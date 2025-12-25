Noche intensa para los bomberos en el inicio de la Navidad: Atendieron más de 60 siniestros solo en Lima y Callao

Emergencia movilizó a 15 unidades de Bomberos | Video: RG.

Mientras la ciudad celebraba la Navidad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú enfrentó una de las jornadas más exigentes del año. Entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron más de 60 incendios en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao, principalmente en viviendas de material noble, terrenos baldíos, chimeneas y plantas industriales.

Las emergencias se produjeron de manera casi ininterrumpida, muchas de ellas en simultáneo, lo que obligó a los bomberos a redistribuir recursos en tiempo real. Distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo concentraron el mayor número de intervenciones.

El punto más crítico se registró durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando varios incendios permanecían activos al mismo tiempo, incluyendo un incendio de gran magnitud en una planta de producción en San Juan de Lurigancho, que demandó un amplio despliegue y prolongadas labores de extinción.

Los Bomberos del Perú vivieron una jornada intensa con múltiples incendios registrados en la noche de Navidad | Foto referencial.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estimó en Exitosa Noticias que cerca del 80% de los siniestros atendidos durante la celebración navideña tuvo como causa principal la manipulación de fuegos artificales.

Emergencias reportadas el 24 de diciembre

18:19:20 | Jr. Necochea Nro 400, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

18:20:42 | Av. Javier Prado 8466, Ate | Vivienda de material noble | Sin dato de unidades | Cerrado

18:22:37 | Av. Javier Prado 8466, Ate | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado

18:33:22 | Av. Colombia 247, Pueblo Libre | Chimenea | 1 unidad | Cerrado

18:39:01 | Av. Circunvalación Norte Nro 200, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo

19:28:37 | Cl. Los Almendros 192, La Molina | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado

19:47:04 | Av. Fernando Terán 700, Chorrillos | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

20:06:57 | Prol. Los Gladiolos Nro 100, Independencia | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

20:27:04 | Co. Albino Herrera, Callao | Postes eléctricos | 1 unidad | Cerrado

20:45:02 | Av. Los Dominicos, San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

20:47:59 | A.H. Puerto Nuevo, Callao | Sub-estación de alta tensión | 1 unidad | Cerrado

22:08:43 | Cl. Colina Nro 200, Bellavista | Postes eléctricos | 1 unidad | Cerrado

22:48:41 | Cl. Copa de Oro Nro 120, El Agustino | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado

23:03:06 | A.H. Arriba Perú Mz 30 Lt 1, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

23:03:59 | Comisaría Manchay, Pachacámac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

23:08:57 | Av. Santa Ana (C), San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

23:15:56 | Cl. Manuela Estacio (Los Ángeles), San Miguel | Subestación de alta tensión | 2 unidades | Cerrado

23:24:31 | Cl. Ollanta, San Luis | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo

22:33:03 | Jr. República de Panamá, Carmen de la Legua Reynoso | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

22:33:16 | Jr. Cuzco, Lima | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

22:36:15 | Cl. Mártir José Olaya cruce con Cl. Juan XXIII, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo

23:32:51 | Av. El Centenario cruce con Cl. Alfonso Ugarte, San Juan de Miraflores | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

23:52:09 | AH. Trébol Azul C Lt 22, San Juan de Miraflores | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

23:53:54 | Los Rosales, La Molina | Vivienda de material noble | 1 unidad | Atendiendo

Emergencias reportadas el 25 de diciembre

00:03:48 | Jr. Perú Nro 185, Carabayllo | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

00:08:18 | Cl. Brasil Nro 000, El Agustino | Vivienda de material noble | 2 unidades | Atendiendo

00:08:24 | Cl. 26B Nro 000, Bellavista | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado

00:11:12 | Jr. Juan Luis Hague Nro 3288, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado

00:17:23 | Cl. Los Melones, Los Olivos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

00:25:18 | Jr. Castrovireyna con Jr. Napo, Breña | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

00:26:50 | Jr. Javier Prado Nro 9234, Ate | Vivienda de material noble | 7 unidades | Atendiendo

00:28:45 | Av. Daniel Alcides Carrión cruce con Av. 12 de Octubre, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo

00:34:26 | Pr. Neptuno cruce Cl. 11, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

00:41:21 | Calle Santuarios, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo

00:43:17 | Jr. Apurímac Nro 455, Callao | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado

00:49:35 | Costa Azul, Ventanilla | Vivienda de material noble | 2 unidades | Cerrado

00:53:02 | Av. 24 de Octubre Nro 800, Chorrillos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

00:53:29 | Rodrigo Franco, Santiago de Surco | Vivienda de material noble | 2 unidades | Atendiendo

00:55:49 | Cl. Las Magnolias cruce Cl. Faisanes, El Agustino | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

00:56:53 | Calle 11, Independencia | Chimenea | 1 unidad | Cerrado

00:59:01 | Mercado 3 de Febrero, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

01:00:52 | Ag. Mariscal Ramón Castilla, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

01:02:11 | B21 Parque Capac Chupanqui, Rímac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

01:04:55 | Cl. José Rufino Echenique Nro 250, San Juan de Miraflores | Terreno baldío | 2 unidades | Atendiendo

01:06:44 | Cl. Los Amancaes Nro 580, San Juan de Lurigancho | Planta de producción | 18 unidades | Atendiendo

01:12:51 | Ur. El Álamo F1 Lt 26, Comas | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

01:22:47 | Caudevilla cruce Trapiche, Carabayllo | Terreno baldío | 1 unidad | Atendiendo

01:29:41 | Jr. Casma Nro 162, Rímac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Atendiendo

01:31:50 | Jr. Amazonas - Alt. Mercado Girasol, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

01:43:48 | Cl. Huancayo Nro 200, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado

01:44:10 | Av. Universitaria Norte cruce con Av. Los Alisos, Los Olivos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

01:44:49 | Av. Huancayo Nro 200, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo

01:48:52 | Av. Inca Garcilaso de la Vega Nro 1192, El Agustino | Terreno baldío | 4 unidades | Cerrado

01:56:01 | Av. Ramón Cárcamo cruce con Av. Oscar Benavides, Lima | Vivienda de material noble | 6 unidades | Atendiendo

02:03:53 | Av. Villegas Nro 500, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado

02:31:11 | Jr. José Carlos Mariátegui cruce con Av. De Mayo, Carmen de la Legua Reynoso | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado

04:06:58 | AH. Angamos Etapa III Mz R 5, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo

04:27:05 | Av. Antúnez de Mayolo cruce con Av. Universitaria, San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

05:00:48 | Cl. José de Riva Agüero (F) Nro 100, Callao | Terreno baldío | 3 unidades | Cerrado

08:08:27 | Av. Maranga Nro 1300, Bellavista | Terreno baldío | 1 unidad | Atendiendo

08:11:21 | Cl. M. Carbajal Nro 100, El Agustino | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

08:17:18 | AH. 7 de Octubre Mz M, El Agustino | Terreno baldío | 2 unidades | Atendiendo

08:28:12 | Av. Malecón Chillón Nro 000, Puente Piedra | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado

08:48:05 | Asoc. Terrazas de Caraponguillo 3era Etapa Mz H1 Lt 4, Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.