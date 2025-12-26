JNE ratifica que Acción Popular no participará en las Elecciones 2026 por fraude en internas

María del Carmen Alva (Andina)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que Acción Popular no participará en las Elecciones 2026 a raíz del fraude cometido en las elecciones internas.

Como se recuerda, el JNE por mayoría, a través de la resolución 745-2025-JNE declaró nulas las elecciones internas del partido de la lampa, sin posibilidad de que estas se vuelvan a realizar debido a que el plazo finalizó. Esta decisión los dejó fuera de carrera electoral.

Contra esta resolución, el personero legal Fernando Arias-Stella y el secretario general nacional Juan José Abad formularon un recurso de nulidad, a fin de que el tribunal electoral retroceda y proclame el resultado de las internas, a pesar de que en estas votaron delegados que no fueron elegidos.

Sin embargo, en la resolución a la que accedió Infobae, el JNE, por unanimidad, determinó que la decisión que adoptaron “tiene la calidad de definitivo y no puede ser revisable en otra vía”, tal como lo establece su Ley Orgánica y la Constitución Política del Perú.

“Lo resuelto por este Supremo Tribunal Electoral, mediante la resolución N.º 745-2025-JNE, en mérito a su atribución de administrar justicia electoral, constituye cosa juzgada en materia electoral; en consecuencia, resulta improcedente en esta sede el pedido de revisión o reevaluación de los pronunciamientos expedidos por este órgano electoral, independientemente de la denominación o sumilla que se le dé al escrito; y al no existir trámite pendiente de actuación, corresponde disponer el archivo del presente expediente”, se lee en el documento.

JNE rechaza pedido de Acción Popular para anular la resolución que anuló sus elecciones internas.

Con ello, se ratifica que Acción Popular no participará en los comicios generales de 2026. Desde el partido anunciaron que se interpondría un amparo, pero, debido a los plazos, resulta imposible que compitan.

Así, acaban las aspiraciones de congresistas que buscaban la reelección, como la expresidenta del Parlamento María del Carmen Alva.

Acción Popular niega permiso a militantes

Acción Popular anunció que sus militantes tienen prohibido postular al Congreso u otros cargos en las Elecciones Generales de 2026 como invitados en diferentes agrupaciones políticas, tras una decisión adoptada por amplia mayoría en un plenario realizado en la sede del partido. El presidente de la organización, Julio Chávez, formalizó la medida e indicó que ahora el partido dirigirá sus esfuerzos hacia las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Chávez enfatizó que la agrupación priorizará la renovación interna y la elección de un nuevo comité nacional electoral para reestructurar todos sus cuadros dirigenciales a nivel nacional. El plenario también acordó cesar a Alfredo Barnechea de su cargo como presidente del Consejo del Plan de Gobierno, tras no presentarse a rendir su informe ante la asamblea. “Hoy día se citó para que diera el informe y él simplemente no se presentó”, precisó en diálogo con RPP.

Luis Aragón. (Congreso de la República)

Pese a la prohibición expresa para que militantes acciopopulistas postulen como invitados de otros partidos, el congresista Luis Aragón Carreño figura como designado en la lista de Avanza País a la Cámara de Diputados por Cusco.

Hasta el momento, Aragón no se ha pronunciado. En tanto, el acciopopulista Luis Roel cuestionó al parlamentario porque su correligionario participó en el acuerdo plenario donde se acordó que ningún militante postularía como invitado de otro partido.