Micheille Soifer arremete contra Christian Cueva por exponer a Pamela Franco tras amenazas en Trujillo

El periodista advirtió que las amenazas eran reales y cuestionó el entorno con el que se relaciona el futbolista

Criminales amenazaron con herir a Christian Cueva si no pagan 50 mil soles. Infobae Perú / Captura: X

La reciente aparición de Christian Cueva en un evento deportivo en Trujillo no solo generó expectativa entre los asistentes, sino también una ola de críticas y cuestionamientos por el alto nivel de riesgo que implicó su participación.

Esta vez, la polémica no gira únicamente en torno al futbolista, sino al peligro al que habría expuesto a su pareja, Pamela Franco, y a los cientos de personas que acudieron al espectáculo, entre ellos numerosos niños. La situación fue duramente cuestionada por Micheille Soifer y Fernando Díaz, conductores del programa ‘Arriba mi gente’, quienes no dudaron en calificar la decisión de irresponsable.

Y es que, el evento, denominado ‘Reto del año’, se realizó el último sábado en el local deportivo Imperio, en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, horas antes de que se desarrollara la actividad, el lugar fue escenario de un atentado armado. Un grupo de desconocidos disparó varias balas contra el recinto, generando alarma entre los organizadores y encendiendo las alertas sobre la seguridad del evento. Pese a este grave antecedente, Christian Cueva decidió acudir igualmente, acompañado de Pamela Franco, sin considerar —según sus críticos— la magnitud del riesgo.

Las amenazas

La situación se agravó aún más cuando, horas después del evento, Pamela Franco recibió un mensaje intimidante en el que presuntos extorsionadores exigían cincuenta mil soles y amenazaban directamente la vida del futbolista.

Desde el set de ‘Arriba mi gente’, Micheille Soifer fue una de las voces más críticas. La conductora dejó en claro que no cuestiona la vida personal de Christian Cueva, pero sí el impacto que sus decisiones tienen en quienes lo rodean. “Christian Cueva puede relacionarse con quien quiera, pero todo eso le salpica a Pamela Franco, ella es una mujer trabajadora y tiene su hija pequeña”, expresó, poniendo énfasis en la responsabilidad que implica involucrar a terceros en situaciones de riesgo.

Soifer fue enfática al señalar que la exposición no solo recaía sobre la pareja del futbolista, sino también sobre los asistentes al evento. “Todo lo que él hace la arrastra y participar en un evento donde había amenazas la pone en riesgo, está expuesta, cualquier cosa le puede pasar y debe ser más consciente porque había muchos niños”, afirmó con evidente preocupación. Para la conductora, el problema no es solo la valentía o temeridad de Cueva, sino la falta de consideración hacia quienes podrían verse afectados por decisiones impulsivas.

Fernando Díaz le dice a Christian Cueva que ‘que es dueño del mundo’

El tono crítico se intensificó cuando Fernando Díaz tomó la palabra. El periodista fue aún más duro en su análisis, calificando la actitud del futbolista como una muestra de soberbia. “Cueva parece borrachito de soberbia, cree que está por encima de todos, se cree el dueño del mundo, que con el dinero lo puede comprar todo”, sostuvo, cuestionando la percepción de impunidad que, según él, rodea al jugador.

Díaz fue más allá y advirtió que el contexto de las amenazas no debe tomarse a la ligera. “Las amenazas son reales y Cueva y Pamela juegan con fuego”, señaló, subrayando que este tipo de situaciones no son un juego mediático.

Además, hizo referencia al entorno con el que el futbolista estaría vinculado, recordando episodios del pasado que aún generan controversia. “Con quiénes se están relacionando, por más que Gerald Oropeza esté libre, no olvidemos su historia, del porqué se le metió preso, de las personas que lo rodearon en su momento, porque se mató a gente de su entorno”, añadió.

