Más de 60 incendio en Lima durante Navidad: Indeci detalla cómo actuar ante una emergencia

La ciudad de Lima vivió una Navidad marcada por la emergencia. Entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) atendió más de 60 incendios urbanos en viviendas, terrenos baldíos, plantas industriales y chimeneas.

Los distritos más afectados fueron San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo. El despliegue de recursos fue constante debido a la simultaneidad de las emergencias, lo que obligó a los bomberos a redistribuir personal y equipos en tiempo real.

Uno de los momentos más complejos se presentó en la madrugada del 25, cuando varios incendios permanecían activos, incluyendo un siniestro de gran magnitud en una planta de producción en San Juan de Lurigancho.

Esta situación demandó la intervención de decenas de unidades y prolongó las labores de extinción hasta el amanecer.

Según el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, cerca del 80% de los incidentes registrados durante la festividad tuvo su origen en la manipulación de fuegos artificiales, una práctica recurrente en las celebraciones de fin de año.

En paralelo, otro incendio de impacto se registró en la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. La emergencia movilizó al menos 29 unidades del Cuerpo General de Bomberos y a cerca de 100 personas especializadas.

Imágenes transmitidas por televisión evidenciaron cómo decenas de vecinos intentaron retirar material inflamable del almacén afectado, en muchos casos sin cumplir medidas básicas de protección.

Recomendaciones de Indeci para enfrentar incendios urbanos

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) divulgó una serie de recomendaciones clave para la ciudadanía ante un incendio urbano.

El primer consejo apunta a la necesidad de ceder el paso a los vehículos de emergencia, que incluyen ambulancias, cisternas, patrulleros y las propias unidades de bomberos. El llamado es extensivo tanto a conductores de transporte público como a quienes circulan en vehículos particulares.

Indeci también recalca la importancia de respetar los perímetros de seguridad establecidos por la Policía Nacional y los bomberos. Esta medida busca asegurar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales para la población.

La institución recomienda, además, mantener una distancia prudente del foco del incendio y acatar las indicaciones de las autoridades para movilizarse a zonas seguras designadas.

Otra recomendación fundamental es no interferir en las labores de extinción ni acercarse a retirar objetos del área afectada sin la debida protección. Indeci resalta que estas acciones pueden poner en peligro vidas y entorpecer la respuesta de los equipos especializados.

Para reportar cualquier emergencia relacionada con incendios urbanos, el organismo recuerda a la población el número 116, línea directa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La oportuna comunicación y la colaboración ciudadana son factores que, según Indeci, pueden marcar la diferencia en la atención de un siniestro.

El Instituto Nacional de Defensa Civil insiste en que la prevención y la respuesta informada son herramientas esenciales para reducir el impacto de los incendios urbanos en comunidades densamente pobladas como Lima y Callao.