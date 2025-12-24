Perú

Qué se celebra el 24 de diciembre en el Perú: una jornada de memoria, poder y tradiciones persistentes

La jornada cuenta con hechos significativos del pasado nacional y manifestaciones culturales que expresan el legado y la cohesión de la sociedad peruana

Guardar
Las múltiples efemérides de la jornada invitan a repensar el peso del pasado y la proyección de las tradiciones en un contexto donde las tensiones entre memoria, poder y comunidad se hacen especialmente visibles (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de diciembre concentra hechos históricos y tradiciones relevantes vinculadas al Perú y su entorno cultural. En 1535, Lima escuchó por primera vez La Marquesita, campana fundacional de su Catedral, símbolo del dominio colonial y la fe católica.

En 1827, el motín del batallón Voltíjeros en La Paz reveló tensiones posindependencia y anticipó la intervención peruana en Bolivia.

Ese día de 1943 nació Alberto Andrade, alcalde clave en la modernización de Lima, y en 1977 murió Juan Velasco Alvarado, expresidente de profundas reformas. La fecha también acoge Santurantikuy en Cusco y la celebración de la Nochebuena.

24 de diciembre de 1535 - Lima escucha por primera vez La Marquesita, la campana fundacional de su Catedral

Fundida por orden del gobernador
Fundida por orden del gobernador español, La Marquesita resonó como signo de fe y dominio, acompañando los primeros pasos urbanos y religiosos de Lima. (Andina)

El 24 de diciembre de 1535 marcó un hito en la historia de Lima con el estreno de La Marquesita, la primera campana de la Catedral.

Fundida por orden del gobernador español, su sonido acompañó los primeros años de la ciudad virreinal y simbolizó la consolidación del poder colonial y de la fe católica en el nuevo territorio.

La instalación de la campana representó no solo un avance arquitectónico y religioso, sino también un acto de dominio cultural, al imponer ritmos, celebraciones y llamados litúrgicos que estructuraron la vida cotidiana de la naciente capital del Perú.

24 de diciembre de 1827 - el motín de los Voltíjeros sacude La Paz y anticipa la intervención peruana

La rebelión de los Voltíjeros
La rebelión de los Voltíjeros evidenció disputas por recompensas de guerra y debilitó el orden boliviano, allanando el camino a la intervención peruana. (Historias de Bolivia)

El 24 de diciembre de 1827 se produjo en La Paz el motín del batallón colombiano Voltíjeros, una sublevación militar que evidenció las tensiones políticas y económicas tras las guerras de independencia.

Los soldados se levantaron en apoyo a la decisión del Congreso Peruano de otorgar una recompensa millonaria a los vencedores de Ayacucho, lo que generó descontento y fracturas dentro del ejército de la Gran Colombia en Bolivia.

Este episodio se convirtió en un antecedente directo de la inestabilidad institucional y de la posterior intervención peruana en 1828, liderada por fuerzas al mando de Agustín Gamarra.

24 de diciembre de 1943: nacimiento de Alberto Andrade, alcalde clave en la transformación de Lima

Nacido en 1943, Alberto Andrade
Nacido en 1943, Alberto Andrade se convirtió en una figura central de la política limeña, recordada por impulsar obras y modernizar el espacio urbano. (Andina)

Alberto Manuel Andrade Carmona nació el 24 de diciembre de 1943 en Lima y se convirtió en una figura destacada de la política peruana como abogado y dirigente.

Fue alcalde de Miraflores y luego de Lima entre 1996 y 2002, periodo en el que promovió obras públicas relevantes, reorganizó espacios urbanos y modernizó la ciudad.

También fundó el partido Somos Perú y fue elegido congresista, cargo que ejerció hasta su fallecimiento en 2009. Su trayectoria incluyó una candidatura presidencial y la implementación de reformas municipales que dejaron una marca duradera en la capital.

24 de diciembre de 1977 - muerte de Juan Velasco Alvarado, general y presidente del Perú

La muerte de Velasco Alvarado
La muerte de Velasco Alvarado cerró una de las etapas más intensas y controvertidas del Perú, marcada por reformas que transformaron su estructura social. (Andina)

Juan Velasco Alvarado, militar peruano nacido el 16 de junio de 1910 en Piura, fue presidente del Perú entre 1968 y 1975 tras liderar un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Durante su mandato impulsó reformas profundas como la expropiación de industrias clave, reformas agrarias y nacionalizaciones de sectores estratégicos, cambiando la estructura económica y social del país.

Su gestión enfrentó desafíos económicos y conflictos internos que terminaron debilitando su apoyo. Fue derrocado en 1975 y años después falleció en Lima el 24 de diciembre de 1977. Su legado permanece como uno de los periodos más controvertidos del siglo XX peruano.

24 de diciembre - Santurantikuy, la feria navideña tradicional que transforma la Plaza de Armas de Cusco

Cada 24 de diciembre, Santurantikuy
Cada 24 de diciembre, Santurantikuy convierte la Plaza de Armas de Cusco en un espacio de arte popular, devoción y encuentro cultural. (Andina)

Santurantikuy es una feria navideña tradicional que se realiza cada 24 de diciembre en la Plaza de Armas de Cusco y cuyo nombre en quechua significa “venta de santos”.

Esta feria popular, con raíces en el siglo XVI, reúne a artesanos que ofrecen figuras religiosas y artesanías diversas para adornar nacimientos y hogares.

La actividad convoca a centenares de visitantes locales y turistas, quienes encuentran esculturas, cerámicas y objetos vinculados a la celebración de la Navidad. Además de los puestos de arte, el ambiente festivo incluye comida típica y bebidas tradicionales, como el ponche caliente, durante toda la jornada.

24 de diciembre - Nochebuena, la vigilia que anticipa la Navidad en la tradición cristiana

La vigilia de Nochebuena une
La vigilia de Nochebuena une fe, música y encuentro familiar en una jornada cargada de expectativa y significado cristiano. (Freepik)

La Nochebuena es la vigilia que se celebra cada 24 de diciembre antes del día de Navidad, conmemorando espiritualmente la llegada de Jesús.

Es una festividad central en la tradición cristiana occidental que combina prácticas religiosas, como la Misa del Gallo a medianoche, con reuniones familiares, villancicos, luces y preparativos para el 25 de diciembre.

La celebración se sostiene en la creencia de que Jesús nació entre la noche y la madrugada del día de Navidad, por lo que la víspera adquiere un significado especial de expectativa y alegría. Además de su importancia litúrgica, la Nochebuena ha evolucionado en distintas culturas como un momento de convivencia y festividad previa al nacimiento de Cristo.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Esta es una fecha clave dentro del calendario electoral que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE

EN VIVO JNE cierra hoy

Kábala del martes 23 de diciembre: todos los ganadores del último sorteo

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Kábala del martes 23 de

‘Chavín de Huántar’ arrasa en taquilla al superar el millón y medio de espectadores y se alista para internacionalización

La película peruana más comentada de 2025 ahora prepara su llegada a una reconocida plataforma de streaming, elevando el orgullo nacional a nivel internacional

‘Chavín de Huántar’ arrasa en

Micheille Soifer arremete contra Christian Cueva por exponer a Pamela Franco tras amenazas en Trujillo

El periodista advirtió que las amenazas eran reales y cuestionó el entorno con el que se relaciona el futbolista

Micheille Soifer arremete contra Christian

Gana Diario del martes 23 de diciembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4439

Gana Diario del martes 23
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Micheille Soifer arremete contra Christian

Micheille Soifer arremete contra Christian Cueva por exponer a Pamela Franco tras amenazas en Trujillo

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

Ethel Pozo regresa a la TV en marzo 2026 con la conducción del reality ‘La Granja VIP’: ¿de qué se trata el programa?

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”