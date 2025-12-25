Alejandra Baigorria responde a las críticas sobre su serie biográfica: “Si le interesa a tres personas, es mi inversión”.

La empresaria Alejandra Baigorria se defiende de las críticas y reafirma su intención de producir una serie sobre su vida. Además, habla de su participación en la película de "Bob Esponja" y sus planes de ser madre con Said Palao en 2026. Video: América Espectáculos

El anuncio de una serie biográfica sobre Alejandra Baigorria ha vuelto a colocar a la empresaria peruana en el centro de la atención mediática. La también influencer, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, comunicó públicamente que protagonizará una producción que relatará sus vivencias personales y profesionales, con el objetivo de llegar a plataformas internacionales como Netflix.

Las reacciones ante el anuncio fueron inmediatas: la figura televisiva recibió tanto muestras de apoyo como críticas, especialmente de personalidades del espectáculo como Magaly Medina. Baigorria respondió a las objeciones con firmeza: “Si le interesa a tres personas, ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema”.

Serie biográfica y la respuesta a las críticas

El origen del proyecto fue confirmado por Alejandra Baigorria en entrevistas hace algunos días, donde especificó que la iniciativa nació de su deseo de mostrar facetas poco conocidas de su vida, incluyendo sus comienzos y las dificultades que afrontó en el ámbito empresarial, con el fin de inspirar a otras mujeres. La empresaria detalló que la producción aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero su intención de protagonizarla obedece a la necesidad de transmitir autenticidad.

“Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, sostuvo en declaraciones para ‘Arriba mi gente’. El anuncio acentuó la polarización entre quienes apoyan el proyecto y quienes lo consideran innecesario. Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, se mostró especialmente crítica. La periodista tildó el proyecto de “aburrido” y cuestionó la relevancia de la vida de Baigorria como material para una producción biográfica.

Alejandra Baigorria responde a las críticas sobre su serie biográfica: “Si le interesa a tres personas, es mi inversión”.

“Qué aburrido, Alejandra, de verdad. Además, ¿nos vas a contar todo? Porque a la gente le gusta ese ingrediente morboso”, comentó la periodista, sugiriendo que se interesaría únicamente si la serie abordara los capítulos más polémicos y los secretos familiares. Medina opinó que la empresaria debería esperar a tener una trayectoria más extensa antes de considerar una serie sobre sí misma, en línea con las prácticas habituales de figuras con carreras consolidadas.

Frente a estas observaciones, Baigorria mantuvo su posición, recalcando el valor personal del proyecto y su autonomía para invertir en él. En conversaciones con programas como ‘Más Espectáculos’ de América TV, subrayó que no busca complacer a todos y recordó situaciones similares en su carrera, como la polémica surgida tras la publicación de su libro. La empresaria aseguró haber vendido cerca de 28 000 ejemplares de su obra.

El contenido de la futura serie, explicó Baigorria, abarcará situaciones difíciles, como experiencias de violencia durante sus años de trabajo en Gamarra, y relató haber defendido a ambulantes y sufrido agresiones físicas, como “me pegaron con un palo”, con el objetivo de enfatizar las adversidades superadas y de inspirar a quienes enfrentan obstáculos similares.

La empresaria insistió en que su relato permitirá al público conocer una versión más genuina y completa de sí misma, en contraste con la “imagen pública” convencionalmente proyectada. “Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora. Pero sí, yo haría una novela o una serie en Netflix internacional. Ustedes saben que cuando yo me propongo algo, lo hago”, puntualizó.

Alejandra Baigorria revela en exclusiva sus nuevos retos profesionales, incluyendo su debut en el doblaje para la película de 'Bob Esponja'. Video: Amor y Fuego

Alejandra Baigorria cierre un 2025 con grandes logros

Paralelamente a su nuevo proyecto audiovisual, Baigorria muestra avances notables en el ámbito profesional. Se destaca la expansión de su salón de belleza y su incursión internacional mediante colaboraciones con marcas y el debut en el cine animado.

La empresaria compartió que viajó a México para prestar su voz a los personajes Sirena Morada y Señora confundida en la película 'Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados”, producción de Paramount Pictures y Nickelodeon. Si bien describió esta experiencia como “algo pequeño”, subrayó la relevancia personal de formar parte de una franquicia internacional, resultado de su relación profesional con Nickelodeon y de su trabajo en las colecciones de “Los Pitufos” y “Bob Esponja”.

En relación con sus recientes actividades comerciales, Baigorria también mencionó un viaje anterior a Bruselas por el lanzamiento de la colección de “Los Pitufos”. Este vínculo con reconocidas marcas proviene de acuerdos previos para colecciones licenciadas, afianzando su posición en el rubro textil y de moda en Perú.

En el plano personal, la empresaria celebró en 2025 su matrimonio con Said Palao y ha expresado públicamente su deseo de iniciar una familia en el año siguiente. Explicó que no siente presión para convertirse en madre: “Vamos a intentarlo con toda la calma del mundo porque no quiero presiones ni estrés”, comentó. Expresó además su preferencia por tener una niña, motivada por el anhelo de dejarle su legado tanto en el ámbito personal como empresarial.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria por sus declaraciones sobre una futura bioserie en Netflix. La 'Urraca' considera que la chica reality está 'sobrevalorada' y se pregunta si al público realmente le interesaría su vida. Video: Magaly TV La Firme

El compromiso laboral de Baigorria con su equipo ha sido tema de atención, especialmente después de la entrega de más de 120 canastas y desayunos navideños a sus colaboradores. El gesto, divulgado en sus redes sociales, implicó una inversión superior a S/ 22 000, y pretendía, según sus palabras, “decir gracias a cada uno de mis colaboradores, porque sin ustedes, Alejandra Baigorria Ropa no sería lo que es hoy”.

El 2025 consolidó para Baigorria una etapa de crecimiento profesional y bienestar familiar, combinación que le permite finalizar el año con orgullo y gratitud por los logros obtenidos junto a su círculo más cercano.