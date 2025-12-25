Hallan sin vida a ciudadana canadiense reportada como desaparecida desde hace tres días en Cusco

Jame Lea Anne Summers, turista canadiense, murió en circunstancias extrañas en Cusco | Foto captura: PNP

La búsqueda de Jame Lea Anne Summers, ciudadana canadiense de 47 años, concluyó de manera trágica en la provincia de Calca, región Cusco, Perú. El cuerpo fue encontrado la mañana del miércoles 24 de diciembre en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchuy Qosqo, tras varios días de intensos operativos de localización.

El descubrimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), especializados en rescate, quienes acudieron al lugar junto a representantes del Ministerio Público. Ambas entidades coordinaron el aislamiento de la zona y comenzaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Summers había sido vista por última vez el 21 de diciembre cerca de la comunidad de Yanahuara, en el distrito de Urubamba, donde residía temporalmente. Su hija, Zoey Reece Longman (21), también canadiense, presentó la denuncia formal al día siguiente, indicando que ambas tenían previsto encontrarse en el aeropuerto de Cusco, cita a la que la madre nunca acudió y tras la cual su teléfono móvil quedó inubicable.

A partir de la denuncia, la Policía activó protocolos de búsqueda que incluyeron la intervención del Área de Personas Desaparecidas y la Policía de Alta Montaña. La coordinación entre las fuerzas permitió intensificar los rastreos en la zona de Huchuy Qosqo, donde finalmente se ubicó el cuerpo de Summers.

El caso permanece bajo investigación preliminar. Fuentes policiales señalaron que no se descarta ninguna hipótesis respecto a las causas del fallecimiento. El Ministerio Público y la División de Investigación Criminal del Cusco continúan con las pericias para esclarecer el hecho.

El hallazgo de Summers representa un golpe para la comunidad local y la familia de la turista, quienes aguardaban novedades sobre su paradero desde el pasado domingo. Las autoridades han reiterado su compromiso de avanzar en las pesquisas hasta determinar qué provocó la muerte de la ciudadana extranjera.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

El Mininter y la PNP activaron dos alertas amber para ubicar a un menor de 5 años y a un adulto mayor que desaparecieron en la víspera de Navidad | Foto captura.

Cuando una persona se ausenta de su domicilio habitual y se desconoce su paradero, puede ser reportada de inmediato como desaparecida. No es necesario esperar 24 horas para presentar la denuncia, y cualquier persona —no solo familiares— está facultada para hacerlo. La Policía Nacional del Perú tiene la obligación de atender el caso con prioridad, urgencia e inmediatez.

El proceso es sencillo y se realiza en un solo paso: acudir a una comisaría, a un departamento de investigación criminal o directamente a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde la atención está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Al momento de la denuncia, es importante proporcionar toda la información posible: datos personales, características físicas, circunstancias de la desaparición y, de ser posible, una fotografía actual. Con ello, la Policía registrará la denuncia y emitirá automáticamente una Nota de Alerta, la cual se publica de forma inmediata en el portal oficial Desaparecidos en Perú.

En caso de que en una comisaría se nieguen a recibir la denuncia, se puede llamar de manera gratuita a la Línea 1818 para presentar la queja ante la Central Única de Denuncias (CUD).