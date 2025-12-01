Perú

El otro negocio millonario de Perú: importa estas 3 semillas para luego mejorarlas y revenderlas en el exterior, ¿Por cuánto?

Perú demostrando nuevamente su destreza agroexportadora. Sin embargo, los emprsarios de ADEX solicitan a la autoridad sanitaria liberar al mercado de ciertas restricciones que podrían frenar su crecimiento en 2026

La mesa de trabajo entre
La mesa de trabajo entre ADEX y Senasa busca agilizar la importación de semillas en el Perú y fortalecer la agroexportación.

El Comité de Semillas, Flores y Productos Pecuarios de la Asociación de Exportadores (ADEX) impulsa la creación de una mesa de trabajo junto al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), en busca de agilizar los procesos regulatorios que afectan la importación de semillas en el Perú.

Esta coordinación con entidades públicas busca facilitar operaciones de comercio exterior, anticipando las demandas del sector agroexportador y del mercado internacional.

ADEX y Senasa impulsan mesa de trabajo para agilizar importación de semillas

Las empresas del sector enfrentan una regulación fitosanitaria estricta, orientada a proteger la agricultura nacional de plagas y enfermedades.

Sin embargo, este marco normativo a menudo no corresponde con la dinámica actual del comercio internacional. Las demoras y sobrecostos derivados de las normativas vigentes afectan no solo la competitividad de las empresas, sino también la productividad agrícola.

Por este motivo, el comité enfatiza la importancia de contar con normas actualizadas, claras y adaptadas al avance tecnológico, para evitar obstáculos innecesarios en el proceso de importación.

El sector agroexportador peruano enfrenta
El sector agroexportador peruano enfrenta demoras y sobrecostos por regulaciones fitosanitarias estrictas que afectan su competitividad.

Tomate, sandía y melón, las semillas importadas por el Perú

Uno de los puntos destacados de la agenda es la pronta publicación del nuevo procedimiento de importación de semillas de hortalizas. Este documento, elaborado por la autoridad sanitaria, establecerá lineamientos más precisos y un periodo adecuado para la adecuación de las empresas del sector.

La predictibilidad en las reglas resulta esencial para que los actores de la cadena agrícola planifiquen sus campañas y reduzcan riesgos asociados a cambios regulatorios inesperados, dijo ADEX.

El Perú importa semillas madre de diversos vegetales, principalmente tomate, sandía y melón. A partir de estas, localmente se producen semillas híbridas que presentan ventajas como mayor productividad por hectárea, mejor calidad de frutos, uniformidad en tamaño y resistencia frente a plagas.

ADEX: exportadores piden actualizar definición de ‘sachet’ en protocolo fitosanitario

Estas tres semillas, además de ser cruciales para el abastecimiento del mercado interno, se exportan a diversos destinos, enlazando al Perú con la cadena internacional de producción hortícola.

Dentro de los temas pendientes figura la actualización del protocolo PRO-SCV-16. El enfoque actual del protocolo, en particular la definición de “sachet”, no se corresponde con los tipos de presentaciones y estándares que hoy utiliza la industria internacional.

En esta línea, el gremio agroexportador propone modernizar esta definición, permitiendo así mayor flexibilidad en la importación de semillas destinadas tanto a la comercialización interna como a la reexportación.

ADEX reclama normas actualizadas y
ADEX reclama normas actualizadas y adaptadas al avance tecnológico para eliminar obstáculos en la importación de semillas (foto: Freepik)

Países Bajos concentra el 60% de las exportaciones peruanas de semillas

En el ámbito de la exportación, la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX reportó ventas por US$85 millones 673.000 entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las semillas de sandía lideraron con US$23 millones 498.000, seguidas por tomate (US$19 millones 469.000), melón (US$16 millones 802.000) y pimiento (US$16 millones). Otros productos relevantes fueron la semilla de pepinillo (US$3,5 millones) y la de lechuga (US$825.000). La semilla de calabaza presentó el mayor crecimiento porcentual.

Entre los destinos, Países Bajos concentró el 60% del total, seguido de EE.UU. y España. Israel, Japón y Chile mostraron avances, mientras otros mercados como Italia y Jordania registraron menores volúmenes.

De esta manera, el Comité de Semillas, Flores y Productos Pecuarios de ADEX reiteró la necesidad de diálogo y actualización normativa para potenciar la competitividad de la agroexportación peruana, garantizando procesos ágiles, transparentes y alineados a las necesidades del sector.

