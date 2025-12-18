La dura crítica de Magaly Medina a la serie de Baigorria: “Qué aburrido, Alejandra, de verdad”.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria por sus declaraciones sobre una futura bioserie en Netflix. La 'Urraca' considera que la chica reality está 'sobrevalorada' y se pregunta si al público realmente le interesaría su vida. Video: Magaly TV La Firme

El anuncio de Alejandra Baigorria sobre la producción de una serie biográfica que aspira a llegar a Netflix ha generado una fuerte polémica en la farándula peruana. La conductora Magaly Medina no tardó en calificar la idea de “aburrida” y tildar a la empresaria de “desubicada”. El debate se encendió tras la entrevista de Baigorria en el programa ‘Arriba Mi Gente’.

Críticas de Magaly Medina a la serie biográfica de Baigorria

La reacción de Magaly Medina fue inmediata luego de que Alejandra Baigorria manifestara su intención de llevar su vida a la pantalla a través de una serie, con la ambición de que llegue a una plataforma internacional como Netflix. Durante la emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora cuestionó abiertamente la relevancia del proyecto y el atractivo de la historia personal de Baigorria para el público.

“Se ha sobrevalorado bastante y hay gente que se desubica un poco cuando ve que el éxito le está sonriendo”, afirmó Medina. La periodista, fiel a su estilo frontal, minimizó la propuesta y sugirió que la vida de la empresaria no resultaría interesante para la audiencia. “Qué aburrido, Alejandra, de verdad. Además, ¿nos vas a contar todo? Porque a la gente le gusta ese ingrediente morboso”, ironizó la conductora.

Medina fue más allá al señalar que solo se sentaría a ver la serie si esta incluyera los episodios más polémicos y secretos familiares de la protagonista.

“Si nos vas a contar todos esos ingredientes, te aseguro que seré la primera en sentarme a mirar tu serie. Pero mientras tanto, todavía deja, mamita, que pasen los años”, sentenció la presentadora. Además, aconsejó a Baigorria esperar a tener una trayectoria más extensa antes de embarcarse en un proyecto de este tipo, comparando la situación con la de artistas que solo ven sus historias llevadas a la pantalla al final de sus carreras.

El proyecto de Alejandra Baigorria y sus aspiraciones

Mientras la controversia crece, Alejandra Baigorria ha defendido su iniciativa, argumentando que su vida contiene suficientes elementos para ser contada en una serie. En la entrevista concedida a ‘Arriba Mi Gente’, la empresaria e influencer explicó que el proyecto busca mostrar facetas poco conocidas de su trayectoria personal y profesional, con la intención de llegar a plataformas internacionales como Netflix y con ella misma como protagonista.

“Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora. Pero sí, yo haría una novela o una serie en Netflix internacional. Ustedes saben que cuando yo me propongo algo, lo hago”, declaró Baigorria. La empresaria subrayó que el público solo conoce una pequeña parte de su historia: “Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, afirmó en la misma entrevista.

El desarrollo de la serie responde, según Baigorria, a la necesidad de contar su historia sin filtros, abarcando desde sus inicios hasta los retos y logros más recientes. El año 2025 ha sido especialmente significativo para ella, marcado por el crecimiento de su salón de belleza, su incursión en el cine animado como actriz de doblaje en la película ‘Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados’ y su matrimonio con Said Palao. Además, la empresaria ha manifestado su deseo de formar una familia en 2026 y ha destacado el apoyo de su hermano en su carrera.

El compromiso de Baigorria con su equipo de trabajo también ha sido visible en los últimos meses. La empresaria organizó la entrega de más de 120 canastas navideñas y desayunos especiales para sus colaboradores, con un gasto superior a S/ 22 000. Este gesto, ampliamente difundido en redes sociales, ha generado tanto elogios como críticas, abriendo un debate sobre la mejor manera de compartir el éxito empresarial.

A pesar de la controversia y las opiniones divididas, Baigorria mantiene su postura y asegura que su historia merece ser contada, convencida de que aún quedan muchas facetas por descubrir para el público.