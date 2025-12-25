Mesa Redonda colapsa tras Navidad 2025: Municipalidad de Lima retiró más de 110 toneladas de basura en una sola noche

(Video: Canal N)

La intensa campaña navideña en Mesa Redonda, uno de los principales emporios comerciales del centro de Lima, dejó una imagen que se repite cada diciembre, pero que este año alcanzó cifras inusuales. Tras una jornada marcada por una alta afluencia de compradores y comerciantes, las calles amanecieron cubiertas por grandes volúmenes de residuos sólidos, obligando a una intervención extraordinaria de los servicios de limpieza de la Municipalidad de Lima durante la madrugada del 25 de diciembre.

Desde tempranas horas, cuadrillas municipales desplegaron un plan especial de limpieza para atender la acumulación de basura generada durante la Nochebuena. Según se informó en un reporte de Canal N, el operativo permitió recoger más de 100 toneladas de residuos, una cifra que casi duplica el promedio diario habitual en esta zona del Cercado de Lima, donde normalmente se recolectan entre 50 y 60 toneladas por día.

El gerente de limpieza pública de la comuna limeña, Héctor Salvatierra, detalló para Canal N que solo durante la noche del 24 de diciembre 2025 se logró recoger aproximadamente 110 toneladas de residuos sólidos que habían sido mal depositados en las calles del conglomerado comercial.

Salvatierra explicó que esta situación no es aislada y responde a un incremento progresivo en la generación de basura que se inicia meses antes. “Toda esta campaña lo hemos empezado desde el mes de octubre aproximadamente. Nosotros tenemos un promedio diario de sesenta toneladas diarias y a partir del mes de octubre comienza a subir ese porcentaje”, precisó.

Consultado sobre los factores que influyen en esta acumulación de residuos, Salvatierra hizo referencia directa a la presencia de comercio ambulatorio y al comportamiento de quienes visitan la zona. “Parte del problema son los ambulantes, pero es la educación de la población de Lima. Es la educación de las personas que nos visitan, que a veces no tienen dónde depositar o no depositan en el lugar adecuado los residuos sólidos”, declaró.

Desde la Municipalidad de Lima también se informó que el despliegue incluyó personal, compactadoras y maquinaria pesada para agilizar el retiro de desechos en las principales arterias de Mesa Redonda, un punto neurálgico del comercio limeño que, durante las festividades de fin de año, concentra a miles de personas provenientes de distintos distritos y regiones del país.

Durante el 2025, los reportes ciudadanos por acumulación de basura se convirtieron en una de las principales alertas ambientales en Lima. A través del aplicativo Reporta Residuos, desarrollado por el OEFA, miles de vecinos registraron puntos críticos en tiempo real, enviando fotografías, videos y ubicación exacta desde sus celulares. Esta base de datos, construida solo con alertas validadas, permitió identificar con precisión qué distritos enfrentan mayores problemas en la gestión de residuos sólidos y cómo responden sus municipalidades.

Según el análisis de los registros oficiales, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo lideraron la concentración de alertas por basura acumulada a lo largo del año. Estas jurisdicciones no solo figuran entre las más reportadas, sino también entre las que desplegaron un mayor número de intervenciones para evitar que los desechos permanezcan durante semanas en la vía pública. En total, el aplicativo superó las 12 mil alertas válidas a nivel nacional, con un 89,28% de casos atendidos por los gobiernos locales, de acuerdo con la información del organismo ambiental.

El contraste aparece al revisar los reportes que permanecen sin solución. En Lima, Villa El Salvador, Puente Piedra y Los Olivos encabezan la lista de alertas pendientes, mientras que en otras provincias del país se detectaron municipalidades que no atendieron ninguna denuncia durante el 2025. El mapa interactivo del OEFA permite visualizar estos puntos en tiempo real y deja en evidencia zonas donde los reportes se repiten de forma constante, revelando brechas en la capacidad de respuesta municipal y sectores urbanos donde la acumulación de basura sigue siendo un problema persistente.