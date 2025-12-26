Perú

Inquilinos afectados por el incendio del Rímac pasaron la noche en la calle: aseguran que salvaron sus vidas de milagro

Son al menos trece familias las que debieron evacuar rápidamente el edificio ubicado en la avenida Francisco Pizarro, luego de la alerta que dio un vecino

Son al menos 13 familias afectadas | Video: Latina Noticias

Los inquilinos del edificio afectado por el incendio en el distrito limeño del Rímac pasaron una noche marcada por la incertidumbre, luego del siniestro ocurrido la tarde del 25 de diciembre en la cuadra once de la avenida Francisco Pizarro, frente a un grifo. Al menos 13 familias debieron evacuar de manera urgente, tras ser alertadas por los golpes desesperados de un vecino que recorrió el edificio para advertir el peligro.

“Fue algo inesperado. Nadie se imaginaba esto. Gracias a Dios que alguien avisó, si no, no estaríamos contando la historia”, relató Mirian Peña, madre de familia afectada, a Latina Noticias.

Peña, quien residía en el cuarto piso junto a su hijo de siete años y su pareja, explicó que lograron salir únicamente con lo puesto y algunas prendas de emergencia. “Cogí lo que tenía puesto y a mi hijo le puse el pantalón del colegio y un polo de educación física. Salimos muy desesperados. Cuando ya habíamos salido, todo estaba negro por el humo”, señala.

La evacuación fue precipitada y el humo cubría el edificio, lo que dificultó que las familias pudieran rescatar sus pertenencias. Ahora, muchas de ellas buscan refugio en casas de familiares cercanos, mientras esperan el acceso para intentar recuperar lo que quedó tras el incendio.

Al no poder regresar a sus viviendas, algunas familias pasaron la noche en la calle, mientras otras buscaron refugio en casas de familiares cercanos. “Gracias a Dios tenemos parientes cerca y ahí pasamos la noche. Si no fuera así, ahora solo serían cenizas lo que nos quedaría”, señaló la afectada.

Al menos 13 familias fueron afectadas por el incendio en edificio del Rímac | Foto captura: Andina / Latina

El acceso al edificio sigue restringido por motivos de seguridad. Los damnificados esperan la autorización para intentar rescatar alguna pertenencia entre los restos del incendio. “Estamos tratando de ver si nos dejan entrar y sacar algo, pero el calor y el humo han dañado casi todo. Los electrodomésticos y otras cosas han quedado inservibles”, explicó la madre.

Mientras tanto, los vecinos informaron que, pese a la intervención inicial de los bomberos, hasta la mañana del 26 de diciembre se perciben focos de fuego dentro del inmueble. “Hay un amago de incendio. Los bomberos todavía no han llegado y ha pasado más de una hora desde que se dio el aviso. Solo hay un patrullero de la policía en los exteriores y los vecinos han iniciado trabajos para retirar cables de fibra óptica afectados”, señalaron.

Sin acceso a sus viviendas y con la incertidumbre de las pérdidas materiales, las familias afectadas permanecen a la espera de poder ingresar y recuperar lo que se pueda. La situación de emergencia continúa, mientras persisten los riesgos ante el posible resurgimiento del fuego en el edificio siniestrado.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

