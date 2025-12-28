Sismo de magnitud 6 azota Chimbote: ¿cuánto cuesta asegurar una vivienda contra terremotos o desastres naturales en Perú?

Millones de hogares en Perú permanecen expuestos a pérdidas materiales ante sismos por falta de cobertura. Chimbote solo es una muestra, según APESEG.

El bajo nivel de aseguramiento de las viviendas en Perú ha quedado nuevamente expuesto tras el sismo de magnitud seis que sacudió Chimbote y originó una réplica durante la madrugada siguiente.

Aunque el país enfrenta riesgos sísmicos elevados, únicamente el 3,3% de las viviendas cuenta con cobertura efectiva contra terremotos u otros desastres, de acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

Esta realidad implica que la inmensa mayoría de las más de ocho millones de casas que existen a nivel nacional permanece vulnerable ante pérdidas materiales, y solo unos pocos hogares tienen acceso a mecanismos de indemnización que, en algunos casos, permiten costear la reconstrucción total y acelerar el retorno a condiciones habitables.

La cobertura de seguros ante desastres naturales sigue siendo baja en Perú, según APESEG

La asociación remarcó a Infobae Perú que poco más de 300.000 viviendas en el país mantienen seguro para eventos catastróficos, proporción muy baja pese al historial sísmico de zonas como Lima e Ica. Esta última, aún marcada por el terremoto de 2007, figura entre las regiones donde la cultura de aseguramiento tiene mayor presencia.

La experiencia reciente muestra cómo decenas de casas sufrieron grietas de consideración y varios colegios y centros comerciales debieron clausurarse tras la evaluación de daños estructurales, situación que activó el protocolo para reclamos ante aseguradoras: una vez a salvo, el afectado debe reportar el siniestro, documentar los daños y permitir que un ajustador acreditado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) determine la compensación.

Informe del COEN sobre el fuerte sismo en Chimbote de 6.0 hoy, sábado 27 de diciembre

La renovación de seguros voluntarios permanece por debajo del 12% tras la hipoteca

APESEG enfatizó ante Infobae Perú que la contratación de seguros durante la vigencia del crédito hipotecario protege la vivienda y su contenido, pues la póliza obligatoria incluida en la cuota mensual cubre desde “el colapso total del inmueble hasta daños menores producidos por filtraciones o lluvias intensas”.

Este amparo se pierde frecuentemente al saldarse la deuda, ya que solo 12 de cada 100 titulares eligen renovar el seguro, quedando desprotegidos ante futuras emergencias. La asociación reconoció que persiste el desconocimiento sobre los alcances de estos productos, así como una percepción errónea de que el trámite es engorroso o costoso.

¿Cuánto cuesta asegurar una casa en el Perú?

Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), el costo promedio del seguro de vivienda contra terremotos en Perú es de 2 por mil (0,2%) sobre el valor asegurado del inmueble. Esto significa que, para una vivienda valorizada en S/200.000, el seguro anual cuesta aproximadamente S/400, es decir, poco más de un sol diario.

Este monto cubre tanto daños estructurales como, en algunos casos, los bienes dentro de la vivienda (si están especificados en la póliza). El costo puede variar según el valor de la propiedad, la cobertura elegida y la aseguradora, pero la referencia de APESEG para el mercado peruano es esa tasa promedio.

Solo 3,3% de las viviendas peruanas cuenta con cobertura frente a terremotos

A raíz de los últimos desastres, tanto en Lima como en el litoral norte, hacia Chimbote, APESEG recomendó la revisión periódica de los contratos hipotecarios y de seguro para confirmar la vigencia de la cobertura. También sugirió incluir prácticas de simulacro en el hogar, organizar mochilas de emergencia y establecer rutas de evacuación previas.

Durante un sismo, las familias deben mantener la calma, ceñirse a los protocolos, evacuar solo por las escaleras, comunicarse vía mensajes de texto y no regresar a sus viviendas hasta que un profesional certifique la integridad estructural.

Según el gremio de aseguradoras del Perú, la cultura de prevención y aseguramiento necesita reforzarse de forma urgente, pues actualmente solo una minoría cuenta con herramientas que aseguren la estabilidad patrimonial ante la recurrencia de desastres naturales.