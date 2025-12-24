Milagro de Navidad en el INSN San Borja: médicos logran separar a gemelas siamesas unidas por la columna

Hospital San Borja separa con éxito a las siamesas Ailani y Alif en compleja cirugía pediátrica. (Crédito: X/@Andina)

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja) alcanzó un hito en la medicina pediátrica peruana al lograr la separación quirúrgica de las siamesas Ailani y Alif Palacios Picón. Esta intervención, ejecutada el 18 de diciembre y anunciada pocas horas antes de la Nochebuena, fue calificada por el equipo hospitalario como un “milagro de Navidad”. El procedimiento representa no solo un avance en el país, sino también un símbolo de esperanza para las familias que enfrentan desafíos similares.

La operación, que se extendió por más de tres horas, fue liderada por los neurocirujanos Alberto Ramírez y Mauro Toledo. El equipo multidisciplinario incluyó cuatro neurocirujanos, dos cirujanos plásticos, dos neurólogos, cuatro anestesiólogos y cuatro enfermeras instrumentistas. Tras la intervención, las gemelas, que pesaban apenas 2,5 kilogramos, permanecieron bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió la totalidad de los gastos médicos, asegurando que los padres de las niñas, Marleni Picón y Menelio Palacios, agricultores de Llata, Huánuco, no afrontaran costos adicionales.

El éxito de esta cirugía ha elevado a tres el número total de separaciones de siameses realizadas con éxito en el INSN San Borja. Desde la intervención de las gemelas Jazmín y Jenny en 2016, y la de Edgar y Dominic en 2019, el instituto se ha consolidado como un centro de referencia nacional para procedimientos pediátricos complejos, especialmente en casos de malformaciones congénitas.

Histórica cirugía en el INSN San Borja permite separar a gemelas siamesas unidas por la columna. (Foto: Agencia Andina)

Intervención: ciencia, vocación y esfuerzo

“El logro alcanzado es una muestra de lo que se puede lograr cuando la ciencia, la vocación y el esfuerzo conjunto se unen”, explicó el equipo médico de San Borja. Para el instituto, la operación significó más que una proeza médica: “La intervención quirúrgica les devolvió a las pequeñas una segunda oportunidad de vida”. Este testimonio resalta la importancia del trabajo coordinado y la dedicación de los profesionales de la salud en situaciones de alta complejidad.

La preparación previa fue fundamental debido a la complejidad del caso. Ailani y Alif nacieron el cinco de octubre en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, unidas por la columna lumbosacra y en estado prematuro. Una resonancia magnética reveló que compartían un canal raquídeo y estructuras nerviosas críticas, lo que incrementó el nivel de dificultad y el riesgo de la intervención.

Gracias a la incorporación de tecnología avanzada, como microscopios quirúrgicos, impresión 3D y realidad virtual, los especialistas pudieron planificar cada detalle. Esta metodología permitió optimizar la seguridad del procedimiento y minimizar las posibles complicaciones, adaptando la intervención a las características específicas de las pacientes.

Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tendrá jornada gratis de detección de cáncer de mama. (Foto: INSN)

Equipo multidisciplinario

Desde su llegada al INSN San Borja, apenas tres días después del nacimiento, las gemelas recibieron la atención de un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en neonatología, neurocirugía, cirugía pediátrica, neurología y cirugía plástica. Este grupo de especialistas definió el momento oportuno y la estrategia adecuada para la separación, garantizando las mejores condiciones para las niñas.

La institución destaca que la cobertura del SIS resultó fundamental para que las pequeñas accedieran a una cirugía compleja sin que esto supusiera una carga financiera para sus padres. Este factor fue determinante para asegurar que la atención médica se centrara únicamente en el bienestar de las pacientes y no en los costos asociados.

Hospital San Borja separa con éxito a las siamesas Ailani y Alif en compleja cirugía pediátrica. (Foto: Agencia Andina)

El caso de Ailani y Alif se suma a una serie de intervenciones exitosas que han posicionado al INSN San Borja como referente en cirugías pediátricas de alta complejidad. El centro hospitalario mantiene su compromiso con la innovación y la excelencia, trabajando continuamente para ofrecer soluciones a los desafíos de la salud infantil en el país.