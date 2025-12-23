Pamela Franco es extorsionada con 50 mil soles para no atacar a Christian Cueva: “Voy a meter tres granadas y dejar muertos”

Criminales amenazaron con herir a Christian Cueva si no pagan 50 mil soles. Infobae Perú / Captura: X

Un nuevo episodio de violencia y extorsión vuelve a encender las alarmas en el norte del país y esta vez involucra directamente a la cantante de cumbia Pamela Franco, quien habría sido víctima de una grave amenaza extorsiva. Los delincuentes no solo le exigieron el pago de 50 mil soles, sino que además advirtieron con atentar contra la vida de Christian Cueva.

El hecho ocurrió en la antesala de un violento ataque armado contra un local deportivo en Trujillo, donde se disputó un encuentro de fulbito que reunió a Cueva y a Gerald Oropeza, con una apuesta de 150 mil soles.

Según información difundida por la página Con Texto Noticias, Pamela Franco recibió un mensaje intimidatorio que la vinculaba directamente con el ataque perpetrado contra el complejo deportivo El Imperio, ubicado en la carretera Industrial, en el sector conocido como Los Patos.

Caso Pamela Franco: amenazas, balas y una exigencia que preocupa a la Policía. Infobae Perú / Captura: X

En dicho mensaje, los delincuentes se dirigen a la cantante para que ella sea el nexo con el futbolista y le transmita la exigencia económica bajo amenaza de un ataque mayor.

El texto del mensaje, que posteriormente fue difundido en redes sociales, no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la intimidación. “Señora Pamela Franco, para que le comunique a su marido Christian Cueva que le acabo de meter un rafagón al local acá en Trujillo. Vamos a ser prácticos. Acá tiene que alinearse con la gente, no con chistosos. Acá ‘Los Pulpos’ no llegan. Si hasta antes del evento no me llaman para dar una solución por 50 mil soles, les voy a meter tres granadas y me comenzaré a dejar muertos. Acá la casa tiene dueño”, se lee en el mensaje atribuido a los extorsionadores.

La amenaza se habría concretado parcialmente horas después. Pistoleros llegaron en un vehículo al complejo deportivo El Imperio y abrieron fuego en repetidas ocasiones, sembrando el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Testigos relataron que un grupo de jóvenes que jugaba fulbito tuvo que arrojarse al suelo al escuchar el sonido de los disparos, temiendo por sus vidas.

Caso Pamela Franco: amenazas, balas y una exigencia que preocupa a la Policía. Infobae Perú / Captura: X

Atentado en complejo deportivo El Imperio

Tras efectuar los disparos, los delincuentes arrojaron un sobre manilo antes de huir del lugar. En su interior se encontraron dos manuscritos. En uno de ellos se leía la frase:

“Aquí no entran pulpos”, mientras que en el segundo aparecía el supuesto nombre de la banda criminal responsable del atentado: “La Gente del Barrio”. Este detalle reforzó la hipótesis de que se trataría de un mensaje directo ligado a disputas entre organizaciones criminales y al control territorial.

La Policía Nacional acudió al lugar poco después del ataque y acordonó la zona, encontrando varios casquillos de bala, evidencia clara del atentado. El complejo deportivo había sido elegido como sede de diversos eventos, entre ellos la Copa Christian Cueva Kids, un torneo dirigido a menores de las categorías Sub-10 y Sub-12, además de encuentros de fútbol libre, máster y partidos de vóleibol. La violencia registrada generó profunda preocupación entre padres de familia y asistentes, debido a la presencia de niños en actividades programadas.

Caso Pamela Franco: amenazas, balas y una exigencia que preocupa a la Policía. Infobae Perú / Captura: X

Christian Cueva y Gerald Oropeza realizaron futbolito

Pese a la gravedad del atentado y las amenazas explícitas, al cierre de esta edición, el partido pactado entre Christian Cueva y Gerald Oropeza se realizó de todas maneras, una decisión que ha generado cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y el riesgo asumido ante una advertencia de tal magnitud.

El encuentro había sido anunciado como un reto deportivo con una apuesta de 150 mil soles, lo que habría elevado el interés mediático y, presuntamente, también el interés de organizaciones criminales. Según se informó, Gerald Oropeza, quien participó del reto, salió de prisión hace tres años, tras cumplir condena por tráfico ilícito de drogas, un antecedente que ha vuelto a ser mencionado tras este violento episodio.

En paralelo, se conoció que Christian Cueva tiene previsto jugar en el 2026 por el club Juan Pablo II, en la Liga 1, información que también ha sido incluida dentro del contexto del caso, dado el perfil público del futbolista y su exposición mediática.

Horas antes del “Reto del Año”, sujetos armados dispararon contra el local deportivo Imperio y dejaron mensajes de advertencia | 24 Horas

Hasta el momento, Pamela Franco no ha emitido un pronunciamiento público sobre las amenazas recibidas. Sin embargo, la difusión del mensaje extorsivo ha generado una ola de solidaridad y preocupación en redes sociales, donde seguidores y usuarios exigen que se garantice la seguridad de la cantante, del futbolista y de sus familiares.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y determinar la autenticidad de la banda que se autodenomina ‘La Gente del Barrio’, así como su posible vínculo con otras organizaciones criminales que operan en la región. Mientras tanto, el caso de Pamela Franco y Christian Cueva se suma a una larga lista de hechos que evidencian la urgencia de reforzar la seguridad y combatir frontalmente el crimen organizado.

Un tiroteo y mensajes intimidatorios alteraron la previa del partido entre Christian Cueva y Gerald Oropeza en Trujillo, pero el evento se concretó gracias a un fuerte operativo de seguridad. | 24 horas