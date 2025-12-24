Christian Cueva agradece a la Policía Nacional del Perú por cuidar su evento tras intento de extorsión a Pamela Franco

El riesgo vivido en Trujillo levantó un debate urgente sobre cómo proteger a artistas y público en espectáculos, mientras autoridades refuerzan medidas y prometen investigaciones (Instagram)

La reciente amenaza de extorsión contra Pamela Franco y el ataque armado a un local deportivo en Trujillo, previo al evento futbolístico junto a Christian Cueva y Gerald Oropeza, expuso la vulnerabilidad de figuras públicas frente a organizaciones criminales.

El caso ganó notoriedad tras la participación de ambos artistas en un programa radial, donde abordaron el suceso y dieron detalles del operativo policial que protegió la realización del evento, mientras la opinión pública y voces mediáticas cuestionaron las decisiones tomadas ante el peligro latente.

Gracias a la PNP

En medio de cuestionamientos, el futbolista agradeció a la PNP por el resguardo del evento y sostuvo que la seguridad garantizó un ambiente controlado para el público. (Karibeña)

Durante la entrevista con Radio Karibeña, Christian Cueva resaltó el papel de la Policía Nacional del Perú en el resguardo de la actividad. Según declaró, “eso pasa siempre, pero gracias a Dios la Policía Nacional estuvo presente y eso dio la tranquilidad como garantía de que se pueda dar el evento. La gente pudo asistir y salió bonito”, enfatizó. El futbolista agregó: “yo infinitamente agradecido con ellos por el apoyo”.

Por su parte, Pamela Franco y Cueva presentaron su nueva canción “El Perro del Hortelano” y prefirieron mantener un tono optimista frente a la audiencia. “Está buena la canción. El fin de año no puede faltar en las reuniones o eventos. (…) La fiesta de fin de año, ‘El Perro del Hortelano’ para que haga bailar”, dijo Franco durante la transmisión.

Ambos interpretaron en vivo el tema, cuyos fragmentos, como “dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho (…) Perro del Hortelano, no come ni deja comer. No me da su cariño, tampoco me deja querer”, reflejaron la combinación de humor y cercanía que utilizaron para conectar con los oyentes.

También le salpica

Figuras del espectáculo cuestionaron la continuidad del evento y señalaron que las amenazas no solo comprometen a Cueva, sino que colocan a Pamela Franco en una situación vulnerable. (Karibeña)

Sin embargo, la controversia escaló en el entorno televisivo. Micheille Soifer, en ‘Arriba Mi Gente’, arremetió contra la decisión de Cueva de continuar con el evento a pesar de la amenaza: “Christian Cueva puede relacionarse con quien quiera, pero todo eso le salpica a Pamela Franco, ella es una mujer trabajadora y tiene su hija pequeña. (…) Todo lo que él hace la arrastra y participar en un evento donde había amenazas la pone en riesgo, está expuesta, cualquier cosa le puede pasar y debe ser más consciente porque había muchos niños”, expresó la conductora.

Fernando Díaz, por su parte, advirtió sobre la gravedad del contexto y la necesidad de evaluar con quién se relacionan en el entorno de Gerald Oropeza: “las amenazas son reales y Cueva y Pamela están jugando con fuego. Hay que tener cuidado con quiénes se relacionan. Más allá de que Gerald Oropeza esté en libertad, no se puede olvidar su historial, las razones por las que estuvo preso y el entorno que lo rodeaba en ese momento”, señaló el conductor.

Qué pasó

Amenazas, exigencias de dinero y un ataque a balazos en un local deportivo revelaron la gravedad del escenario en el que se desarrolló el evento cuestionado. (Difusión)

La situación generó alarma tras la difusión del mensaje intimidatorio dirigido a Pamela Franco y atribuido a una banda criminal. Según detalló la página Con Texto Noticias, el texto decía: “señora Pamela Franco, para que le comunique a su marido Christian Cueva que le acabo de meter un rafagón al local acá en Trujillo. Vamos a ser prácticos. Acá tiene que alinearse con la gente, no con chistosos. Acá ‘Los Pulpos’ no llegan. Si hasta antes del evento no me llaman para dar una solución por 50 mil soles, les voy a meter tres granadas y me comenzaré a dejar muertos. Acá la casa tiene dueño”.

Horas después, pistoleros abrieron fuego en el complejo deportivo El Imperio y dejaron mensajes que confirmaban la autoría de la banda “La Gente del Barrio”. La policía acudió rápidamente, acordonó la zona y recogió evidencia. El evento, que reunía apuestas por 150 mil soles y concentraba a menores en torneos de Sub-10 y Sub-12, siguió adelante pese a los disparos y la tensión persistente, lo que elevó el tono de las críticas en medios y redes sociales.

Hasta la fecha, Pamela Franco no emitió un pronunciamiento público sobre las amenazas, mientras tanto, los reclamos de garantías y la promesa de investigaciones policiales mantienen en la agenda pública la discusión sobre seguridad y exposición mediática en eventos de alto perfil.