Año Nuevo 2026 en la playa: las recomendaciones de EsSalud para disfrutar sin poner en riesgo tu vida

Campamentos en la playa aumentan por festividades de fin de año. (Foto: Andina)

Con la llegada del Año Nuevo 2026, muchas familias y grupos de amigos optan por celebrar en la playa. Sin embargo, las altas temperaturas propias del verano pueden afectar la salud si no se toman precauciones, indica el Seguro Social de Salud (EsSalud) en el marco de su campaña “¡EsSalud te protege! Vive este verano con energía y salud”.

La institución advierte que los principales riesgos son las intoxicaciones alimentarias, la deshidratación y los problemas gastrointestinales, frecuentes durante viajes y campamentos.

El nutricionista Junior Obando, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que el intenso calor puede acelerar la descomposición de los alimentos perecibles.

Por ello, recomienda optar por frutas resistentes como manzanas, peras, mandarinas y sandías. Las uvas, aunque suelen utilizarse en cábalas de medianoche, se descomponen con facilidad bajo el sol.

Para las meriendas, lo más seguro es llevar alimentos secos como frutos secos y galletas integrales, productos que no pierden su calidad nutricional ante el calor. EsSalud desaconseja llevar comidas preparadas, como arroces o guisos, ya que pueden avinagrarse y representar un peligro para la salud.

Las conservas en agua, como el atún, son una opción práctica y segura para el consumo de proteínas. El especialista sugiere que los alimentos preparados durante el campamento se consuman de inmediato y no se almacenen para después.

Si se realizan parrilladas, es preferible hacerlo en la noche, cuando las temperaturas bajan, y al día siguiente optar por alimentos de restaurantes de la zona.

Los peruanos se preparan para acudir a las playas del litoral en este Año Nuevo 2026 - crédito Canal N

Hidratación y protección solar

El consumo de agua pura es fundamental durante las jornadas en la playa. La exposición al sol y la actividad física aumentan la pérdida de líquidos, por lo que se recomienda beber entre uno y tres litros al día, dependiendo del peso de cada persona.

EsSalud enfatiza que solo el agua simple proporciona la hidratación adecuada, sin necesidad de bebidas rehidratantes, salvo en el caso de deportistas de alto rendimiento.

La protección de la piel es otro punto central. La exposición prolongada al sol puede causar quemaduras y otros daños cutáneos. EsSalud recomienda utilizar bloqueador solar con factor de protección alto (FPS +50), renovarlo cada dos horas o después de ingresar al mar, y complementar con sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa ligera de manga larga. Además, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Otra recomendación es el uso de repelente de insectos para prevenir picaduras, un riesgo común en zonas costeras y campamentos.

EsSalud recuerda que, en caso de síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, se debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. La prevención y el autocuidado son las herramientas más efectivas para disfrutar del Año Nuevo en la playa sin contratiempos, según el mensaje difundido por la institución.