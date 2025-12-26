Dina Boluarte, ‘Lady 2 soles’, Moca, José Jerí y el Congreso son los protagonistas de las piñatas para despedir el 2025

El ingenio peruano se luce en la creación de piñatas para despedir el año. Descubre los diseños más creativos y humorísticos que tienen como protagonistas a políticos, futbolistas y personajes de las redes sociales que marcaron el año | Canal N

A solo días de despedir el 2025, el bullicio del Centro de Lima anticipa la llegada de un nuevo año con una de las tradiciones más esperadas por grandes y chicos: la venta de piñatas para el Año Nuevo 2026.

En un recorrido por la emblemática zona de Mesa Redonda y la quinta del jirón Huallaga, cuadra 7, los comerciantes han dejado atrás los adornos navideños y han dado paso a un despliegue de creatividad y sátira popular. Las piñatas, convertidas en protagonistas del cotillón de fin de año, reflejan el pulso social y político del país, y este 2025 no es la excepción.

La sátira política toma forma de piñata

Este año, las piñatas más solicitadas no solo representan la alegría y la diversión, sino que capturan con humor los acontecimientos y personajes que marcaron la agenda nacional. Dina Boluarte, expresidenta, aparece en versiones que ironizan temas como el pedido de pensión vitalicia y el mediático caso del “Rolex”. Su imagen, adornada con frases como “Quiero mi pensión vitalicia”, se repite entre las más vendidas, consolidando su presencia por tercer año consecutivo. “La Dina da buena suerte, siempre la piden para Año Nuevo”, comentó Piero, uno de los comerciantes de la zona.

La lista de personajes continúa con José Jerí, actual presidente de la República, y una piñata grupal que reúne a los cuatro expresidentes peruanos presos: Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. No faltan tampoco las figuras del Congreso en pleno, representadas en piñatas colectivas donde el edificio arde en llamas, reflejando el descontento ciudadano.

La sátira alcanza a otros protagonistas del año, como la policía que se volvió viral por negarse a pagar dos soles en un bus, y otra piñata que lleva la frase “No me jodan y no voy a pagar dos soles. Feliz Año Nuevo”.

Conoce a los artesanos detrás de las piñatas más virales para recibir el Año Nuevo. Un vendedor del Jirón Huallaga nos muestra sus creaciones, incluyendo el Rolex de Dina, la 'Lady 2 soles' y los 'Preciosos del Año', explicando el significado de esta divertida cábala.

Influencers y personajes virales

El fenómeno de las redes sociales también se hace sentir. Entre las novedades de este año destaca la piñata de Moca, la streamer que se volvió tendencia y que ahora comparte espacio con figuras como Lucinda Vásquez, la popular “cortauñas”, Cristian Cueva y la joven que protagonizó un video viral en el Metropolitano. “La gente viene buscando los personajes del momento, es una manera de reírse y soltar lo malo antes de empezar el año”, explica Piero, mientras muestra piñatas en las que conviven políticos, celebridades y personajes anónimos que, por alguna razón, capturaron la atención pública.

Dina Boluarte y otros personajes de la política también son los más requeridos en piñatas de Año Nuevo

Tradición, cábalas y precios para todos los bolsillos

Al margen de la sátira política y mediática, las piñatas tradicionales con mensajes como “Feliz Año Nuevo” siguen siendo parte esencial de la oferta. Estas versiones, simples pero coloridas, se venden desde S/ 10 por unidad. Para quienes buscan un toque extra de humor, existen piñatas que agrupan varios personajes en una sola pieza o que representan objetos simbólicos, como la moneda de dos soles, el Rolex o la famosa “rata”, que ya es infaltable cada diciembre.

“Las piñatas son parte de la cábala”, cuenta un comerciante. “Mucha gente viene a comprar para romperlas a medianoche, como un ritual para dejar atrás lo negativo y atraer la buena suerte”.

La popular 'Lady 2 soles' y la joven que discriminó a usuarios del Metropolitano son las protagonistas de las piñatas de Año Nuevo

Los precios varían según el tamaño y la complejidad: una piñata de personaje ronda los S/ 12, mientras que las versiones especiales, como la del Rolex, pueden costar S/ 14. Las minipiñatas, ideales para quienes buscan un detalle más económico, se ofrecen desde S/ 7 por mayor.

La venta es tanto al por mayor como al por menor, y muchos compradores optan por adquirir docenas para repartir en fiestas, discotecas o reuniones familiares. Los comerciantes ofrecen, además, rellenos de billetes falsos y accesorios como sprays, vinchas, gorros y matracas a precios accesibles, con el objetivo de complementar la celebración.

La creatividad limeña en cada esquina

El ingenio de los artesanos limeños se refleja en la variedad de materiales y diseños. Algunas piñatas, inspiradas en modelos mexicanos, presentan formas y colores llamativos, mientras que otras apuestan por la sátira mordaz o la caricatura exagerada. Incluso hay versiones exclusivas para adultos, con mensajes pícaros o temáticas de fiesta.

Los expresidentes presos es la novedad en las piñatas de Año Nuevo

Los comerciantes de la galería Carlin, en jirón Huallaga del Cercado de Lima, destacan el trabajo artesanal detrás de cada pieza. “Nosotros fabricamos todo aquí: desde la piñata más sencilla hasta la más elaborada, siempre pensando en lo que la gente quiere para cerrar el año con humor y energía”, señala Piero.

Entre cábalas, risas y golpes de piñata, Lima se prepara para recibir el 2026 celebrando la creatividad, la crítica y el optimismo, en una tradición que, lejos de extinguirse, se reinventa con cada generación.