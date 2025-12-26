Perú

Más de 60 incendio en Lima durante Navidad: Indeci detalla cómo actuar ante una emergencia

Defensa Civil enfatiza recomendaciones esenciales para proteger la vida y facilitar el trabajo de los bomberos en situaciones críticas

Guardar
Infobae Perú / Captura: Facebook
Infobae Perú / Captura: Facebook

La ciudad de Lima vivió una Navidad marcada por la emergencia. Entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) atendió más de 60 incendios urbanos en viviendas, terrenos baldíos, plantas industriales y chimeneas.

Los distritos más afectados fueron San Juan de LuriganchoSan Martín de PorresEl AgustinoVentanillaCallaoLa Molina y Villa María del Triunfo. El despliegue de recursos fue constante debido a la simultaneidad de las emergencias, lo que obligó a los bomberos a redistribuir personal y equipos en tiempo real.

Uno de los momentos más complejos se presentó en la madrugada del 25, cuando varios incendios permanecían activos, incluyendo un siniestro de gran magnitud en una planta de producción en San Juan de Lurigancho.

Esta situación demandó la intervención de decenas de unidades y prolongó las labores de extinción hasta el amanecer.

Según el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, cerca del 80% de los incidentes registrados durante la festividad tuvo su origen en la manipulación de fuegos artificiales, una práctica recurrente en las celebraciones de fin de año.

En paralelo, otro incendio de impacto se registró en la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. La emergencia movilizó al menos 29 unidades del Cuerpo General de Bomberos y a cerca de 100 personas especializadas.

Imágenes transmitidas por televisión evidenciaron cómo decenas de vecinos intentaron retirar material inflamable del almacén afectado, en muchos casos sin cumplir medidas básicas de protección.

Emergencia movilizó a 15 unidades de Bomberos | Video: RG.

Recomendaciones de Indeci para enfrentar incendios urbanos

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) divulgó una serie de recomendaciones clave para la ciudadanía ante un incendio urbano.

El primer consejo apunta a la necesidad de ceder el paso a los vehículos de emergencia, que incluyen ambulancias, cisternas, patrulleros y las propias unidades de bomberos. El llamado es extensivo tanto a conductores de transporte público como a quienes circulan en vehículos particulares.

Indeci también recalca la importancia de respetar los perímetros de seguridad establecidos por la Policía Nacional y los bomberos. Esta medida busca asegurar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales para la población.

La institución recomienda, además, mantener una distancia prudente del foco del incendio y acatar las indicaciones de las autoridades para movilizarse a zonas seguras designadas.

Otra recomendación fundamental es no interferir en las labores de extinción ni acercarse a retirar objetos del área afectada sin la debida protección. Indeci resalta que estas acciones pueden poner en peligro vidas y entorpecer la respuesta de los equipos especializados.

Para reportar cualquier emergencia relacionada con incendios urbanos, el organismo recuerda a la población el número 116, línea directa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La oportuna comunicación y la colaboración ciudadana son factores que, según Indeci, pueden marcar la diferencia en la atención de un siniestro.

El Instituto Nacional de Defensa Civil insiste en que la prevención y la respuesta informada son herramientas esenciales para reducir el impacto de los incendios urbanos en comunidades densamente pobladas como Lima y Callao.

Temas Relacionados

Navidad 2025IncendioLimaIndeciperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

La conductora compartió con sus seguidores la experiencia de acompañar a su primogénito antes de que inicie sus estudios universitarios en Estados Unidos.

María Pía Copello despide a

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina: “No hablen tonterías”

El líder de Corazón Serrano respondió a los rumores sobre su relación con la cantante y dejó claro que solo mantienen una amistad tras participar juntos en un evento navideño.

Edwin Guerrero, dueño de Corazón

Bomberos controlan gran incendio en Rímac: Se necesitaron más de 35 unidades de emergencia para apagar las llamas

Desde las 3 de la tarde de este 25 de diciembre, se desató un voraz incendio en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro

Bomberos controlan gran incendio en

Italia lideró como el principal destino de los nacimientos de peruanos en el exterior

El país europeo concentró más de un tercio de las exportaciones de nacimientos y artículos navideños peruanos entre enero y octubre del 2025, en un periodo marcado por una leve contracción del valor total de los envíos al exterior, según cifras de Adex

Italia lideró como el principal

Alerta naranja por huaicos y lluvias intensas hasta el 26 de diciembre: estas son las regiones en riesgo según Senamhi

La entidad dio un pronóstico de precipitaciones acumuladas fuertes en 24 horas, con capacidad de generar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y afectación a vías de comunicación

Alerta naranja por huaicos y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Generales 2026: estos son

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello despide a

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina: “No hablen tonterías”

Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad

Darinka Ramírez anuncia embarazo y confirma que su hija con Jefferson Farfán tendrá una hermanita

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

DEPORTES

Federico Girotti fichó por Alianza

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025