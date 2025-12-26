Proeza médica en Perú: separan a dos siamesas unidas por parte de la columna vertebral

En un emotivo evento calificado como un 'milagro de Navidad', un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja logró separar con éxito a las gemelas siamesas Ailani y Alif, quienes nacieron unidas por la columna vertebral. - Tv Perú Noticias

Ailani y Alif Palacios Picón, dos gemelas siamesas unidas por estructuras de la columna vertebral, fueron separadas con éxito en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja) del Ministerio de Salud (Minsa) del Perú. La intervención, realizada el 18 de diciembre de 2025, se convirtió en un símbolo de esperanza y avance médico de ese país.

Las niñas nacieron prematuramente el 5 de octubre en el Hospital Hermilio Valdizán, en la región Huánuco, y apenas tres días después, debido a la complejidad de su condición, fueron referidas al INSN San Borja de Lima. Con un peso inferior a tres kilogramos, ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, donde comenzaron los estudios avanzados que determinaron la naturaleza de su unión: compartían el canal raquídeo y estructuras nerviosas del plexo lumbosacro.

Desde su llegada, los padres de las niñas, Marleni Picón y Menelio Palacios, agricultores del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, depositaron su confianza en el equipo médico, que asumió el reto del complejo caso.

Planificación y tecnología de vanguardia

El caso de Ailani y Alif exigió una evaluación exhaustiva a cargo de especialistas en neonatología, neurocirugía, neurología, cirugía pediátrica y cirugía plástica. El consenso fue claro: la intervención debía esperar hasta que ambas alcanzaran el peso adecuado y se garantizaran condiciones óptimas de seguridad, incluyendo un monitoreo neurológico intraoperatorio de alta precisión.

Para asegurar el mejor resultado, el equipo médico recurrió a tecnologías innovadoras, como la impresión 3D y la realidad virtual. Gracias a estos recursos, se crearon modelos anatómicos personalizados que permitieron una planificación preoperatoria detallada, optimizando la precisión del procedimiento quirúrgico y reduciendo riesgos y tiempos de cirugía. Este enfoque contribuyó a minimizar el sangrado y a potenciar las probabilidades de éxito, estableciendo un nuevo estándar en la atención de casos complejos.

El milagro de Navidad: tres horas que cambiaron vidas

El 18 de diciembre, tras meses de preparación, un equipo compuesto por cuatro neurocirujanos, cuatro anestesiólogos, dos cirujanos plásticos, dos neurólogos y cuatro enfermeras instrumentistas llevó a cabo la operación, que se extendió durante aproximadamente tres horas. La complejidad del procedimiento requería una coordinación impecable y una ejecución precisa, dadas las delicadas estructuras compartidas por las niñas.

Al finalizar la intervención, Ailani y Alif fueron separadas exitosamente, iniciando una recuperación que, según los profesionales, avanza de manera satisfactoria. “Hoy ellas están bien, y su recuperación nos llena de alegría”, señaló el ministro de Salud, Luis Quiroz. El funcionario, acompañado de la directora del INSN San Borja, Zulema Tomás, visitó a las pequeñas para constatar su evolución y expresar su reconocimiento al equipo de salud.

Una atención sin costo para la familia

La operación y todo el proceso asistencial fueron cubiertos íntegramente por el Seguro Integral de Salud (SIS), un seguro público del Perú, lo que alivió la carga económica de la familia Palacios Picón. “Yo pensé que iba a gastar de mi bolsillo, pero no, era diferente. Gracias por sus apoyos”, expresó emocionado Menelio Palacios, padre de las niñas, quien agradeció al instituto y a todos los profesionales involucrados en el cuidado de sus hijas.

La doctora Zulema Tomás González, directora del INSN San Borja, explicó que una de las niñas nació con pie equinovaro congénito, conocido como pie de bote, una condición que requerirá tratamiento posterior. Sin embargo, el objetivo prioritario era la separación, ya que el riesgo de no intervenir podía comprometer la movilidad de ambas. “Hoy mueven sus piecitos, están despiertas, con sus padres, ya están comiendo, lactando. Para nosotros, como equipo de salud, es motivo de gratitud poder seguir salvando vidas”, afirmó Tomás González.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, hizo un llamado a confiar en el sistema público y en la labor de los profesionales de la salud. Además resaltó que este logro es resultado de la conjunción entre ciencia, vocación de servicio y trabajo en equipo, demostrando que la vida puede imponerse incluso ante los desafíos médicos más complejos.

Operaciones complejas en Perú

Esta no es la única operación de alta complejidad en un hospital público, recientemente un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) en Lima, también del Ministerio de Salud, realizó una intervención fetal láser inédita que salvó la vida de un bebé de apenas 26 semanas de gestación. El caso fue identificado durante una ecografía morfológica de rutina a Valerie Ochoa Vargas, madre de 22 años, lo que permitió actuar a tiempo y evitar un desenlace fatal. El feto presentaba un secuestro broncopulmonar, un tumor poco frecuente en el pulmón izquierdo, que causaba hidrops fetal y ponía en riesgo su supervivencia. Bajo la dirección del doctor Rubén Huaraz Zuloaga, el equipo logró acceder al tórax fetal mediante un procedimiento mínimamente invasivo, aplicando anestesia local y utilizando una sonda láser para eliminar el suministro sanguíneo del tumor. La operación, de precisión extrema, redujo la masa tumoral, eliminó el hidrops y permitió el desarrollo pulmonar adecuado, garantizando la evolución favorable tanto del bebé como de la madre, quienes permanecen bajo observación especializada. Este logro ratifica la capacidad de los hospitales públicos peruanos para ejecutar intervenciones de alta especialización y salvar vidas en los contextos más complejos.