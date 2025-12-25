Nochebuena en Lima: varios detenidos en Mesa Redonda, inspecciones y decomiso de productos pirotécnicos ilegales

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que la jornada incluyó la detención de varias personas y el decomiso de material prohibido (Créditos: Exitosa)

Durante las celebraciones navideñas, Mesa Redonda y el Mercado Central en Lima se convirtieron en el epicentro de intensas intervenciones para combatir la venta de artefactos pirotécnicos no autorizados. Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que la jornada incluyó la detención de varias personas y el decomiso de material prohibido.

Las acciones se desplegaron principalmente entre las cuadras de Puno y Andahuaylas, zonas que, según Casaretto, registraron un notable desplazamiento de comerciantes ante la presión de los recorridos de seguridad en calles como Cusco y Miró Quesada.

“Se han realizado detenciones y se incautaron productos pirotécnicos. Muchos notaron que Cusco y Miró Quesada contaban con vigilancia constante, por lo que los vendedores optaron por trasladarse hacia Nicolás de Piérola”, explicó a Exitosa.

Durante los operativos, autoridades municipales y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron una considerable cantidad de productos peligrosos. Entre los artículos decomisados destacaron seiscientas veintitrés unidades de chispitas mariposa, catorce piezas de paracaídas, diecinueve artefactos denominados amelita y dos paquetes de veintiséis unidades de lluvia de plata cada uno.

Casaretto subrayó ante el citado medio que este tipo de mercancía suele ocultarse entre otros objetos más inofensivos, pero su manipulación representa un alto riesgo de incendio y accidentes.

La estrategia de control incluyó inspecciones constantes y presencia policial en puntos críticos, lo que obligó a los comerciantes a buscar rutas alternas y zonas menos vigiladas. Sin embargo, la respuesta conjunta permitió intervenir sacos llenos de estos artículos en la tercera y quinta cuadra de Andahuaylas, evitando así su distribución masiva en una de las noches más concurridas del año.

Casaretto recalcó la importancia de mantener la vigilancia en conglomerados como Barrios Altos y Mesa Redonda donde la concentración de personas y comercios eleva las probabilidades de incidentes. “No se trata de hostigar a los vendedores, sino de prevenir tragedias graves. La labor preventiva es fundamental para proteger a quienes visitan estos lugares durante las fiestas”, afirmó el funcionario.

La problemática de los pirotécnicos ilegales no solo afecta al Cercado de Lima. Según el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, existen otros distritos donde se detecta almacenamiento y comercialización clandestina de estos productos. Diversos gobiernos locales han intentado controlar la situación, aunque la demanda durante las fiestas dificulta la erradicación total de la venta.

El despliegue de fuerzas municipales y policiales durante la Nochebuena permitió confiscar una variedad de artefactos, muchos de ellos altamente inflamables y capaces de generar emergencias fuera de control. Casaretto destacó la colaboración entre ambas instituciones para minimizar los riesgos. “La coordinación entre la municipalidad y la Policía Nacional ha sido clave para retirar del mercado estos productos peligrosos”, señaló.

Noche intensa para los bomberos

Mientras la Navidad reunía a miles de familias en Lima y Callao, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú afrontó una de sus noches más intensas del año. Entre la tarde del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre, se reportaron más de 60 incendios en diversos distritos de la capital y el puerto, con focos en viviendas de material noble, predios abandonados, chimeneas y plantas industriales.

Las emergencias se sucedieron sin pausa, con varios incidentes ocurriendo de manera simultánea, lo que obligó a una rápida redistribución de personal y equipos. Zonas como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo encabezaron la lista de intervenciones registradas por los bomberos.

El momento más complicado se vivió en la madrugada del 25, cuando persistían múltiples incendios activos, incluido un siniestro de gran proporción en una planta de producción ubicada en San Juan de Lurigancho. Este incidente requirió un despliegue extraordinario de recursos y varias horas de trabajo para lograr controlar las llamas.