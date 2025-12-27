Perú

Médicos realizan cirugía laparoscópica con sustancia radioactiva en paciente con cáncer de endometrio

Especialistas señalaron que la técnica reduce complicaciones postoperatorias y acelera la recuperación en comparación con métodos quirúrgicos tradicionales

Hospital del Minsa realiza primer
Hospital del Minsa realiza primer procedimiento con verde de indocianina para cáncer de endometrio. (Foto: Agencia Andina)

El Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud ha iniciado una nueva etapa en el manejo del cáncer de endometrio en el Perú, al incorporar la cirugía laparoscópica con ganglio centinela. Esta innovación reduce riesgos y mejora los resultados en pacientes del sistema público, al identificar con precisión los ganglios linfáticos afectados y evitar procedimientos invasivos.

La nueva técnica proporciona mayores posibilidades de recuperación y disminuye las complicaciones postoperatorias. Permite localizar el ganglio centinela sin necesidad de extraer todos los ganglios pélvicos, lo que representa un importante progreso frente a las técnicas tradicionales.

Indocianina en la cirugía

Durante el procedimiento se utilizó verde de indocianina, un colorante que ilumina vasos sanguíneos y tejidos al ser detectado por cámaras especiales en torres laparoscópicas. Esta herramienta tecnológica permite visualizar en tiempo real las zonas de interés y localizar de manera precisa el ganglio linfático centinela.

La doctora Karina Amaro explicó: “Con este procedimiento evitamos intervenir zonas con nervios y vasos, lo que disminuye las complicaciones posteriores a la cirugía”. Además, señaló que el verde de indocianina tiene un amplio margen de seguridad para los pacientes, aunque no se recomienda en personas con alergia al yodo o enfermedad hepática severa.

Minsa aplica por primera vez
Minsa aplica por primera vez en hospital público técnica de ganglio centinela para cáncer de endometrio. (Foto: Agencia Andina)

Primer caso en hospital público

La técnica fue aplicada a una mujer adulta con obesidad, diagnosticada con cáncer de endometrio en etapa temprana, a quien se administró el colorante a nivel del cuello uterino durante una cirugía de estadiaje y biopsia de ganglio centinela. El doctor José Zambrano Correa, cirujano asistente, indicó que es la primera vez que un hospital del Ministerio de Salud realiza este procedimiento para el cáncer de endometrio inicial, lo que constituye un hito para la salud pública nacional.

La jefa del Servicio de Oncología Quirúrgica, Carolina Chonlón Otoya, detalló los beneficios de la técnica: “Este colorante, aplicado por vía intravenosa, se ilumina al ser detectado por cámaras especiales, lo que facilita identificar áreas con adecuada o deficiente irrigación, localizar estructuras profundas y tomar decisiones más seguras durante la intervención”.

En junio de 1861, Lima
En junio de 1861, Lima despidió a Cayetano Heredia. Su legado, reflejado en la Universidad y el Hospital que llevan su nombre, es testimonio de su dedicación y contribuciones a la medicina en Perú. (Andina)

Equipo multidisciplinario

Esta tecnología, utilizada con frecuencia en cirugías oncológicas, gastrointestinales, hepáticas y reconstructivas, disminuye la extracción innecesaria de ganglios linfáticos, lo que se traduce en menos secuelas para los pacientes y una recuperación más favorable. El equipo multidisciplinario responsable incluyó a los cirujanos Karina Amaro, Edgar Loayza y José Zambrano Correa, junto con especialistas en anestesiología y enfermería.

La doctora Chonlón Otoya subrayó: “Destacamos la continua capacitación de nuestros cirujanos oncólogos en beneficio de nuestros pacientes”.

