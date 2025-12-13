La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la nueva película de Bob Esponja. Video: Paramount Pictures Perú

El próximo 25 de diciembre, Alejandra Baigorria dará un giro a su carrera al debutar como actriz de doblaje en la película animada 'Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados’, una producción de Paramount Pictures que se estrenará en cines de Perú, México y varios países de Sudamérica.

La empresaria y figura mediática peruana, reconocida por su trayectoria en televisión y sus emprendimientos, asume el reto de interpretar en español a dos personajes: “Sirena Morada” y “Señora confundida”, en una cinta que promete humor, emoción y mensajes familiares.

Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje

La participación de Baigorria en este largometraje, que tiene una duración de 1 hora y 28 minutos, se enmarca en una tendencia creciente del cine animado: la incorporación de personalidades mediáticas y creadores digitales para ampliar el alcance de las producciones y conectar con nuevas audiencias. En esta ocasión, la productora confió en la influencer para aportar una voz fresca y fortalecer la conexión con el público joven y regional.

El rodaje de las voces se realizó en octubre de 2025, cuando Baigorria viajó a Ciudad de México para grabar sus intervenciones. La propia empresaria expresó su entusiasmo y el desafío que representó este nuevo paso profesional.

“Incursionar en el doblaje ha sido una experiencia totalmente distinta a todo lo que he hecho. Me encantó darle vida a personajes que verán miles de familias. Ha sido un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo”, afirmó.

La empresaria peruana interpreta a los personajes Sirena Morada y Señora confundida en el estreno cinematográfico para Perú, México y Sudamérica.

¿De qué trata la nueva película de ‘Bob Esponja’?

La historia de la película sitúa a Bob Esponja en una travesía marítima junto a sus inseparables amigos, motivado por demostrar su valentía ante Don Cangrejo. El protagonista se embarca en una misión que lo lleva a enfrentarse al temible Holandés Volador en el Inframundo, poniendo a prueba su nobleza y la fuerza de sus relaciones.

Además de su incursión en el cine animado, Baigorria prepara el lanzamiento de una colección de ropa inspirada en el universo de Bob Esponja, que estará disponible en Lima desde el 12 de diciembre y llegará a provincias a partir del 15 de diciembre. Este proyecto refuerza la versatilidad de la empresaria, quien este 2025 también contrajo matrimonio con Said Palao.

Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la película animada 'Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados' de Paramount Pictures.

Con este debut, Alejandra Baigorria suma una nueva faceta a su carrera, consolidando su presencia en el entretenimiento y abriendo posibilidades en la industria del doblaje y la animación.

Alejandra Baigorria y Said Palao confiesan sus planes de ser padres en 2026

Además de la parte laboral, Alejandra Baigorria no deja de lado el tema de pareja y ha manifestado su entusiasmo por formar una familia con Said Palao en 2026, un proyecto que ambos han venido planificando. La empresaria compartió que, aunque la presión familiar existe, su deseo de convertirse en madre primeriza se mantiene firme, pero prefiere evitar un embarazo durante el verano debido a las incomodidades que implica esa estación.

Baigorria abordó con humor la pregunta sobre si ya estaba “practicando” para la llegada de su primer hijo. Respondió: “Practicando obviamente, eso desde hace rato. Llevo 5 años practicando”, una afirmación que provocó risas entre los reporteros.

El debate sobre el sexo del futuro bebé también ha generado expectativas en ambas familias. Baigorria expresó su preferencia por tener una niña, mientras que Said Palao y su padre, Steve, esperan la llegada de un varón. La empresaria explicó: “Todos quieren que sea el Saidcito, pero yo quiero que sea la Alejandrita, ¿si no quién va a heredar mis carteras, mis zapatos, joyas y todo?”.

Alejandra Baigorria desmintió que esté embarazada de Said Palao. Amor y Fuego.

En cuanto a los nombres, Baigorria detalló que ambos han considerado varias opciones, aunque aún no han llegado a un acuerdo definitivo. Señaló que Said prefiere evitar que el hijo lleve los nombres de ambos, buscando así que el futuro integrante de la familia tenga una identidad propia. “Tenemos que buscar los nombres… hemos pensado en algunos, pero el que le gusta a él a mí no me gusta y así viceversa”, explicó la empresaria.

El ritmo de vida acelerado de Baigorria también ha sido motivo de reflexión en torno a su futuro embarazo. Reconoció sentir temor ante la posibilidad de tener que reducir su actividad habitual, afirmando: “Sí, yo me muero de miedo porque soy muy hiperactiva, porque si me dicen que tengo que estar en cama, me matas”.

Por el momento, Baigorria no ha fijado una fecha exacta para buscar el embarazo, aunque anticipó que en enero planea tomarse unas vacaciones largas, lo que podría coincidir con el inicio de esta nueva etapa junto a Said Palao.