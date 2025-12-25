Perú

Médicos operan a un bebé dentro del vientre de su madre y le salvan la vida

El caso fue detectado durante una ecografía morfológica de control prenatal a Valerie Ochoa Vargas, madre de 22 años, lo que facilitó una intervención oportuna y evitó un desenlace fatal

La intervención permitió extirpar un
La intervención permitió extirpar un tumor de gran tamaño en el pulmón izquierdo del feto, procedimiento que redujo la masa tumoral, eliminó el hidrops fetal y permitió la recuperación del desarrollo pulmonar - Créditos: Minsa.

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM), del Ministerio de Salud, logró un hito en la medicina peruana al realizar una intervención fetal láser de alta complejidad que salvó la vida de un bebé de apenas 26 semanas de gestación.

El procedimiento, considerado pionero en el sistema público, permitió extirpar un tumor ubicado en el pulmón izquierdo del feto, quien presentaba un cuadro severo de hidrops fetal y riesgo inminente de muerte intrauterina.

La madre, Valerie Ochoa Vargas, de 22 años, acudía a sus controles prenatales en este nosocomio cuando, durante una ecografía morfológica, se detectó la presencia de un secuestro broncopulmonar —un tumor pulmonar poco frecuente— que generaba acumulación de líquido en el tórax (hidrotórax), desplazamiento del mediastino y compresión pulmonar. La gravedad del caso fue confirmada por el jefe de la Unidad de Cirugía Fetal del HNDM, Dr. Rubén Huaraz Zuloaga, quien lideró la intervención.

“El feto presentaba un tumor de gran tamaño en el pulmón izquierdo, asociado a hidrops fetal y complicaciones que comprometían el desarrollo normal de los órganos. Si no se actuaba a tiempo, el desenlace habría sido fatal”, explicó el médico.

La intervención incluyó el uso
La intervención incluyó el uso de anestesia local directa al feto y la aplicación de una sonda láser para eliminar el suministro sanguíneo del tumor, procedimiento que demandó precisión extrema por tratarse de una cirugía dentro del tórax fetal - Créditos: Minsa.

Para salvar la vida del bebé, se optó por una cirugía fetal mínimamente invasiva, consistente en el ingreso, a través del abdomen materno, de una aguja-trócar de 18 gauge hasta el tórax del feto. Previamente, el pequeño recibió anestesia local mediante una aguja de 22 gauge en el muslo, garantizando la ausencia de dolor durante la operación.

La técnica aplicada permitió acceder al tumor, identificar el vaso sanguíneo que lo alimentaba y realizar la ablación mediante un fino haz de láser. El procedimiento redujo el tamaño de la masa tumoral a una tercera parte, eliminó el hidrops y permitió que los pulmones retomaran su desarrollo adecuado, según el reporte de los especialistas.

El doctor Huaraz Zuloaga subrayó que este tipo de cirugías implica riesgos elevados, pues cualquier error puede afectar órganos esenciales del feto. Sin embargo, la operación se desarrolló sin contratiempos, con evolución positiva tanto para la madre como para el bebé, quienes permanecen bajo observación y seguimiento especializado.

Tanto la madre como el
Tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente tras la intervención y permanecen bajo vigilancia médica especializada, lo que evidencia el éxito de la operación y la eficacia del seguimiento clínico - Créditos: Minsa.

El director general del hospital, Víctor Gonzales, destacó la trascendencia de este avance. “Esta exitosa cirugía fetal demuestra que en el Dos de Mayo tenemos profesionales altamente calificados y tecnología avanzada para realizar procedimientos que antes solo se realizaban en el extranjero. Hoy podemos salvar vidas desde el vientre materno y fortalecer la atención materno-fetal en el país”, afirmó.

Valerie Ochoa, visiblemente emocionada, agradeció la labor del equipo médico. “Estaba asustada con el diagnóstico, pero los doctores me dieron esperanza y una alternativa real para salvar a mi hijo. Es el mejor regalo de Navidad que podría recibir”, expresó la joven madre.

El grupo de especialistas estuvo conformado por el Dr. Rubén Huaraz Zuloaga, la Dra. Sandra Mariñas, el Dr. Adrián Núñez, el Dr. Jorge Minchola y el Dr. Mario Cuevas. El Hospital Nacional Dos de Mayo se consolida así como el único centro público del país con un equipo completamente preparado para realizar cirugías fetales de este nivel de complejidad.

