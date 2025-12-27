Perú

Piñata de ‘El Monstruo’ es la novedad para fiestas de Año Nuevo en Mesa Redonda

La figura de Erick Moreno Hernández desplaza a personajes animados y políticos en el tradicional comercio de piñatas, reflejando el rechazo social a la criminalidad que marcó el 2025

La figura de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, el criminal más buscado de 2025, se transforma en la piñata más popular de las fiestas de Año Nuevo. | Canal N

La llegada del año 2026 en Lima encuentra un cambio en las tradiciones festivas: la piñata más demandada no representa a personajes de dibujos animados ni a políticos, sino a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien hasta septiembre figuró como el criminal más buscado del país. Comerciantes y familias han adoptado esta figura para expresar su rechazo a la criminalidad y canalizar la indignación ciudadana a través de un símbolo compartido.

El nombre de Moreno Hernández se asoció a lo largo de 2025 con secuestros y extorsiones que generaron alarma en distintas regiones del país.

“Los monstruos salen en cantidad, como canchita se reproducen para que la gente lo pisotee, porque ese monstruo la gente no lo quiere”, relató un comerciante del centro de Lima.

Lima despide el año con la piñata de 'El Monstruo' como símbolo de protesta ciudadana| Foto: Latina Noticias

La piñata del ‘Monstruo’ ha sido elegida en numerosos hogares como una de las opciones para romper en Año Nuevo, con el deseo colectivo de ver a Moreno Hernández tras las rejas y lejos de las calles.

“Y lo quieren quemar, quemar, pisotearlo, bailar encima de ese muñeco que prácticamente es un personaje, una persona que nos ha traído tanta desgracia en este 2025”, comentó otro vendedor en la zona comercial del jirón Ucayali.

Otros personajes para Año Nuevo

El fenómeno abarca también a otros protagonistas de la coyuntura nacional. Lucinda Vásquez Vela, congresista de Juntos por el Perú, figura entre los modelos más vendidos luego de que una investigación televisiva revelara que uno de sus trabajadores realizaba actividades personales en horario laboral.

“Tenemos acá la cortauñas, tenemos a las ratas de los congresos que están adentro, ¿no?, del Parlamento”, expresó un comerciante sobre la demanda de piñatas inspiradas en el Congreso.

La lista de personajes presentes en las piñatas de Año Nuevo incluye a la expresidenta Dina Boluarte, cuya imagen se ha mantenido vigente en esta tradición, acompañada por el símbolo de los relojes Rolex.

La piñata del “Monstruo” se impone en Lima durante las fiestas de Año Nuevo | Foto: Latina Noticias

“Normalmente, acá por mayor, nosotros lo tenemos a catorce soles por mayor. Ya a Dina le habrá costado bastante, pero nosotros lo tenemos a catorce soles”, señaló otra persona en referencia a la popularidad de la figura y su precio en el mercado local.

El presidente José Jerí y otros personajes virales de las redes sociales completan la oferta. Asimismo, los que se han hecho más odiados en las plataformas digitales.

¿Por qué piñatas en Año Nuevo?

Las piñatas de personajes han adquirido un papel central en las celebraciones de Año Nuevo como una forma de canalizar el sentimiento popular respecto a la coyuntura social y política. Elegir figuras reconocibles, ya sean políticos, celebridades o criminales notorios, permite a la ciudadanía expresar de manera simbólica su rechazo, burla o crítica hacia aquellos que han marcado el año en la opinión pública.

Al romper o golpear la piñata, las personas buscan cerrar ciclos, dejar atrás hechos negativos y comenzar el nuevo año con un sentido de “purificación” y esperanza.

La costumbre de usar piñatas se relaciona con una antigua tradición de quemar muñecos en las calles. Estos solían representarse con ropa vieja y rellenos de paja o papel, y eran quemados a la medianoche como símbolo de dejar atrás lo malo del año anterior. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades municipales y los bomberos han prohibido la quema de muñecos en espacios públicos por motivos de seguridad, contaminación ambiental y riesgos de incendios.

