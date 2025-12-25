Pamela López aclara que no ha recibido notificación de divorcio de Christian Cueva: “Estamos predispuestos al diálogo”.

El abogado de Pamela López afirmó que, a pesar del anuncio realizado en redes sociales por Christian Cueva y su abogado sobre una supuesta presentación de una demanda de divorcio, su representada no ha recibido hasta el momento ninguna notificación formal a través de los canales legales. El representante de López aclaró que “hasta la fecha, Pamela López no ha sido notificada por la vía correspondiente”. Además, subrayó que existe disposición para el diálogo, priorizando siempre el bienestar de los tres hijos de la pareja.

Situación legal y disposición al diálogo

La información difundida sobre la demanda de divorcio por causal ha circulado únicamente en plataformas digitales y medios de comunicación, pero, no hay constancia de una notificación oficial dirigida a López. El abogado de Pamela López recordó que la atención está centrada en alcanzar un acuerdo adecuado para todas las partes implicadas, especialmente para los menores.

“Estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de Cueva, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados”, señaló el representante legal.

El defensor sugirió a la contraparte de Cueva la posibilidad de contactarlo mediante redes sociales para facilitar la comunicación y así avanzar hacia una solución. Se remarcó la voluntad de evitar demoras innecesarias en el trámite de divorcio y trabajar para preservar, en la medida de lo posible, un entorno familiar favorable para los hijos. De este modo, desde el entorno de López sostienen la apertura a soluciones concertadas y un enfoque conciliador, con la mirada puesta en proteger el interés de los menores.

Mientras Pamela López y Paul Michael llenaron su local, Christian Cueva y Pamela Franco no lograron convencer al público y su evento no fue rentable. Video: Magaly TV La Firme

Polémica mediática por la canción ‘El perro del hortelano’

Mientras la situación judicial se mantiene en suspenso, surgió una polémica asociada al lanzamiento público de la canción ‘El perro del hortelano’, interpretada por Pamela Franco junto a Christian Cueva. El sencillo fue presentado en una radio nacional y rápidamente llamó la atención en redes sociales por su letra con frases como “No come ni deja comer” y “No me da su cariño, tampoco me deja querer”, lo que muchos interpretaron como una posible referencia a la situación personal entre Cueva y López.

Frente a las especulaciones, tanto Franco como Cueva negaron que la canción estuviera dirigida contra alguien en particular. La artista aclaró: “Es una canción con doble sentido, pero no tiene indirecta. Yo la verdad no hago indirectas, yo hago música porque me estoy abriendo camino y el camino es muy grande, no quiero hacer una canción para que pegue un ratito”.

Añadió que la pieza fue compuesta por Carlos Rincón, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, y que su motivación fue sumarse a una propuesta musical alegre vinculada a las fiestas de fin de año y al verano.

Por su parte, Christian Cueva enfatizó que su prioridad profesional sigue siendo el fútbol y que esta incursión musical es por gusto personal, no por deseo de enviar mensajes a terceros: “Nosotros solo nos enfocamos en nosotros, tratamos de crecer. Quiero aclarar que sigo en el fútbol, esto lo hago porque me gusta”, declaró.

El jugador de fútbol anunció en sus redes sociales que ya inició el proceso para hacer oficial su separación de la madre de sus hijos | ATV

Las reacciones en redes sociales y prensa ante el estreno de ‘El perro del hortelano’ han sido inmediatas, alimentando análisis sobre el posible significado de su letra y el contexto de su lanzamiento. Sin embargo, Franco remarcó que si bien siempre existirá alguien que se sienta aludido, no es posible controlar las interpretaciones y la verdadera intención es brindar una “canción alegrona, súper divertida” para acompañar las festividades de fin de año y la temporada.