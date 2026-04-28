Magaly Medina lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria tras su primer aniversario de bodas: “Te mereces mucho más”

Magaly Medina analiza la recordada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, contrastándola con el escandaloso 'ampay' del chico reality en un yate en Argentina. Un recuento de la infidelidad que marcó su primer año de casados. ATV/ Magaly TV La Firme.

El primer aniversario de matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrado el 26 de abril, estuvo lejos de ser solo una fecha de celebración. Aunque la pareja compartió momentos que reflejaban estabilidad y cercanía, la atención mediática se desvió rápidamente hacia un tema que volvió a ponerlos en el centro del debate público.

Fue Magaly Medina quien, fiel a su estilo directo, decidió pronunciarse con un mensaje contundente dirigido a la empresaria, cuestionando no solo lo ocurrido en semanas recientes, sino también las decisiones que ha tomado dentro de su relación.

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“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Un aniversario que reabre heridas mediáticas

Lo que debía ser un cierre simbólico de un año de matrimonio terminó convertido en una revisión pública de episodios pasados. Durante su programa, Magaly Medina recordó el ampay de los llamados “cuatro fantásticos”, una situación que, según su versión, evidenció una fractura en la relación.

“Claro que para cerrar con broche de oro este primer aniversario de Alejandra y Said hubo el ampay de los cuatro fantásticos. Y uno de los cuatro fantásticos era Alejandro Said, que parece que se creía soltero, sin compromiso, sin ningún tipo de vínculo afectivo con la que era su esposa, sin ningún tipo de respeto para ella.”

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“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

El episodio que marcó el conflicto

La periodista profundizó en el contexto del escándalo, señalando que la salida del exchico reality generó un impacto significativo.“Se fue de juerga y de salida con chicas alquilando un yate en lo que se llamó ‘Operación Argentina’. Así que eso causó un cisma nuevamente en la relación.”

A pesar de la controversia, la relación continuó. Para Magaly Medina, esto quedó evidenciado en los movimientos recientes de la pareja. “Pero todos ya sabemos con el viaje que recientemente hicieron a Europa, es que ella ya lo perdonó, que ella pasó por alto este escandaloso momento en su vida matrimonial.”

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“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Un mensaje directo a Alejandra Baigorria

La conductora decidió dirigirse directamente a la empresaria, en un tono que combinó crítica y reflexión. “A partir de ahora, ella, pues, no sabemos qué más tolerará y qué más soportará con el fin de mantener esa imagen de familia unida y feliz que quiere a todas luces mantener.”

Más allá del caso específico, Magaly Medina amplió su discurso hacia una reflexión general sobre las relaciones de pareja.

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“Pero hay que decirle desde acá, Alejandra, tú sabes que un matrimonio, una relación, no se jala, no es jalada por una sola persona. Necesita de la fuerza de dos, necesita de la entrega de dos personas que se responsabilizan por sus sentimientos, por sus deberes para con la otra persona y sobre todo para el respeto y el amor.”

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Crítica directa al comportamiento de Said Palao

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando la conductora cuestionó directamente las acciones del esposo de la empresaria.

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“La persona que ama a otra no hiere, no te lastima, no te pone en ridículo públicamente tal como tu marido lo hizo contigo.”

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

La percepción frente a las críticas

Otro aspecto abordado fue la forma en que Alejandra Baigorria interpreta los comentarios mediáticos. “Eso es algo que ella no quiere entender. Cree que esto es un complot preparado por nosotros para fastidiarle su felicidad. No es así, Alejandra, nosotros solamente somos sencillamente unos espectadores que te traemos y te informamos.”

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A pesar de sus críticas, Magaly Medina reconoció que la decisión final recae únicamente en la empresaria. “Tú decides qué haces con esa información y evidentemente ella decidió seguir con su matrimonio.”

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Un llamado a la valoración personal

El cierre del mensaje tuvo un tono más introspectivo, enfocado en el valor personal de la empresaria.

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“Es una lástima porque es una chica que debería mirarse al espejo y ver lo valiosa que es, lo guapa que es, lo gran mujer que es, lo trabajadora que es. Estoy segura que si te miras con detenimiento al espejo, vas a encontrar que te mereces mucho más de lo que tienes, que te mereces mucho más que un Said al lado de estatua o causándote tantos dolores de cabeza y suponemos que tanto sufrimiento y mucho llanto.”

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.