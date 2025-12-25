Perú

Incendio en SJL: voraz siniestro consumió fábrica de plástico durante la madrugada de Navidad

Más de 60 bomberos acudieron a atender la emergencia registrada cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande

Emergencia movilizó a 15 unidades de Bomberos | Video: RG.

Un voraz incendio se desató durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una fábrica dedicada a la elaboración de bolsas de polietileno quedó severamente afectada. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande.

Gracias a la rápida y prolongada intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el fuego pudo ser controlado tras varias horas de trabajo intenso, evitando que alcanzara las viviendas cercanas. No obstante, las labores de enfriamiento y extinción continuaron debido a la alta inflamabilidad del material plástico almacenado en el establecimiento.

El comandante departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, informó a RPP que la emergencia obligó a movilizar más de 15 unidades, entre autobombas y cisternas, además de cerca de 60 bomberos. Precisó que una de las principales dificultades fue la acumulación de plástico, que al quemarse se solidificó y compactó, dificultando la penetración del agua.

“Al momento ya está confinado, estamos en proceso de extinción (...) El tema es que se ha solidificado por un material plástico. Se ha compactado, se ha hermetizado prácticamente y eso es lo que estamos trabajando para poder inyectar agua”, manifestó para el medio citado.

Voraz incendio consumió local en
Voraz incendio consumió local en avenida Canto Grande | Foto captura.

Para optimizar las acciones, los bomberos recurrieron al uso de un dron, con el cual pudieron identificar focos activos mediante un mapa térmico en tiempo real. Asimismo, se empleó una escala telescópica para ejecutar trabajos en altura, reduciendo los riesgos para el personal.

Si bien el origen del incendio aún está bajo investigación, Rivera señaló que vecinos de la zona mencionaron que el siniestro podría estar relacionado con el uso de pirotécnicos durante las celebraciones navideñas.

No se registraron personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, las llamas alcanzaron un inmueble contiguo utilizado como almacén de cartón, cuya estructura de calamina facilitó la rápida expansión inicial del fuego.

Finalmente, se informó que este evento se suma a una serie de emergencias registradas durante la madrugada de Navidad. De acuerdo con el portal del Cuerpo General de Bomberos, al menos siete incendios de consideración —que requirieron la atención de más de seis unidades— se reportaron en distintos distritos de Lima y Callao, como San Martín de Porres, Ate, Bellavista, Carabayllo y Comas.

¿Qué hacer ante un incendio?

Las llamas se propagaron con
Las llamas se propagaron con rapidez, afectando tres inmuebles adicionales y obligando a los vecinos a evacuar su mercadería por las ventanas. Foto: Municipalidad de La Victoria

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

