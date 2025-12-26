“Bombas de tiempo” en el Rimac: Alcalde denunciará penalmente almecenes clandestinos y ordena clausura del local siniestrado

Un incendio consumió un almacén de cuero en la zona comercial de Caquetá, Rímac. El alcalde Néstor de la Rosa informa que el local operaba de manera clandestina y anuncia su clausura definitiva. | Video: Canal N.

Tras el incendio en el Rimac que consumió un edificio en la avenida Francisco Pizarro, la Municipalidad del distrito ha iniciado un proceso de clausura definitiva y una ofensiva judicial contra los responsables de operar almacenes clandestinos en zonas residenciales.

El alcalde Néstor de la Rosa confirmó que el inmueble siniestrado operaba sin ningún tipo de autorización, escudándose bajo la fachada de una vivienda común para evadir la fiscalización.

Denuncias penales por “bombas de tiempo” en Caquetá

La gestión municipal ha decidido elevar el caso a instancias fiscales. De la Rosa informó que presentarán denuncias penales por el delito de exposición al peligro, debido al almacenamiento irregular de fardos de tela, cuerina y productos químicos altamente inflamables en pleno emporio comercial de Caquetá. El burgomaestre calificó estos espacios como “bombas de tiempo” que amenazan la integridad de los vecinos del Rímac.

Alcalde de Rimac, Nestor de la Rosa, advirtió que se tomarán acciones legales por el incendio producido durante Navidad. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

“Estamos procediendo a la clausura definitiva. No tienen una autorización para nada”, enfatizó el alcalde, detallando que la Procuraduría Municipal ya interviene para cuantificar los daños y perjuicios colaterales sufridos por las familias cuyas casas colindantes resultaron afectadas por el fuego y la humedad. Según la autoridad, la responsabilidad legal recae directamente sobre los propietarios de los inmuebles, quienes deberán responder ante la justicia por los riesgos generados a la comunidad.

Operativos en toda la manzana

La municipalidad ha detectado que la problemática no se limita a un solo predio, sino que se extiende por toda una manzana del emporio de cueros y calzado. Ante esto, el Rímac solicitará la intervención del Ministerio Público para facilitar la fiscalización en propiedades privadas. “Para ingresar a una propiedad privada y verificar su uso real, necesitamos una orden judicial. Nos vemos restringidos en nuestras competencias”, explicó De la Rosa, quien busca obtener facultades legales para intervenir los depósitos que operan bajo fachada de cocheras o residencias.

Esta medida busca frenar la proliferación de almacenes informales que, según la comuna, se han desplazado desde el Cercado de Lima hacia el Rímac tras las restricciones impuestas en el centro histórico. La meta de la municipalidad es identificar y desmantelar cada punto de almacenamiento clandestino en Caquetá para evitar que las detonaciones registradas durante el último incendio se repitan en zonas altamente densas.

Un incendio de código cuatro

Son al menos 13 familias afectadas | Video: Latina Noticias

El siniestro que motivó estas acciones ocurrió en la cuadra 10 de la avenida Francisco Pizarro durante el feriado de Navidad. El fuego alcanzó el grado 4 de intensidad y movilizó a cerca de 250 bomberos, quienes enfrentaron serias dificultades debido a las constantes explosiones internas provocadas por balones de gas helio, aerosoles e insumos sintéticos para calzado.

La emergencia obligó a la evacuación inmediata de trece familias de las viviendas contiguas. Aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, la magnitud del incendio fue tal que las llamas se reactivaron la mañana del viernes 26 de diciembre, manteniendo el foco de peligro cerca de un grifo ubicado frente al inmueble. La humareda visible y los daños totales en el cableado eléctrico han dejado a parte de la zona sin servicios básicos, mientras personal de telefonía y electricidad trabaja en la restauración de la infraestructura dañada.