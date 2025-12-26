Perú

Acusan a dirigentes del APRA de alterar listas al Congreso y Parlamento Andino: “Ellos mismos se han puesto”, afirma Velásquez Quesquén

El candidato por el partido aprista al Senado denunció que la dirigencia modificó las listas al Congreso y Parlamento Andino para favorecer a integrantes que no ganaron en las elecciones internas, pese a que el proceso fue validado oficialmente por las autoridades electorales

El candidato al Senado, Javier Velásquez Quesquén, denuncia que la dirigencia nacional del Partido Aprista ha modificado la lista de candidatos al Congreso, retirando a quienes fueron elegidos democráticamente en las elecciones primarias para incluir a dirigentes que perdieron en dicho proceso. Fuente: Canal N

El candidato al Senado por el APRA, Javier Velásquez Quesquén, denunció que dirigentes de la Dirección Nacional del partido modificaron las listas de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino tras las elecciones internas realizadas el 30 de noviembre. Según Velásquez Quesquén, los ganadores elegidos democráticamente por la militancia fueron desplazados para beneficiar a quienes no obtuvieron respaldo en el proceso interno.

“Han tenido la infeliz decisión de sacar a compañeros que han sido elegidos democráticamente y (...) ellos mismos se han puesto, o sea, ellos han perdido en las elecciones internas”, afirmó en Canal N.

El ex primer ministro indicó que el conflicto surgió después de que el Jurado Nacional de Elecciones ratificara los resultados internos, ya que “algunos dirigentes de la dirección del partido, que están ahí enquistados hace más de diez años”, tomaron decisiones para modificar la voluntad de la militancia. Velásquez Quesquén resaltó que el caso de Gerardo Morris, retirado de la lista al Parlamento Andino, ejemplifica la gravedad de la situación y subrayó que “han puesto a los perdedores”.

El dirigente consideró que este acto configura un hecho grave y advirtió sobre la indignación generada en la organización. “Aquí hay un hecho grave y hoy día creo que algunos de los compañeros afectados han presentado sus recursos al Jurado Nacional de Elecciones”, señaló. Además, pidió que se respete el mandato de los militantes y que no se confunda la unidad partidaria con la complicidad ante maniobras que calificó de “grosera intervención ilegal”.

Proceso interno fue validado por organismos oficiales

Velásquez Quesquén subrayó que el 30 de noviembre, el APRA vivió un proceso democrático inédito, permitiendo que los militantes eligieran a sus representantes en la fórmula presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. “El país, con mucha satisfacción, vio cómo un partido histórico como el APRA mostraba que sus decisiones más importantes se hacían bajo un mecanismo absolutamente democrático”, sostuvo.

El candidato resaltó que esta consulta directa a los militantes distinguió al partido de otras agrupaciones políticas. “Hemos sido el único partido que hemos hecho una elección así, a través de consultarle a los militantes quiénes deberían ser los que lo representen”, explicó. La votación se llevó a cabo sin mayores contratiempos y los resultados se aceptaron de manera generalizada, incluso por quienes no resultaron ganadores.

Tras el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que convalidó el resultado, al no haberse presentado impugnaciones. “Luego el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución convalidando ese resultado del 30 de noviembre, porque no han habido impugnaciones ni nada”, indicó Velásquez Quesquén, dejando claro que las autoridades electorales actuaron correctamente y que cualquier responsabilidad recae en la dirigencia partidaria.

Velásquez Quesquén cuestiona legitimidad de listas alteradas

Tras la ratificación oficial de los resultados, la Dirección Nacional del partido modificó las listas, desplazando a candidatos electos en las internas y ubicando en su lugar a figuras que no obtuvieron respaldo de la militancia. Velásquez Quesquén afirmó que estos cambios beneficiaron principalmente a integrantes de la cúpula partidaria que no habían resultado ganadores en el proceso interno.

El ex primer ministro denunció que la discrecionalidad con la que actuaron estos dirigentes es inaceptable y que “no se puede de ninguna manera suplantar la voluntad de la militancia expresada en las sanjas”. Criticó además que algunos de los actuales beneficiados argumentan reforzar las listas con mejores cuadros, pero “no tienen ningún argumento”. En su opinión, estas acciones atentan contra la esencia del partido y minan la legitimidad de las listas presentadas ante las autoridades electorales.

Velásquez Quesquén también cuestionó la legitimidad de quienes ahora figuran en las listas modificadas, recordando que algunos fueron responsables de exclusiones arbitrarias en procesos anteriores. “El personero nacional del partido que el 2021 no inscribió en las listas parlamentarias es el que acaba de festinar este cambio. Este cambio suplantando a los que verdaderamente han sido elegidos por otros que entran por la ventana”, denunció.

Militantes afectados solicitan intervención del JNE

La intervención de la dirigencia provocó una ola de indignación interna y llevó a varios militantes a presentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Velásquez Quesquén consideró fundamental que el organismo electoral actúe con firmeza para restituir el mandato de la militancia. “Espero que el jurado declare inadmisible esa propuesta de inscripción y que haga cumplir el mandato contenido en su resolución nacional”, expresó.

El candidato fue enfático al señalar que la unidad o la fraternidad del partido no deben confundirse con complicidad frente a actos que desvirtúan la democracia interna. “La unidad o la fraternidad del partido no puede confundirse con complicidad”, advirtió, y pidió que los dirigentes beneficiados renuncien para evitar un mayor daño. “Le pido a ellos... que renuncien a la candidatura, que no le hagan más daño al partido”, expresó Velásquez Quesquén.

Finalmente, el ex primer ministro llamó a la reflexión a todos los militantes y autoridades del APRA, insistiendo en que la única vía para preservar la integridad del partido es el respeto estricto a la voluntad de la militancia. “No se puede permitir que se ingrese por la ventana a aquellos compañeros que no han obtenido un resultado favorable en las ánforas”, concluyó.

