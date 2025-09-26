Perú

¿Cómo gestionar online el trámite para viajar con tu mascota? Senasa lanza plataforma para agilizar el Certificado Sanitario

La nueva herramienta digital permite a los usuarios cargar documentos, pagar tasas y programar inspecciones para obtener el Certificado Sanitario de Exportación, facilitando el proceso para quienes viajan con animales al extranjero

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
El aeropuerto El Dorado de
El aeropuerto El Dorado de Bogotá tiene algunas condiciones de viaje cuando de perros o gatos se trata - crédito Freepik

Viajar al extranjero con mascotas dejará de ser un proceso complicado. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), presentó la plataforma digital “Viaja con tu mascota”, que permitirá a los usuarios registrar y gestionar a sus perros y gatos de forma más ágil y segura.

En el pasado, muchas familias peruanas interesadas en viajar con sus mascotas al extranjero enfrentaban trámites presenciales extensos, lo que suponía inconvenientes y, en algunos casos, obligaba a dejar a los animales bajo el cuidado de otras personas. Con la llegada de la nueva plataforma, ese escenario cambia radicalmente, ya que todo el proceso se optimiza para brindar mayor comodidad.

La herramienta digital posibilita la carga de los documentos solicitados, el pago de la tasa correspondiente y la programación de la inspección de forma virtual. De esta manera, los usuarios no tendrán que acudir físicamente a las oficinas de SENASA durante la fase inicial de implementación.

El sistema digital también permite gestionar el Certificado Sanitario de Exportación (CSE), documento indispensable para el viaje internacional de perros y gatos. Así, SENASA consolida un servicio más ordenado, accesible y seguro para propietarios y mascotas.

En su primera fase, “Viaja con tu mascota” será accesible para vuelos desde Lima y Tacna, facilitando el cumplimiento de requisitos sanitarios de manera práctica y eficiente a miles de familias peruanas.

FOTO DE ARCHIVO: Un perro
FOTO DE ARCHIVO: Un perro mira por la ventanilla de un avión durante un evento de prensa de presentación de Bark Air, una aerolínea para perros, en el aeropuerto Republic en East Farmingdale, Nueva York, Estados Unidos. 21 de mayo de 2024. REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo

¿Cuándo estará disponible la plataforma para todo el Perú?

Durante el año 2025, la plataforma digital funcionará únicamente para personas que realicen viajes desde Lima y Tacna. A partir del 1 de enero de 2026, el sistema se habilitará en todo el territorio nacional, ampliando el acceso y permitiendo que más familias realicen sus trámites de manera rápida y segura.

Cada año, cerca de 9.000 mascotas acompañan a sus familias en viajes internacionales; el 75% de ellas se certifican en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La implementación de la plataforma digital representa un avance notable en la simplificación de los trámites de exportación de mascotas y la protección sanitaria.

Mediante este sistema, los usuarios podrán completar todas las gestiones de forma virtual, incluyendo la carga de documentos y la programación de inspecciones, asegurando que los requisitos sanitarios exigidos por cada país de destino se cumplan adecuadamente.

Todas las mascotas que ingresen
Todas las mascotas que ingresen al aeropuerto El Dorado, ya sean perros o gatos, deben tener sus vacunas al día - crédito aeropuerto El Dorado

SENASA destaca que esta iniciativa no solo busca agilizar los viajes internacionales, sino también velar por la salud de las mascotas y los animales en los países de destino.

¿Cómo tramitar el Certificado Sanitario de Exportación para tu mascota?

El Certificado Sanitario de Exportación (CSE) es obligatorio para perros y gatos que viajen al extranjero. Dicho certificado acredita que la mascota cumple con las normas sanitarias requeridas por el país de destino.

El trámite tiene un costo de S/ 91,10 y se puede abonar en las cuentas de SENASA en el Banco de la Nación, BCP y BBVA. Los usuarios deben presentar la documentación correspondiente y cumplir con los requisitos sanitarios previstos para preservar la salud de sus mascotas. Puedes realizar el trámite fácilmente desde este [link].

Durante la inspección, la mascota debe mostrar buen estado de salud y contar con el esquema completo de vacunas, desparasitaciones y exámenes solicitados por el país de destino. El cumplimiento de estos requisitos permite evitar contratiempos y respalda la validez del CSE.

Si la mascota retorna al Perú dentro de los 30 días siguientes al viaje, el certificado mantiene su validez sin necesidad de recertificar. Además, la plataforma digital facilita un tutorial de uso, para que los propietarios puedan realizar el trámite con facilidad.

¿Qué es el Certificado Sanitario de Exportación y para qué sirve?

El Certificado Sanitario de Exportación es un documento oficial que legitima que un animal, producto o mercancía cumple los requisitos sanitarios y zoosanitarios impuestos por el país de destino. Este certificado avala que las mascotas están libres de enfermedades transmisibles a animales o personas.

Viajar es una experiencia enriquecedora
Viajar es una experiencia enriquecedora y emocionante que nos permite descubrir nuevos lugares y personas.

En Perú, SENASA expide dicho documento, en su calidad de autoridad oficial en sanidad animal y vegetal. Para perros y gatos, el CSE detalla la identificación del animal, su estado sanitario, vacunas aplicadas, resultados de exámenes requeridos, datos del propietario y del transporte.

Disponer de este certificado es imprescindible para que las mascotas viajen sin inconvenientes, ya que asegura el respeto de las normativas internacionales de salud animal y protege tanto al animal como a los demás durante el viaje.

Con la nueva plataforma, obtener el CSE resulta más rápido, confiable y cómodo, brindando la oportunidad de que más familias peruanas disfruten de viajes internacionales con sus mascotas sin trámites engorrosos.

Temas Relacionados

SENASA Certificado Sanitario de Exportación Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Lima Tacna Mascotas Aeropuerto Internacional Jorge Chávezperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Con Alan Cantero como principal novedad en el once de Néstor Gorosito, los ‘blanquiazules’ buscan el triunfo para acceder a semifinales del torneo internacional. Partido sin público en Coquimbo debido a sanción. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs U. de

Desde caídas hasta incendios: accidentes domésticos causados por distracciones con el celular

Cuando la mente está enfocada en otra cosa, aunque solo sea recibir una notificación de mensaje, tendemos a ignorar señales de peligro inmediatas

Desde caídas hasta incendios: accidentes

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A los cinco minutos de iniciado el partido, los locales asestaron el golpe a partir de un descuido defensivo de los ‘blanquiazules’, que vivieron minutos de tensión tras ese revés

Alianza Lima recibió gol madrugador

Por 150 mil dólares delataron en Paraguay a Erick Moreno, alias “El Monstruo”, según periodista: informante pedirá la recompensa del Mininter

El fugitivo intentó sobornar con un millón de dólares a los agentes, pero fue hallado en condiciones precarias junto a una mujer paraguaya

Por 150 mil dólares delataron

Hackean a Cineplanet y filtran datos en la dark web: dos millones de DNIs, correos y tarjetas en riesgo

El mensaje difundido en el foro clandestino DarkForums advierte que esta información sensible permaneció expuesta pese a las “repetidas advertencias” sobre la falta de protección de la empresa frente a ataques cibernéticos

Hackean a Cineplanet y filtran
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

ENTRETENIMIENTO

Austin Palao, Karime Scander, Luciana

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y Oliver Sonne lideran la presencia peruana en ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo y Macarena Vélez por viajes de lujo en medio de reclamo por pensión de sus hijos

Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: titulares confirmados en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"