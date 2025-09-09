Perú

Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso

Autoridades notificaron presencia de un microorganismo en niños internados durante agosto, y señalaron que el refuerzo de protocolos sanitarios permitió contener la situación sin nuevos casos confirmados desde hace más de dos semanas

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Lo que se sabe de la bacteria hospitalaria que afectó a 12 niños el Hospital del Niño - América Noticias

La directora del Hospital del Niño de San Borja, Zulema Tomás Gonzales, confirmó que doce menores resultaron infectados por la bacteria intrahospitalaria Ralstonia pickettii en esa institución sanitaria de Lima. Las autoridades del hospital descartaron que este microorganismo haya provocado la muerte de los pacientes afectados durante el último mes y aseguraron que la situación está bajo control.

Qué se sabe sobre el brote

La doctora Zulema Tomás Gonzales, quien lidera el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB), detalló que entre el 24 de julio y el 23 de agosto se identificaron doce casos pediátricos con presencia de Ralstonia pickettii. Durante ese periodo, el equipo epidemiológico del hospital detectó la bacteria y activó protocolos de seguridad para contener el brote y evitar nuevos contagios.

Bacteria hospitalaría afectó a 12
Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso - Andina

En declaraciones recogidas por el centro médico, Tomás Gonzales fue categórica al rechazar que la muerte de tres pacientes, ocurrida semanas atrás, guardara relación con la bacteria. “Se dice que de estos doce casos, se señala en la prensa, que tres han fallecido por la bacteria. Y no han fallecido por la bacteria, han fallecido por su cuadro de fondo, su patología”, afirmó la directora del hospital a América Noticias. Según su reporte, desde el 23 de agosto no se han reportado nuevas infecciones asociadas a este microorganismo.

Situación clínica de los pacientes

Hasta la fecha, cinco niños han recibido el alta médica tras superar la infección bajo control médico. Cuatro menores permanecen internados: uno completa tratamiento en sala de hospitalización con resultado negativo para la bacteria, y tres se mantienen en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones originadas por su condición clínica de base y no por la infección de Ralstonia pickettii, según la dirección médica.

Bacteria hospitalaría afectó a 12
Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso - Andina

La institución remarcó la importancia de diferenciar ambas situaciones clínicas, enfatizando que la bacteria no ha sido letal para estos pacientes. Los decesos recientes en el hospital corresponden a cuadros subyacentes complejos previos a la presencia del microorganismo.

Características de la Ralstonia pickettii

La jefa de Epidemiología del INSN-SBMedalit Luna, explicó que Ralstonia pickettii es una bacteria presente en el ambiente, capaz de sobrevivir en suelos, superficies y ambientes húmedos. “Puede vivir en los suelos, en las superficies y sobre todo en medios húmedos. No produce cuadros clínicos severos en los pacientes. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos sí podría presentar cuadros graves”, puntualizó a América Noticias. La especialista indicó que el riesgo aumenta en enfermos con defensas bajas o con enfermedades previas.

Bacteria hospitalaría afectó a 12
Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso - Andina

Como parte de las acciones para frenar la propagación, el hospital reforzó los protocolos de limpieza y bioseguridad. La directora Zulema Tomás Gonzales precisó que estas medidas permitieron controlar la situación y que no se han notificado nuevos casos en más de dieciséis días.

Medidas adoptadas y vigilancia

Las autoridades sanitarias del Hospital del Niño de San Borja informaron que cuentan con un laboratorio capaz de detectar y vigilar infecciones de origen bacteriano dentro del establecimiento. Tras el hallazgo, se fortalecieron las prácticas sanitarias para proteger a pacientes y personal.

Tomás Gonzales pidió tranquilidad a las familias y destacó que “esta bacteria no es mortal, ha sido controlada”. Además, reiteró que desde el último caso identificado el hospital no ha vuelto a reportar infecciones nuevas vinculadas a Ralstonia pickettii.

Temas Relacionados

Bacteria hospitalaríaINSNperu-noticias

Más Noticias

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

El proyecto de infraestructura vial en Lima Metropolitana abarca la rehabilitación de más de 21 km. de vías distribuidas en once distritos

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué

Muerte de Jaime Chincha fue por causas naturales, certificaron autoridades y médico

El comunicador de 48 años fue encontrado sin vida el domingo 7 de septiembre dentro de su vivienda en Miraflores. Su deceso impactó en el medio periodístico y político

Muerte de Jaime Chincha fue

Perú: cotización de apertura del euro hoy 9 de septiembre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Sicario balea a mototaxista en Los Olivos y víctima de extorsión se debate entre la vida y la muerte

El ataque ocurrió en pleno paradero de Villa Sol ante decenas de testigos que corrieron para ponerse a salvo

Sicario balea a mototaxista en

Adolescente peruano triunfa en el extranjero: escolar gana triple oro en Panamericano de ajedrez

La delegación de Perú conquista el subcampeonato continental en Brasil tras el histórico desempeño del joven maestro, acompañado por medallistas que reafirman el presente y el futuro del deporte ciencia nacional

Adolescente peruano triunfa en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva frente a críticas de Pamela López: “Decir que antes era buen padre y ahora no, es fuerte”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

DEPORTES

Édgar González: razones para insistir

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Ecuador vs Argentina HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026