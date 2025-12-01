Candidato del APRA a la presidencia afirma que salida del Perú de la CIDH: “es un debate estéril y tarda mucho tiempo”

Candidato presidencial oficial del APRA. | Canal N

Enrique Valderrama, designado como candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), descartó la utilidad del debate sobre una eventual salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y calificó la propuesta como “estéril y que tarda mucho tiempo”, al considerar que el país enfrenta necesidades urgentes en materia de seguridad ciudadana.

Durante una entrevista con RPP, el ahora candidato presidencial afirmó que “me parece estéril, que puede tardar mucho tiempo, más allá de decir si es algo finalmente bueno de fondo o no, del asunto de salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Añadió que el verdadero foco debe ser el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el aumento de penas para quienes se asocian con el crimen, por encima de eventuales salidas jurídicas internacionales.

En este último tema en particular, Valderrama se mostró a favor de que estas penas sean de por vida. “Todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales debería merecer cadena perpetua”, indicó al medio radial.

Reformas por la seguridad ciudadana

En la misma conversación con el medio radial, Valderrama expuso su estrategia integral para combatir la inseguridad, estructurada en cinco ejes.

Enrique Valderrama, destacó la necesidad de una reforma policial y del sistema de justicia para enfrentar la inseguridad. (Foto: Agencia Andina)

“Tiene que haber cinco cosas a la vez en este tema. La primera tiene que ser una gran reforma de la Policía Nacional. La segunda tiene que ser una reforma del INPE, sin duda. La tercera, definitivamente, tiene que ser un cambio de enfoque en el control de las fronteras. La cuarta tiene que ser una reforma del sistema de justicia orientado a la parte, sobre todo, de la seguridad. Y yo sí creo, en ese término, en el endurecimiento de algunas perspectivas en torno a las penas”, puntualizó Valderrama en RPP.

Como parte de la reforma policial, propuso crear un grupo especial de inteligencia para capturar cabecillas de bandas y ampliar la División de Investigación Criminal. Adicionalmente, planteó incrementar el número de efectivos de 130.000 a 250.000 y duplicar la capacidad carcelaria mediante nueva infraestructura y administración privada temporal, mientras se combate la corrupción en el INPE.

Sobre el control de fronteras, sugirió que las Fuerzas Armadas asuman un rol más relevante, aumentando la cantidad de soldados de 30.000 a 60.000. Pese a que mencionó el incremento de agentes de la PNP y militares, no indicó cómo se haría este procedimiento.

Durante la entrevista en RPP, Valderrama destacó la necesidad de unidad y una agenda social renovada.

Tratados de libre comercio para impulsar la economía

El dirigente enfatizó la relevancia de dialogar con mujeres, jóvenes, emprendedores, productores agrarios y pescadores artesanales, invitando a los cuadros dirigenciales apristas a iniciar encuentros sociales para ajustar la agenda partidaria a las necesidades concretas de la población.

En materia económica, Valderrama propuso duplicar el crecimiento económico a través de la consolidación de tratados de libre comercio (TLC) y el impulso a la micro y pequeña empresa. Citó la experiencia del APRA en acuerdos comerciales y propuso retomar programas de compras estatales a productores nacionales y avanzar hacia una formalización popular viable.

Valderrama también declaró que Perú requiere respuestas inmediatas y estructurales frente a los problemas de seguridad y desarrollo: “Las soluciones no pueden basarse en debates extendidos ni en medidas aisladas, sino en reformas profundas y consensos efectivos”.