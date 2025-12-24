Qué se celebra el 24 de diciembre en el Perú: una jornada de memoria, poder y tradiciones persistentes

Las múltiples efemérides de la jornada invitan a repensar el peso del pasado y la proyección de las tradiciones en un contexto donde las tensiones entre memoria, poder y comunidad se hacen especialmente visibles (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de diciembre concentra hechos históricos y tradiciones relevantes vinculadas al Perú y su entorno cultural. En 1535, Lima escuchó por primera vez La Marquesita, campana fundacional de su Catedral, símbolo del dominio colonial y la fe católica.

En 1827, el motín del batallón Voltíjeros en La Paz reveló tensiones posindependencia y anticipó la intervención peruana en Bolivia.

Ese día de 1943 nació Alberto Andrade, alcalde clave en la modernización de Lima, y en 1977 murió Juan Velasco Alvarado, expresidente de profundas reformas. La fecha también acoge Santurantikuy en Cusco y la celebración de la Nochebuena.

24 de diciembre de 1535 - Lima escucha por primera vez La Marquesita, la campana fundacional de su Catedral

Fundida por orden del gobernador español, La Marquesita resonó como signo de fe y dominio, acompañando los primeros pasos urbanos y religiosos de Lima. (Andina)

El 24 de diciembre de 1535 marcó un hito en la historia de Lima con el estreno de La Marquesita, la primera campana de la Catedral.

Fundida por orden del gobernador español, su sonido acompañó los primeros años de la ciudad virreinal y simbolizó la consolidación del poder colonial y de la fe católica en el nuevo territorio.

La instalación de la campana representó no solo un avance arquitectónico y religioso, sino también un acto de dominio cultural, al imponer ritmos, celebraciones y llamados litúrgicos que estructuraron la vida cotidiana de la naciente capital del Perú.

24 de diciembre de 1827 - el motín de los Voltíjeros sacude La Paz y anticipa la intervención peruana

La rebelión de los Voltíjeros evidenció disputas por recompensas de guerra y debilitó el orden boliviano, allanando el camino a la intervención peruana. (Historias de Bolivia)

El 24 de diciembre de 1827 se produjo en La Paz el motín del batallón colombiano Voltíjeros, una sublevación militar que evidenció las tensiones políticas y económicas tras las guerras de independencia.

Los soldados se levantaron en apoyo a la decisión del Congreso Peruano de otorgar una recompensa millonaria a los vencedores de Ayacucho, lo que generó descontento y fracturas dentro del ejército de la Gran Colombia en Bolivia.

Este episodio se convirtió en un antecedente directo de la inestabilidad institucional y de la posterior intervención peruana en 1828, liderada por fuerzas al mando de Agustín Gamarra.

24 de diciembre de 1943: nacimiento de Alberto Andrade, alcalde clave en la transformación de Lima

Nacido en 1943, Alberto Andrade se convirtió en una figura central de la política limeña, recordada por impulsar obras y modernizar el espacio urbano. (Andina)

Alberto Manuel Andrade Carmona nació el 24 de diciembre de 1943 en Lima y se convirtió en una figura destacada de la política peruana como abogado y dirigente.

Fue alcalde de Miraflores y luego de Lima entre 1996 y 2002, periodo en el que promovió obras públicas relevantes, reorganizó espacios urbanos y modernizó la ciudad.

También fundó el partido Somos Perú y fue elegido congresista, cargo que ejerció hasta su fallecimiento en 2009. Su trayectoria incluyó una candidatura presidencial y la implementación de reformas municipales que dejaron una marca duradera en la capital.

24 de diciembre de 1977 - muerte de Juan Velasco Alvarado, general y presidente del Perú

La muerte de Velasco Alvarado cerró una de las etapas más intensas y controvertidas del Perú, marcada por reformas que transformaron su estructura social. (Andina)

Juan Velasco Alvarado, militar peruano nacido el 16 de junio de 1910 en Piura, fue presidente del Perú entre 1968 y 1975 tras liderar un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Durante su mandato impulsó reformas profundas como la expropiación de industrias clave, reformas agrarias y nacionalizaciones de sectores estratégicos, cambiando la estructura económica y social del país.

Su gestión enfrentó desafíos económicos y conflictos internos que terminaron debilitando su apoyo. Fue derrocado en 1975 y años después falleció en Lima el 24 de diciembre de 1977. Su legado permanece como uno de los periodos más controvertidos del siglo XX peruano.

24 de diciembre - Santurantikuy, la feria navideña tradicional que transforma la Plaza de Armas de Cusco

Cada 24 de diciembre, Santurantikuy convierte la Plaza de Armas de Cusco en un espacio de arte popular, devoción y encuentro cultural. (Andina)

Santurantikuy es una feria navideña tradicional que se realiza cada 24 de diciembre en la Plaza de Armas de Cusco y cuyo nombre en quechua significa “venta de santos”.

Esta feria popular, con raíces en el siglo XVI, reúne a artesanos que ofrecen figuras religiosas y artesanías diversas para adornar nacimientos y hogares.

La actividad convoca a centenares de visitantes locales y turistas, quienes encuentran esculturas, cerámicas y objetos vinculados a la celebración de la Navidad. Además de los puestos de arte, el ambiente festivo incluye comida típica y bebidas tradicionales, como el ponche caliente, durante toda la jornada.

24 de diciembre - Nochebuena, la vigilia que anticipa la Navidad en la tradición cristiana

La vigilia de Nochebuena une fe, música y encuentro familiar en una jornada cargada de expectativa y significado cristiano. (Freepik)

La Nochebuena es la vigilia que se celebra cada 24 de diciembre antes del día de Navidad, conmemorando espiritualmente la llegada de Jesús.

Es una festividad central en la tradición cristiana occidental que combina prácticas religiosas, como la Misa del Gallo a medianoche, con reuniones familiares, villancicos, luces y preparativos para el 25 de diciembre.

La celebración se sostiene en la creencia de que Jesús nació entre la noche y la madrugada del día de Navidad, por lo que la víspera adquiere un significado especial de expectativa y alegría. Además de su importancia litúrgica, la Nochebuena ha evolucionado en distintas culturas como un momento de convivencia y festividad previa al nacimiento de Cristo.