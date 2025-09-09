Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso

Lo que se sabe de la bacteria hospitalaria que afectó a 12 niños el Hospital del Niño - América Noticias

La directora del Hospital del Niño de San Borja, Zulema Tomás Gonzales, confirmó que doce menores resultaron infectados por la bacteria intrahospitalaria Ralstonia pickettii en esa institución sanitaria de Lima. Las autoridades del hospital descartaron que este microorganismo haya provocado la muerte de los pacientes afectados durante el último mes y aseguraron que la situación está bajo control.

Qué se sabe sobre el brote

La doctora Zulema Tomás Gonzales, quien lidera el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB), detalló que entre el 24 de julio y el 23 de agosto se identificaron doce casos pediátricos con presencia de Ralstonia pickettii. Durante ese periodo, el equipo epidemiológico del hospital detectó la bacteria y activó protocolos de seguridad para contener el brote y evitar nuevos contagios.

En declaraciones recogidas por el centro médico, Tomás Gonzales fue categórica al rechazar que la muerte de tres pacientes, ocurrida semanas atrás, guardara relación con la bacteria. “Se dice que de estos doce casos, se señala en la prensa, que tres han fallecido por la bacteria. Y no han fallecido por la bacteria, han fallecido por su cuadro de fondo, su patología”, afirmó la directora del hospital a América Noticias. Según su reporte, desde el 23 de agosto no se han reportado nuevas infecciones asociadas a este microorganismo.

Situación clínica de los pacientes

Hasta la fecha, cinco niños han recibido el alta médica tras superar la infección bajo control médico. Cuatro menores permanecen internados: uno completa tratamiento en sala de hospitalización con resultado negativo para la bacteria, y tres se mantienen en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones originadas por su condición clínica de base y no por la infección de Ralstonia pickettii, según la dirección médica.

La institución remarcó la importancia de diferenciar ambas situaciones clínicas, enfatizando que la bacteria no ha sido letal para estos pacientes. Los decesos recientes en el hospital corresponden a cuadros subyacentes complejos previos a la presencia del microorganismo.

Características de la Ralstonia pickettii

La jefa de Epidemiología del INSN-SB, Medalit Luna, explicó que Ralstonia pickettii es una bacteria presente en el ambiente, capaz de sobrevivir en suelos, superficies y ambientes húmedos. “Puede vivir en los suelos, en las superficies y sobre todo en medios húmedos. No produce cuadros clínicos severos en los pacientes. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos sí podría presentar cuadros graves”, puntualizó a América Noticias. La especialista indicó que el riesgo aumenta en enfermos con defensas bajas o con enfermedades previas.

Como parte de las acciones para frenar la propagación, el hospital reforzó los protocolos de limpieza y bioseguridad. La directora Zulema Tomás Gonzales precisó que estas medidas permitieron controlar la situación y que no se han notificado nuevos casos en más de dieciséis días.

Medidas adoptadas y vigilancia

Las autoridades sanitarias del Hospital del Niño de San Borja informaron que cuentan con un laboratorio capaz de detectar y vigilar infecciones de origen bacteriano dentro del establecimiento. Tras el hallazgo, se fortalecieron las prácticas sanitarias para proteger a pacientes y personal.

Tomás Gonzales pidió tranquilidad a las familias y destacó que “esta bacteria no es mortal, ha sido controlada”. Además, reiteró que desde el último caso identificado el hospital no ha vuelto a reportar infecciones nuevas vinculadas a Ralstonia pickettii.