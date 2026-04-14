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Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del partido clave por Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

La selección nacional disputa un partido clave en su camino al Mundial Femenino del año próximo y hoy se mide ante un rival directo. Revisa cómo seguir el choque frente a la ‘albirroja’

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Perú enfrentará a Paraguay en un duelo decisivo de la Liga de Naciones Femenina 2026.
Perú enfrentará a Paraguay en un duelo decisivo de la Liga de Naciones Femenina 2026. Crédito: FPF / Albirroja

La selección peruana femenina afronta un compromiso determinante hoy, martes 14 de abril, cuando reciba a Paraguay por la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, es uno de los más importantes de la jornada por el impacto que puede tener en la lucha por la clasificación al Mundial Femenino Brasil 2027.

El duelo está programado para las 16:00 horas (hora peruana) y se presenta como un choque directo entre dos selecciones que buscan mantenerse en carrera en una tabla altamente competitiva. Con el torneo otorgando cupos directos y plazas de repechaje a la cita mundialista, cada punto se vuelve determinante en esta recta decisiva del certamen.

Dónde ver Perú vs Paraguay por fecha 6 de la Liga de Nacionales Femenina 2026

Uno de los aspectos más buscados por los hinchas es la transmisión del compromiso. El Perú vs Paraguay será transmitido en señal internacional de DirecTV Sports (DSports), cadena que posee los derechos exclusivos del torneo y llevará el partido en vivo a Perú y distintos países de la región.

Además, el encuentro podrá verse a través de la plataforma digital DGO, servicio de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. De esta manera, los seguidores de la ‘bicolor’ tendrán acceso al partido tanto en televisión como en formato digital, sin perder detalle de lo que ocurra en Cusco.

DirecTV Sports transmite la Liga de Naciones Femenina 2026.
DirecTV Sports transmite la Liga de Naciones Femenina 2026.

Horarios del Perú vs Paraguay por fecha 6 de la Liga de Nacionales Femenina 2026

El enfrentamiento entre Perú y Paraguay, por la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina, se jugará en distintos horarios según el país:

  • México: 14:00 horas
  • Colombia, Ecuador y Perú: 16:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 17:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 18:00 horas

Cusco como escenario clave para la selección peruana

El compromiso se jugará en la ciudad del Cusco, una plaza que suele representar un factor importante para la selección peruana debido a la altitud. La localía y las condiciones geográficas son consideradas parte del plan estratégico del equipo patrio, que buscará hacer sentir el desgaste físico de su rival para conseguir la victoria.

Perú, sexto de la tabla con seis puntos, llega a este encuentro con la obligación de sumar para entrar en zona de clasificación, mientras que Paraguay (5°) también necesita puntos para mantenerse en la pelea. Este escenario convierte el partido en un enfrentamiento directo por objetivos similares, lo que eleva aún más la importancia del resultado.

En casa, la selección peruana ha mostrado pasajes competitivos a lo largo del torneo, logrando resultados importantes que la mantienen con vida en la lucha. En su última presentación, derrotó 2-1 a Uruguay y ahora se mantiene con vida. Sin embargo, la irregularidad ha sido un factor a corregir si quiere aspirar a pelear hasta el final por un cupo mundialista.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2026.
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2026. Crédito: Conmebol / Opta

Un torneo con alto nivel de exigencia

La Liga de Naciones Femenina 2026 se ha consolidado como un torneo exigente, donde las selecciones sudamericanas compiten por los cupos al Mundial Femenino Brasil 2027. El formato premia la regularidad y castiga los errores, por lo que cada jornada resulta decisiva.

En ese contexto, el Perú vs Paraguay se perfila como uno de los duelos más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego en la tabla, sino también por el crecimiento que ambas selecciones buscan consolidar en el fútbol femenino de la región.

Un partido que puede marcar el rumbo

Con ambos equipos necesitados de sumar, el encuentro en Cusco puede ser determinante para el futuro inmediato de la competencia. Perú buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar la altura como arma estratégica para escalar puestos, mientras que Paraguay intentará imponer su juego para llevarse puntos valiosos de visita.

En definitiva, el choque no solo define posiciones, sino también sensaciones y proyección en una competencia que cada vez entra en su tramo más decisivo.

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