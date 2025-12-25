Perú

Pamela López aclara que no ha recibido notificación de divorcio de Christian Cueva: “Estamos predispuestos al diálogo”

Mientras la noticia del divorcio circula en medios, el abogado de la influencer recalca la disposición para conversar y buscar junto a la otra parte el mejor acuerdo por el bien de los menores

Guardar
Pamela López aclara que no
Pamela López aclara que no ha recibido notificación de divorcio de Christian Cueva: “Estamos predispuestos al diálogo”.

El abogado de Pamela López afirmó que, a pesar del anuncio realizado en redes sociales por Christian Cueva y su abogado sobre una supuesta presentación de una demanda de divorcio, su representada no ha recibido hasta el momento ninguna notificación formal a través de los canales legales. El representante de López aclaró que “hasta la fecha, Pamela López no ha sido notificada por la vía correspondiente”. Además, subrayó que existe disposición para el diálogo, priorizando siempre el bienestar de los tres hijos de la pareja.

Situación legal y disposición al diálogo

La información difundida sobre la demanda de divorcio por causal ha circulado únicamente en plataformas digitales y medios de comunicación, pero, no hay constancia de una notificación oficial dirigida a López. El abogado de Pamela López recordó que la atención está centrada en alcanzar un acuerdo adecuado para todas las partes implicadas, especialmente para los menores.

“Estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de Cueva, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados”, señaló el representante legal.

El defensor sugirió a la contraparte de Cueva la posibilidad de contactarlo mediante redes sociales para facilitar la comunicación y así avanzar hacia una solución. Se remarcó la voluntad de evitar demoras innecesarias en el trámite de divorcio y trabajar para preservar, en la medida de lo posible, un entorno familiar favorable para los hijos. De este modo, desde el entorno de López sostienen la apertura a soluciones concertadas y un enfoque conciliador, con la mirada puesta en proteger el interés de los menores.

Mientras Pamela López y Paul Michael llenaron su local, Christian Cueva y Pamela Franco no lograron convencer al público y su evento no fue rentable. Video: Magaly TV La Firme

Polémica mediática por la canción ‘El perro del hortelano’

Mientras la situación judicial se mantiene en suspenso, surgió una polémica asociada al lanzamiento público de la canción ‘El perro del hortelano’, interpretada por Pamela Franco junto a Christian Cueva. El sencillo fue presentado en una radio nacional y rápidamente llamó la atención en redes sociales por su letra con frases como “No come ni deja comer” y “No me da su cariño, tampoco me deja querer”, lo que muchos interpretaron como una posible referencia a la situación personal entre Cueva y López.

Frente a las especulaciones, tanto Franco como Cueva negaron que la canción estuviera dirigida contra alguien en particular. La artista aclaró: “Es una canción con doble sentido, pero no tiene indirecta. Yo la verdad no hago indirectas, yo hago música porque me estoy abriendo camino y el camino es muy grande, no quiero hacer una canción para que pegue un ratito”.

Añadió que la pieza fue compuesta por Carlos Rincón, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, y que su motivación fue sumarse a una propuesta musical alegre vinculada a las fiestas de fin de año y al verano.

Por su parte, Christian Cueva enfatizó que su prioridad profesional sigue siendo el fútbol y que esta incursión musical es por gusto personal, no por deseo de enviar mensajes a terceros: “Nosotros solo nos enfocamos en nosotros, tratamos de crecer. Quiero aclarar que sigo en el fútbol, esto lo hago porque me gusta”, declaró.

El jugador de fútbol anunció en sus redes sociales que ya inició el proceso para hacer oficial su separación de la madre de sus hijos | ATV

Las reacciones en redes sociales y prensa ante el estreno de ‘El perro del hortelano’ han sido inmediatas, alimentando análisis sobre el posible significado de su letra y el contexto de su lanzamiento. Sin embargo, Franco remarcó que si bien siempre existirá alguien que se sienta aludido, no es posible controlar las interpretaciones y la verdadera intención es brindar una “canción alegrona, súper divertida” para acompañar las festividades de fin de año y la temporada.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

MEF solicitó revisión del programa Pronabec y critica gestión de Morgan Quero en Minedu por promesas “irresponsables”

La ministra de Economía, Denisse Miralles, aseguró que el presupuesto para las becas del Pronabec asciende a S/1.390 millones, tras redistribuciones internas

MEF solicitó revisión del programa

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

Desde el Congreso de la República también enviaron un mensaje navideño para difundir la importancia de la unión familiar y el compromiso con el bienestar nacional en un contexto de renovada esperanza para millones de peruanos

Navidad 2025: El Gobierno de

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

El estratega español, antes de aterrizar en las Islas Canarias, empleó su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un mensaje navideño, que despertó la emoción de los simpatizantes de la ‘U’

Javier Rabanal interactúa en redes

Siete recomendaciones que todo comprador de panetón debe tomar en cuenta

Autoridades de salud recuerdan que revisar el rotulado, el estado del empaque y mantener medidas básicas de higiene ayuda a reducir riesgos y a disfrutar este producto tradicional sin afectar el bienestar familiar durante las fiestas de fin de año

Siete recomendaciones que todo comprador

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

El mediocentro nacional, de 30 años, tendrá que buscar otros horizontes después de haber sido recortado por el ‘Ajedrecista’. En principio, se ha planteado darle salida bajo la fórmula de cesión

Alexis Arias, a un paso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad 2025: El Gobierno de

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Atina y Bacanos anuncian el

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina: “Terrible lo que pasará si no sale bien”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores