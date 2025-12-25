Más de 8 mil mascotas peruanas viajaron al extranjero en 2025, siendo Chile, España y Estados Unidos los destinos principales

Un perro viaja dentro de una transportadora en el asiento de un moderno tren de pasajeros. La imagen capta la mirada atenta del animal mientras disfruta del trayecto, reflejando el creciente acceso de las mascotas a medios de transporte públicos y el interés por los viajes responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, más de 8.000 mascotas peruanas emprendieron viaje al extranjero, de acuerdo con cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El organismo emitió 7.622 Certificados Sanitarios de Exportación (CSE) de manera presencial, lo que permitió que perros y gatos peruanos lleguen de forma segura a nuevos destinos alrededor del mundo. Esta tendencia evidencia el aumento de la movilidad internacional de las familias peruanas y la demanda creciente de servicios sanitarios especializados para animales de compañía.

El Senasa recordó que el CSE es un requisito indispensable para que perros y gatos puedan salir del país. Para obtenerlo, los propietarios deben presentar una solicitud formal, contar con un certificado de salud expedido por un veterinario colegiado, cumplir las exigencias sanitarias del país de destino y realizar el pago de S/ 91,10. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, señaló que la digitalización del trámite es resultado de la colaboración entre el Estado y la ciudadanía, y resaltó que ahora viajar con una mascota al extranjero es un proceso más seguro y accesible.

Con el objetivo de modernizar y agilizar el procedimiento, en septiembre de 2025 el Senasa implementó la plataforma digital “Viaja con tu mascota”, una herramienta que permitió que 553 animales de compañía viajen al exterior mediante la emisión de certificados sanitarios digitales. Entre octubre y diciembre, estos certificados facilitaron el ingreso de mascotas peruanas a 35 países, lo que representa un avance importante en la simplificación de los trámites y la protección sanitaria.

¿A qué países viajan más las mascotas peruanas?

Durante el 2025, Chile, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina encabezaron la lista de países que recibieron mascotas procedentes del Perú. Estos destinos concentran la mayor parte de los certificados sanitarios emitidos por el Senasa, reflejando la diversidad de rutas y la integración internacional de las familias peruanas.

Un perrito sentado dentro de una maleta abierta sobre la cama, rodeado de ropa y zapatos listos para empacar, en una escena hogareña previa a un viaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros países, como Venezuela y Canadá, también figuran entre los destinos elegidos, lo que evidencia una tendencia creciente de movilidad familiar. La mayoría de los certificados sanitarios se tramitaron para vuelos internacionales que partieron desde Lima, aunque también se registraron salidas desde otras ciudades como Tacna. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se consolidó como el principal punto de certificación, concentrando el 75% de los trámites realizados.

Este flujo constante de mascotas hacia el extranjero demuestra que las familias peruanas priorizan la compañía de sus animales, incluso en traslados prolongados o mudanzas definitivas. Además, revela la confianza en los servicios veterinarios y sanitarios nacionales, así como el compromiso con el bienestar animal durante todo el proceso de viaje.

Cómo funciona la plataforma “Viaja con tu mascota”

La plataforma digital “Viaja con tu mascota”, lanzada por el Senasa en septiembre de 2025, permitió que 553 mascotas viajen al exterior mediante la emisión de certificados sanitarios digitales. Este sistema ha sido clave para agilizar el trámite y facilitar el acceso a servicios sanitarios especializados.

Para usar la plataforma, los propietarios deben ingresar al portal oficial (ENLACE AQUI). El proceso se inicia con el registro de los datos del animal y del propietario. Posteriormente, se deben cargar los documentos solicitados: certificado de salud vigente, carné de vacunación y, si corresponde, resultados de exámenes requeridos por el país de destino. El pago de la tasa de 91,10 soles puede realizarse en línea o en las cuentas habilitadas del Banco de la Nación, BCP o BBVA.

¿Viajas con tu mascota?

El usuario programa la inspección veterinaria de manera virtual, seleccionando fecha y hora según disponibilidad. Durante la inspección, la mascota debe encontrarse en buen estado de salud y cumplir con el esquema completo de vacunas y desparasitaciones. Una vez aprobado el expediente, el Senasa emite el Certificado Sanitario de Exportación digital, requisito indispensable para el viaje.

En 2025, la plataforma estuvo disponible para vuelos desde Lima y Tacna, y a partir de 2026 se extenderá a todo el país. El sistema incluye tutoriales y asistencia virtual para guiar a los usuarios en cada fase del trámite. Si la mascota retorna al Perú dentro de los 30 días siguientes al viaje, el certificado mantiene su validez sin necesidad de recertificar.