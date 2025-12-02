Jefe del IGP advierte que reacción lenta de los peruanos ante sismos puede ser fatal: “Siempre tenemos que estar preparados”

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, cuestionó la reacción lenta de la ciudadanía tras el reciente sismo en Lima y Callao, advirtiendo que esperar a que el temblor se intensifique puede ser fatal. Fuente: RPP Noticias

La reacción tardía de la población ante los sismos volvió a generar preocupación entre las autoridades peruanas. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), lamentó que los ciudadanos sigan demorando su respuesta durante estos eventos. Su advertencia surge tras el sismo de magnitud 4,6 registrado esta mañana, donde muchos peruanos optaron por esperar si el temblor se intensificaba antes de actuar, en lugar de procurar su protección de inmediato.

Según el jefe del IGP, este patrón de conducta contrasta con lo que ocurre en países con una fuerte cultura de prevención como Japón, donde la reacción es instantánea sin importar la magnitud del movimiento. Tavera recalcó que, en el Perú, persiste el error de minimizar el riesgo o quedarse inmóvil ante los primeros sacudimientos, lo que puede resultar fatal. Como ejemplo, mencionó el terremoto del 2007 en Pisco, un evento que comenzó de forma leve y súbita y que terminó devastando ciudades enteras, dejando más de 500 fallecidos, miles de heridos y graves daños materiales.

Sismos en Piura causaron daños anteriormente. (Foto: Radio Nacional / Infobae Perú)

Un sismo de magnitud 4,9 se registró a las 17:06 del 2 de diciembre de 2025, con epicentro a 22 km al oeste de Huaral, en la región Lima, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento, ocurrido a una profundidad de 89 km, alcanzó una intensidad III-IV en Huaral y fue el segundo temblor en menos de seis horas en la zona.Horas antes, a las 11:41, otro movimiento telúrico de magnitud 4,6 se produjo a 56 km al suroeste de Bellavista, en el Callao, también con intensidad III-IV.

De acuerdo con el IGP, ambos sismos forman parte de la actividad sísmica normal en la región, que se encuentra en una zona de subducción. Hasta el momento, no se reportaron daños ni heridos. Las autoridades recomiendan mantener la calma y verificar las rutas de evacuación ante posibles réplicas.

Reporte del IGP.

El comportamiento de la población peruana ante los sismos

“Vivimos en un país sísmico, y lo más extraño sería que no ocurran sismos”, advirtió Hernando Tavera. Esta realidad, subrayó, exige que la respuesta de la ciudadanía sea automática y decidida ante cualquier temblor. Pese a ello, la costumbre de esperar para ver si el movimiento se intensifica sigue siendo la norma: “La costumbre nuestra es decir: Calma, cama, ya va a pasar”, lamentó el jefe del IGP.

El especialista sobre riesgos del IGP recalcó que la diferencia con países como Japón es notoria. Allí, independientemente de la intensidad del sacudimiento, la gente actúa al instante: buscan refugio seguro, detienen su actividad y aseguran tanto su vida como la de su familia. Es una respuesta cultural formada a partir de la experiencia y la educación sísmica. “No importa de qué intensidad sea el sacudimiento del suelo, inmediatamente actúan porque es parte de su cultura, se protegen. Si el sacudimiento es leve y rápido, no hay problema, pero si es fuerte, ya actuaron”, explicó.

sismos - IGP

En cambio, en Perú, predomina la pasividad y la espera. “Siempre estamos esperando si se hace más crítico”, lamentó Tavera, quien insistió en que este patrón puede tener consecuencias graves por la imprevisibilidad de la naturaleza. A esto se suma el desconocimiento sobre cómo se desarrolla un evento sísmico: “No sabemos cómo podría ser el proceso de ruptura; hay movimientos que inician suaves y luego se vuelven intensos en segundos”.

Por ello, para Tavera, la única forma segura de responder es hacerlo de inmediato, sin dudar ni perder tiempo evaluando la magnitud. Cada segundo puede marcar una diferencia vital para la protección personal y familiar.

Jefe del IGP recuerda el 2007 como ejemplo de lo impredecible que puede ser un sismo

El terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007, con una magnitud de 7,9 Mw, se convirtió en uno de los más devastadores de la historia reciente del Perú. Su epicentro, cerca de la costa de la región Ica, provocó sacudimientos sentidos con fuerza desde Lima hasta el sur del país. El desastre dejó más de 500 fallecidos, miles de heridos y cientos de miles de personas sin vivienda. Las ciudades de Pisco, Ica y Chincha fueron las más golpeadas, con hospitales, colegios e iglesias colapsadas, como el templo San Clemente de Pisco, donde fallecieron decenas de personas en plena misa.

La preparación ciudadana es clave para reducir riesgos. Aunque el Estado difunde mensajes de prevención, la apatía y el desinterés social siguen siendo obstáculos frente a un futuro terremoto. (Andina)

Otro impacto grave fue la interrupción de servicios básicos y las dificultades en las labores de rescate, generando críticas sobre la coordinación entre autoridades y la preparación ante emergencias. La reconstrucción fue lenta y evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura, impulsando debates sobre la necesidad de aplicar y respetar normas antisísmicas más estrictas.

Hernando Tavera recordó que aquel evento fue un ejemplo sobre cómo la naturaleza puede cambiar en segundos: “Empezó suavemente, luego se incrementó el sacudimiento”. Esta experiencia, insistió, debe enseñar que en cada sismo, lo primero que hagamos puede definir nuestra supervivencia y la de quienes nos rodean.

Recomendaciones del IGP ante sismos

En respuesta a estos riesgos, tanto el IGP como el Instituto Nacional de Defensa Civil insisten en la importancia de actuar de inmediato ante cualquier sismo. La ciudadanía debe identificar rápidamente un lugar seguro en su vivienda o lugar de trabajo, y tomar la mochila de emergencia, un elemento esencial que debe contener agua, alimentos, linterna, medicamentos y documentos básicos para al menos 24horas.

El lugar en donde se resguarda esta mochila es fundamental para garantizar su fácil acceso en caso de emergencia. Foto: (iStock)

Además, es crucial alejarse de objetos que puedan caer, evitar escaleras o ascensores y mantener la calma al seguir las rutas de evacuación identificadas previamente. Si no es posible evacuar, ubíquese cerca de una columna estructural o en un espacio seguro dentro de la vivienda.

Las autoridades recalcan la importancia de reforzar la educación sísmica en casas, colegios y centros laborales, así como practicar simulacros periódicos. Solamente una respuesta rápida y automática puede minimizar los daños y salvar vidas en un país donde los sismos seguirán siendo parte de la realidad cotidiana.

Detalles del sismo de 4,6 en Lima y Callao

El sismo de magnitud 4,6 registrado a las 11:41, con epicentro a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, Callao, fue percibido principalmente en Lima Metropolitana y Callao, con una intensidad III-IV. El sacudimiento fue rápido e intenso, pero no causó daños ni víctimas, según reportes oficiales.

La variedad de reacciones entre la población —algunos evacuando, otros buscando refugio y muchos esperando a ver si el movimiento aumentaba— demuestra, según el IGP, que es urgente cimentar una auténtica cultura de prevención. El llamado de las autoridades es claro: solo una reacción inmediata y consciente puede garantizar la protección ante futuros sismos en el país.