Perú

Insulina retirada por Digemid aún se vende en farmacias, pese a la alerta por fallas de fabricación

Se reveló que la insulina Wosulin-N, retirada por graves irregularidades, sigue circulando en el sistema público, mientras el Minsa defiende la seguridad de los lotes usados

Guardar
Digemid ordenó el retiro e
Digemid ordenó el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N el 27 de noviembre tras detectar graves irregularidades en su fabricación por parte del laboratorio indio Wockhardt Limited.

Una alerta sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) puso en el centro del debate la seguridad de la insulina Wosulin-N, un medicamento de origen indio distribuido en hospitales públicos y farmacias peruanas. La decisión de inmovilizar y retirar este producto, esencial para el tratamiento de la diabetes, responde a la detección de graves irregularidades en su fabricación, lo que ha generado preocupación entre pacientes, médicos y organizaciones civiles.

Mientras las autoridades aseguran que la insulina utilizada en el sistema público cuenta con registro sanitario y certificados de análisis conformes, la persistencia de su distribución y venta en establecimientos de salud y boticas cercanas revela una brecha entre la normativa y la realidad cotidiana.

El informe de Punto Final expone que, pese a la orden de retiro emitida el 27 de noviembre por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la insulina Wosulin-N sigue llegando a manos de pacientes. La alerta se fundó en la detección de manipulación de datos, impurezas, posibles toxinas y deficiencias en las buenas prácticas de fabricación del laboratorio Wockhardt Limited, con sede en la India. Esta situación ha obligado a los usuarios a enfrentar una difícil disyuntiva: continuar un tratamiento potencialmente riesgoso o suspenderlo y exponerse a consecuencias para su salud.

La escasez de alternativas intensificó la presión sobre el sistema de salud. Madres de niños con diabetes denuncian que, a pesar de la alerta, la insulina cuestionada sigue siendo recetada y entregada en hospitales públicos. Organizaciones como la ONG Lucas, una misión de vida exigen el cumplimiento efectivo de las normativas que garantizan el acceso a insulinas seguras, tiras reactivas y jeringas, señalando que las disposiciones vigentes no se aplican de manera adecuada.

Magnitud del problema y riesgo para los pacientes

Pese a la orden, el
Pese a la orden, el medicamento continúa llegando a pacientes a través de hospitales públicos y boticas cercanas, evidenciando una brecha entre la normativa y su aplicación real.

Según estimaciones internacionales citadas por Punto Final, en el Perú existen aproximadamente 1,3 millones de personas diabéticas mayores de veinte años, una cifra que ha ido aumentando y que se proyecta mantendrá esa tendencia en los próximos años. Durante al menos cinco años, insulinas fabricadas en la India fueron comercializadas en el país sin contar con todas las certificaciones sanitarias requeridas, siendo importadas por distribuidoras que las vendieron tanto a farmacias como al Estado peruano.

El retiro de la insulina Wosulin-N no solo ha provocado problemas de abastecimiento, sino que también evidenció una falla estructural en el sistema público de salud. La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a registros que revelan la existencia de 277 medicamentos de uso frecuente en hospitales y centros de salud públicos que han sido vetados o suspendidos por representar un riesgo para los pacientes. Entre estos fármacos se encuentran tratamientos clave para cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares, infecciones bacterianas, trastornos mentales y medicamentos básicos para el dolor.

El representante del Colegio Médico, Víctor Dongo, advirtió en el dominical sobre la gravedad de la situación: “Hay un problema con un medicamento que es utilizado continuamente y es un medicamento que viene de la India. Es el Wosulin. Digemid lo ha retirado porque hay un problema con ese medicamento y puede generar hasta problemas mortales”. El experto indicó que no solo este producto, sino decenas de medicamentos, no han superado la evaluación de Digemid.

Respuesta de las autoridades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta oficial del Ministerio de Salud llegó a través de un comunicado en el que la entidad aseguró: “La insulina utilizada en el sistema público (laboratorio Wockhardt Limited) contó con registro sanitario y certificados de análisis conformes. Es falso que se haya distribuido un producto ‘inseguro’; cada lote fue rigurosamente analizado antes de su uso, garantizando la salud de los pacientes”. El Minsa informó que en septiembre de 2025, tras una inspección técnica en la India, la Digemid detectó que el fabricante no subsanó observaciones en sus procesos, por lo que se denegó la certificación y se suspendió su registro sanitario, en cumplimiento de la Ley N.º 29459.

El comunicado también destacó que el Minsa y EsSalud disponen de stock de insulina procedente de laboratorios con certificación de un país de alta vigilancia sanitaria, lo que garantiza la continuidad de los tratamientos. Además, se reafirmó que la insulina humana sigue siendo una alternativa terapéutica segura, respaldada por las Guías de Práctica Clínica del sector Salud.

El Ministerio enfatizó: “No permitiremos el uso de medicamentos que no garanticen el 100% de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura”.

Comunicado del Minsa
Comunicado del Minsa

Temas Relacionados

insulinaMinsaDigemidperu-noticias

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

El cantante venezolano se sienta en el famoso sillón rojo para hablar sin filtros sobre su relación con Vasco Madueño, sus amores del pasado y los momentos más intensos de su vida personal y artística

El Valor de la Verdad

Desde los Andes hasta Zaragoza: niños de Perú y España cantan un villancico en quechua y lanzan videoclip en YouTube

La iniciativa musical conjunta con el Coro de Niños Acólitos de Huancavelica y la Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza reúne en un canto historia, fe y lenguas originarias

Desde los Andes hasta Zaragoza:

El Gobierno de Perú prorroga por otros 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí extiende por segunda ocasión la suspensión de derechos constitucionales en Lima y Callao tras una ola delictiva persistente, mientras colectivos y opositores denuncian restricciones a la protesta y dudan de la eficacia del despliegue militar

El Gobierno de Perú prorroga

Jaime Bayly revela temor a volver a ser padre y expone problemas económicos: “Estaba seguro de que estaba embarazada”

El escritor peruano relató en su columna los días de ansiedad que vivió tras una intimidad sin protección con Silvia Núñez y el temor de volver a ser padre

Jaime Bayly revela temor a

¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

El reclamo del club ‘crema’ por la alineación de cuatro extranjeras de su rival podría cambiar el resultado del clásico

¿Universitario sería líder? Así quedaría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andy V afirma que Virgilio

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

Jaime Bayly revela temor a volver a ser padre y expone problemas económicos: “Estaba seguro de que estaba embarazada”

El emotivo mensaje de Jorge Benavides para Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”

Pati Lorena defiende a Edson Dávila de ola de críticas por dejar a Gisela y quedarse en América TV

Facundo y Mateo Oliva Cayo sorprenden junto a Danna Paola en el show de Bad Bunny en Ciudad de México

DEPORTES

¿Universitario sería líder? Así quedaría

¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

La drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030: “La idea es sacar ventaja de la altura”

Facundo Morando minimizó error normativo y rechazó el reclamo de Universitario: “Nosotros lo ganamos en cancha”

Universitario oficializó la contratación de Javier Rabanal como nuevo técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

“Nos deberían dar la victoria por 3-0″: Universitario presentó reclamo formal por infracción reglamentaria de Alianza Lima