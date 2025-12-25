Perú

Gran incendio consume edificios en el Rímac: Se teme que fuego llegue a grifo cercano

En medio de las celebraciones de la Navidad, más de 16 unidades de bomberos combaten una emergencia en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro

Guardar
Incendio en el Rímac durante
Incendio en el Rímac durante la Navidad 2025.

Durante la tarde de este 25 de diciembre, en medio de las celebraciones por la Navidad 2025, se reportó un voraz incendio en el Rímac. El fuego inició en un almacén de cueros ubicada en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, y se ha extendido a inmuebles aledaños. Se teme que las llamas alcancen un grifo ubicado al frente.

De acuerdo al portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro se reportó al promediar las 3 de la tarde y, hasta el momento, se registran más de 16 unidades de bomberos.

“Se registra incendio urbano código 2 en Av. Francisco Pizarro N° 1100, distrito del Rímac”, posteó en redes sociales el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil (COEN Indeci).

Ante la falta de agua para controlar el incendio, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que ya dispuso de camiones cisternas para abastecer del líquido elemento a los hombres de rojo.

“Como parte del despliegue operativo, tres camiones cisterna se encuentran abasteciendo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), reforzando la atención de la emergencia”, posteó Sedapal en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

El fuego afecta inmueble de cuatro pisos; hallan materiales inflamables en el lugar. | Exitosa Noticias

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que desplegó tres ambulancias con profesionales para brindar atención médica ante posibles daños a la salud.

“Hasta el momento, especialistas del SAMU atendieron a una persona por inhalación de humo. Además, otras ambulancias de SAMU permanecen en alerta desde el inicio del suceso, con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata”, comunicó.

Temas Relacionados

IncendioRímacNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

El cuadro victoriano llegó a un acuerdo con Talleres de Córdoba y el argentino defenderá la camiseta por tres años. Entérate de todos los detalles de la negociación

Federico Girotti fichó por Alianza

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Diversos partidos políticos en Perú no lograron inscribir la totalidad de sus listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, revelando dificultades organizativas y bajo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Generales 2026: estos son

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

El organismo tributario informa que el club que pertenece a César Acuña mantiene obligaciones impagas que podrían afectar su desempeño en el campeonato actual

César Vallejo envuelto en polémica:

Darinka Ramírez anuncia embarazo y confirma que su hija con Jefferson Farfán tendrá una hermanita

La ex pareja del futbolista compartió en redes sociales su felicidad por la llegada de su segunda hija y habló sobre el cariño y el apoyo que recibe de su entorno.

Darinka Ramírez anuncia embarazo y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Generales 2026: estos son

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez anuncia embarazo y

Darinka Ramírez anuncia embarazo y confirma que su hija con Jefferson Farfán tendrá una hermanita

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

DEPORTES

Federico Girotti fichó por Alianza

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025