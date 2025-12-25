Gran incendio consume edificios en el Rímac: Se teme que fuego llegue a grifo cercano

Incendio en el Rímac durante la Navidad 2025.

Durante la tarde de este 25 de diciembre, en medio de las celebraciones por la Navidad 2025, se reportó un voraz incendio en el Rímac. El fuego inició en un almacén de cueros ubicada en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, y se ha extendido a inmuebles aledaños. Se teme que las llamas alcancen un grifo ubicado al frente.

De acuerdo al portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro se reportó al promediar las 3 de la tarde y, hasta el momento, se registran más de 16 unidades de bomberos.

“Se registra incendio urbano código 2 en Av. Francisco Pizarro N° 1100, distrito del Rímac”, posteó en redes sociales el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil (COEN Indeci).

Ante la falta de agua para controlar el incendio, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que ya dispuso de camiones cisternas para abastecer del líquido elemento a los hombres de rojo.

“Como parte del despliegue operativo, tres camiones cisterna se encuentran abasteciendo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), reforzando la atención de la emergencia”, posteó Sedapal en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

El fuego afecta inmueble de cuatro pisos; hallan materiales inflamables en el lugar. | Exitosa Noticias

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que desplegó tres ambulancias con profesionales para brindar atención médica ante posibles daños a la salud.

“Hasta el momento, especialistas del SAMU atendieron a una persona por inhalación de humo. Además, otras ambulancias de SAMU permanecen en alerta desde el inicio del suceso, con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata”, comunicó.