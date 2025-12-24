Perú

Milagro de Navidad en el INSN San Borja: médicos logran separar a gemelas siamesas unidas por la columna

Las gemelas Ailani y Alif, nacidas de manera prematura en Huánuco, permanecen bajo estricta vigilancia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía tras la compleja operación

Guardar
Hospital San Borja separa con éxito a las siamesas Ailani y Alif en compleja cirugía pediátrica. (Crédito: X/@Andina)

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja) alcanzó un hito en la medicina pediátrica peruana al lograr la separación quirúrgica de las siamesas Ailani y Alif Palacios Picón. Esta intervención, ejecutada el 18 de diciembre y anunciada pocas horas antes de la Nochebuena, fue calificada por el equipo hospitalario como un “milagro de Navidad”. El procedimiento representa no solo un avance en el país, sino también un símbolo de esperanza para las familias que enfrentan desafíos similares.

La operación, que se extendió por más de tres horas, fue liderada por los neurocirujanos Alberto Ramírez y Mauro Toledo. El equipo multidisciplinario incluyó cuatro neurocirujanos, dos cirujanos plásticos, dos neurólogos, cuatro anestesiólogos y cuatro enfermeras instrumentistas. Tras la intervención, las gemelas, que pesaban apenas 2,5 kilogramos, permanecieron bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió la totalidad de los gastos médicos, asegurando que los padres de las niñas, Marleni Picón y Menelio Palacios, agricultores de Llata, Huánuco, no afrontaran costos adicionales.

El éxito de esta cirugía ha elevado a tres el número total de separaciones de siameses realizadas con éxito en el INSN San Borja. Desde la intervención de las gemelas Jazmín y Jenny en 2016, y la de Edgar y Dominic en 2019, el instituto se ha consolidado como un centro de referencia nacional para procedimientos pediátricos complejos, especialmente en casos de malformaciones congénitas.

Histórica cirugía en el INSN
Histórica cirugía en el INSN San Borja permite separar a gemelas siamesas unidas por la columna. (Foto: Agencia Andina)

Intervención: ciencia, vocación y esfuerzo

“El logro alcanzado es una muestra de lo que se puede lograr cuando la ciencia, la vocación y el esfuerzo conjunto se unen”, explicó el equipo médico de San Borja. Para el instituto, la operación significó más que una proeza médica: “La intervención quirúrgica les devolvió a las pequeñas una segunda oportunidad de vida”. Este testimonio resalta la importancia del trabajo coordinado y la dedicación de los profesionales de la salud en situaciones de alta complejidad.

La preparación previa fue fundamental debido a la complejidad del caso. Ailani y Alif nacieron el cinco de octubre en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, unidas por la columna lumbosacra y en estado prematuro. Una resonancia magnética reveló que compartían un canal raquídeo y estructuras nerviosas críticas, lo que incrementó el nivel de dificultad y el riesgo de la intervención.

Gracias a la incorporación de tecnología avanzada, como microscopios quirúrgicos, impresión 3D y realidad virtual, los especialistas pudieron planificar cada detalle. Esta metodología permitió optimizar la seguridad del procedimiento y minimizar las posibles complicaciones, adaptando la intervención a las características específicas de las pacientes.

Instituto Nacional de Salud del
Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tendrá jornada gratis de detección de cáncer de mama. (Foto: INSN)

Equipo multidisciplinario

Desde su llegada al INSN San Borja, apenas tres días después del nacimiento, las gemelas recibieron la atención de un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en neonatología, neurocirugía, cirugía pediátrica, neurología y cirugía plástica. Este grupo de especialistas definió el momento oportuno y la estrategia adecuada para la separación, garantizando las mejores condiciones para las niñas.

La institución destaca que la cobertura del SIS resultó fundamental para que las pequeñas accedieran a una cirugía compleja sin que esto supusiera una carga financiera para sus padres. Este factor fue determinante para asegurar que la atención médica se centrara únicamente en el bienestar de las pacientes y no en los costos asociados.

Hospital San Borja separa con
Hospital San Borja separa con éxito a las siamesas Ailani y Alif en compleja cirugía pediátrica. (Foto: Agencia Andina)

El caso de Ailani y Alif se suma a una serie de intervenciones exitosas que han posicionado al INSN San Borja como referente en cirugías pediátricas de alta complejidad. El centro hospitalario mantiene su compromiso con la innovación y la excelencia, trabajando continuamente para ofrecer soluciones a los desafíos de la salud infantil en el país.

Temas Relacionados

NavidadPediatríaSiamesesINSN San Borjaperu-noticias

Más Noticias

Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Las avenidas cercanas a centros comerciales y supermercados lucen abarrotados de personas y taxis, mientras que en Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra miles hacen sus compras de última hora. Esta situación complica el paso de los vehículos ocasionándose un verdadero colapso y caos

Navidad en Perú EN VIVO:

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

Tras salir del sistema de justicia, exmagistrados buscan un escaño en el Senado que está próximo a estrenarse

Tres exjueces supremos postulan en

Cancillería del Perú se pronuncia sobre decisión de Ecuador de mantener un solo paso fronterizo autorizado

La medida del país vecino de concentrar el tránsito en Huaquillas fue comunicada oficialmente al Perú, que expresó su disposición a trabajar de manera conjunta en seguridad y control migratorio

Cancillería del Perú se pronuncia

Cambios bruscos de temperatura elevan el riesgo de infartos y derrames cerebrales, advierte el Minsa

El cambio abrupto de temperatura, ya sea al frío o al calor, puede desencadenar infartos, contracturas musculares y golpes de calor. Los especialistas insisten en que la aclimatación progresiva es fundamental para evitar complicaciones graves

Cambios bruscos de temperatura elevan

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estas narrativas

Las películas más populares de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tres exjueces supremos postulan en

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

Martín Vizcarra organiza chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Melanie Martínez reaparece tras cirugía bariátrica: “me siento contenta y como nueva”

Camila Diez Canseco sorprende al elogiar la relación de su padre, Mauricio Diez Canseco, con la modelo argentina Aixa Sosa

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina: “Terrible lo que pasará si no sale bien”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional