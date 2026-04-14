A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Tarma por fecha 10 de Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima enfrenta a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Alianza Lima tendrá una difícil prueba hoy, martes 14 de abril, cuando visite a ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto ‘íntimo’ llega a la sierra central del país con la obligación de sumar en condición de visitante para no perder terreno en la lucha por el primer lugar del campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma desde las 15:15 horas (hora peruana), en un escenario siempre exigente por la altura, un factor que suele influir directamente en el rendimiento de los equipos visitantes. En ese contexto, el cuadro ‘blanquiazul’ buscará adaptarse a las condiciones para regresar a Lima con un resultado favorable.

Alianza Lima afronta este compromiso en suelo tarmeño con la necesidad de dejar atrás la caída en el clásico ante Universitario de Deportes en la fecha anterior. Esta derrota no solo significó la pérdida del invicto del conjunto dirigido por Pablo Guede, sino también un freno en su lucha por el liderato del Torneo Apertura.

Actualmente, el club ‘íntimo’ se ubica en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos, a tres unidades de Los Chankas, actual puntero del campeonato. Por ello, un triunfo contra ADT resulta clave para mantenerse en la pelea por la cima del certamen.

Pese al golpe reciente ante su clásico rival, los ‘blanquiazules’ han mostrado solidez jugando en ciudades de altura en lo que va de la temporada. Han conseguido victorias frente a Sport Huancayo y UTC de Cajamarca, además de un empate ante Deportivo Garcilaso, resultados que fortalecen la confianza de cara a este nuevo desafío.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por Torneo Apertura de Liga 1 2026

De acuerdo a la programación oficial de la Liga 1, el choque Alianza Lima y ADT se jugará a partir de las 15:15 horas en Perú, en el Estadio Unión Tarma, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. En el plano internacional, el duelo podrá seguirse desde México a las 14:15 horas, mientras que en Colombia y Ecuador desde las 15:15 horas.

En Bolivia y Venezuela el inicio está fijado para las 16:15 horas, y finalmente en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, el encuentro arrancará a las 17:15 horas. Con ambos equipos necesitados de sumar puntos en la tabla, el partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Liga 1 2026.

ADT busca salir de su mala racha

Por su parte, ADT llega con la urgencia de sumar puntos para mejorar su situación en la tabla. El conjunto tarmeño se ubica en el puesto 14 con 9 unidades y necesita cortar una racha negativa que lo ha complicado en las últimas jornadas.

En su más reciente presentación, el ‘vendaval celeste’ cayó por 3-2 ante Cienciano en Cusco, en un partido donde mostró reacción, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Además, acumula dos encuentros consecutivos sin ganar y apenas ha logrado celebrar dos victorias en lo que va de la temporada.

No obstante, jugar en casa representa una oportunidad importante para ADT, que intentará hacerse fuerte en la altura y aprovechar las dificultades que suelen enfrentar los rivales en este tipo de escenarios para volver a saborear el triunfo.

Alianza Lima vs ADT: se enfrentarán en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Un partido con mucho en juego

El duelo en Tarma presenta realidades distintas, pero con la misma necesidad: sumar. Mientras Alianza Lima busca seguir firme en la pelea por el título, ADT apunta a escalar posiciones y alejarse de la parte baja de la clasificación.

Se espera un partido intenso, donde el ritmo, la resistencia física y la capacidad de adaptación serán claves para inclinar la balanza.