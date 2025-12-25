Perú

Hallan sin vida a ciudadana canadiense reportada como desaparecida desde hace tres días en Cusco

El cuerpo de Jame Lea Anne Summers, de 47 años, fue encontrado en la provincia de Calca tras varios días búsqueda policial

Guardar
Jame Lea Anne Summers, turista
Jame Lea Anne Summers, turista canadiense, murió en circunstancias extrañas en Cusco | Foto captura: PNP

La búsqueda de Jame Lea Anne Summers, ciudadana canadiense de 47 años, concluyó de manera trágica en la provincia de Calca, región Cusco, Perú. El cuerpo fue encontrado la mañana del miércoles 24 de diciembre en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchuy Qosqo, tras varios días de intensos operativos de localización.

El descubrimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), especializados en rescate, quienes acudieron al lugar junto a representantes del Ministerio Público. Ambas entidades coordinaron el aislamiento de la zona y comenzaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Summers había sido vista por última vez el 21 de diciembre cerca de la comunidad de Yanahuara, en el distrito de Urubamba, donde residía temporalmente. Su hija, Zoey Reece Longman (21), también canadiense, presentó la denuncia formal al día siguiente, indicando que ambas tenían previsto encontrarse en el aeropuerto de Cusco, cita a la que la madre nunca acudió y tras la cual su teléfono móvil quedó inubicable.

A partir de la denuncia, la Policía activó protocolos de búsqueda que incluyeron la intervención del Área de Personas Desaparecidas y la Policía de Alta Montaña. La coordinación entre las fuerzas permitió intensificar los rastreos en la zona de Huchuy Qosqo, donde finalmente se ubicó el cuerpo de Summers.

El caso permanece bajo investigación preliminar. Fuentes policiales señalaron que no se descarta ninguna hipótesis respecto a las causas del fallecimiento. El Ministerio Público y la División de Investigación Criminal del Cusco continúan con las pericias para esclarecer el hecho.

El hallazgo de Summers representa un golpe para la comunidad local y la familia de la turista, quienes aguardaban novedades sobre su paradero desde el pasado domingo. Las autoridades han reiterado su compromiso de avanzar en las pesquisas hasta determinar qué provocó la muerte de la ciudadana extranjera.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

El Mininter y la PNP
El Mininter y la PNP activaron dos alertas amber para ubicar a un menor de 5 años y a un adulto mayor que desaparecieron en la víspera de Navidad | Foto captura.

Cuando una persona se ausenta de su domicilio habitual y se desconoce su paradero, puede ser reportada de inmediato como desaparecida. No es necesario esperar 24 horas para presentar la denuncia, y cualquier persona —no solo familiares— está facultada para hacerlo. La Policía Nacional del Perú tiene la obligación de atender el caso con prioridad, urgencia e inmediatez.

El proceso es sencillo y se realiza en un solo paso: acudir a una comisaría, a un departamento de investigación criminal o directamente a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde la atención está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Al momento de la denuncia, es importante proporcionar toda la información posible: datos personales, características físicas, circunstancias de la desaparición y, de ser posible, una fotografía actual. Con ello, la Policía registrará la denuncia y emitirá automáticamente una Nota de Alerta, la cual se publica de forma inmediata en el portal oficial Desaparecidos en Perú.

En caso de que en una comisaría se nieguen a recibir la denuncia, se puede llamar de manera gratuita a la Línea 1818 para presentar la queja ante la Central Única de Denuncias (CUD).

Temas Relacionados

Jame Lea Anne SummersturistasCuscodesaparecidosperu-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

Kevin Díaz se impuso frente a Patricio Parodi y le dio el punto decisivo a su equipo logrando el título de campeones

Final de Esto es Guerra

Nelly Rossinelli se defiende de comparaciones por receta del pavo: “Nada que ‘Magaly 2025′ que los mando ya saben donde"

La creadora de contenido resaltó que su receta de pavo navideño es buena y que si hay un error es por no saber cocinar

Nelly Rossinelli se defiende de

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El tribunal consideró que la Fiscalía solo acreditó una sospecha simple y no demostró peligro de fuga ni la necesidad de la presencia física de la investigada en las diligencias pendientes

Poder Judicial vuelve a rechazar

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

La periodista esperó hasta casi hasta la llegada del 25 de diciembre para, una vez más, publicar su receta de su pavo para Navidad, pese a las críticas de años anteriores

Magaly Medina no se da
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial vuelve a rechazar

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina no se da

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1