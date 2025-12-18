Alejandra Baigorria prepara su serie biográfica y apunta a Netflix: “Voy a actuar, pero en una serie de mi vida”.

Alejandra Baigorria cierra uno de los mejores años de su vida y comparte sus emocionantes proyectos futuros, como el sueño de llevar su propia historia a la pantalla en una película o serie. Video: Arriba mi gente / Latina

Alejandra Baigorria, empresaria e influencer peruana conocida como la Gringa de Gamarra, ha anunciado el desarrollo de una serie biográfica sobre su vida. El proyecto busca mostrar aspectos poco conocidos de su trayectoria personal y profesional, con la intención de llegar a plataformas internacionales como Netflix y con la propia Baigorria como protagonista.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa ‘Arriba Mi Gente’, donde la empresaria expresó su deseo de que el público conozca su “vida real”, más allá de la imagen pública que ha construido. “Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, afirmó Baigorria.

Serie biográfica: proyecto y motivaciones

El desarrollo de la serie biográfica responde a la necesidad de contar su historia sin filtros, abarcando desde sus inicios hasta los retos y logros más recientes. Baigorria explicó que el 2025 ha sido un año clave en su carrera, marcado por nuevas oportunidades laborales y decisiones importantes, lo que la llevó a reflexionar sobre la importancia de compartir su experiencia completa.

La empresaria no solo planea protagonizar la serie, sino que también hizo un llamado a directores de cine interesados en sumarse al proyecto: “Los convoco a ver quién es el primero que se le prende el foco”, declaró. Además, reiteró su determinación de llevar la producción a una audiencia internacional: “Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago”, sostuvo.

El proyecto aún no cuenta con una fecha de estreno confirmada, pero Baigorria ha dejado claro que su intención es mostrar aspectos inéditos de su vida, tanto en el ámbito empresarial como personal, y que su participación como actriz será clave para transmitir autenticidad.

Alejandra Baigorria prepara su serie biográfica y apunta a Netflix: “Voy a actuar, pero en una serie de mi vida”.

Actualidad personal y profesional de Alejandra Baigorria

El anuncio de la serie llega en un momento de consolidación y expansión para Baigorria, quien ha sumado nuevos logros a su carrera durante el 2025. La empresaria celebró el crecimiento de su salón de belleza y su incursión en el cine animado, debutando como actriz de doblaje en la película “Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados”, una producción de Paramount Pictures y Nickelodeon.

En este largometraje, Baigorria interpretó a los personajes “Sirena Morada” y “Señora confundida”, experiencia que calificó como significativa para su desarrollo profesional. “Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí”, relató.

En el plano personal, Baigorria contrajo matrimonio con Said Palao y ha manifestado su deseo de formar una familia en 2026. La empresaria explicó que no siente presión por convertirse en madre y que planea iniciar este proceso junto a su pareja con tranquilidad.

“Vamos a intentarlo con toda la calma del mundo porque no quiero presiones ni estrés, así que con calma, que salga cuando tenga que salir, tenemos todo un año para practicar para que salga”, comentó. Además, compartió su preferencia por tener una niña, argumentando que le gustaría dejarle su legado personal y empresarial.

Alejandra Baigorria revela en exclusiva sus nuevos retos profesionales, incluyendo su debut en el doblaje para la película de 'Bob Esponja'. Video: Amor y Fuego

El compromiso de Baigorria con su equipo de trabajo también ha sido destacado en los últimos meses. La empresaria organizó la entrega de más de 120 canastas navideñas y desayunos especiales para sus colaboradores, con un gasto superior a S/ 22 000. Baigorria se involucró personalmente en la selección y armado de los obsequios, documentando el proceso en sus redes sociales y recibiendo tanto elogios como críticas por la magnitud del gesto.

“Hoy solo tengo palabras de gratitud. Este desayuno navideño es una forma de decir gracias a cada uno de mis colaboradores, porque sin ustedes, Alejandra Baigorria Ropa no sería lo que es hoy”, expresó.

La empresaria ha señalado que el 2025 ha sido uno de los mejores años de su vida, tanto a nivel personal como profesional, y que se siente agradecida con su entorno más cercano, especialmente con su hermano, a quien considera su mano derecha. “Me siento feliz, contenta, agradecida con mi hermano que es mi mano derecha. Este año lo estoy cerrando con broche de oro. Ha sido uno de los mejores años de mi vida”, afirmó.

El recorrido de Baigorria, marcado por la disciplina y la búsqueda constante de nuevos retos, se refleja en cada uno de sus proyectos. Su apuesta por compartir su historia a través de una serie biográfica representa una nueva etapa en su carrera, en la que busca seguir creciendo y aprovechar las oportunidades que surgen.