Sube producción de cobre y de electricidad en Perú: Áncash y Junín lideran en elaboración cuprífera

La producción cuprífera aumentó 4,5% en octubre frente al mismo mes del año anterior. Foto: Antamina

La producción de cobre registró un crecimiento interanual de 4,5% en octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada por una mayor extracción del metal en los principales yacimientos del país. En paralelo, la producción de energía eléctrica aumentó 4,1%, debido principalmente al incremento de la generación hidroeléctrica, según el informe de Panorama Económico Departamental publicado este martes en Lima.

El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), da cuenta de un mejor desempeño en ambos sectores durante el mes analizado. En el caso de la minería, el avance estuvo asociado a mayores niveles de producción en diversas unidades extractivas, mientras que en el sector eléctrico el resultado respondió a una mayor oferta de energía proveniente de centrales hidráulicas.

Producción de cobre al alza en octubre

El aumento de la producción cuprífera en octubre se explicó por la mayor extracción reportada por varias empresas mineras que operan en el país. Entre ellas figuran Antamina, Minera Chinalco, Minera Antapaccay, Sociedad Minera Corona, Minera Shouxin Perú, Minera El Brocal y Minera Argentum, cuyas operaciones registraron un mejor desempeño frente al mismo periodo del año previo.

Este comportamiento permitió que la producción nacional de cobre cerrara el mes con un resultado positivo, en un contexto marcado por la evolución diferenciada de las operaciones mineras a nivel regional. El informe del INEI detalla que el incremento estuvo concentrado en determinadas zonas del país, donde se ubican algunos de los principales yacimientos de este metal.

Áncash y Junín concentran el mayor crecimiento

A nivel regional, la producción de cobre mostró los mayores incrementos en Áncash, donde se expandió 48,8%, y en Junín, con un crecimiento de 32%. A estas regiones se sumaron Cusco, con un aumento de 8,6%, y Tacna, que registró una variación positiva de 1%. En conjunto, estas jurisdicciones concentran el 45% de la producción nacional del metal rojo.

En el ámbito regional, Áncash registró el mayor aumento en la producción de cobre, con una expansión de 48,8%. Foto: Antamina

El informe también reportó un fuerte repunte en Ayacucho, donde la producción de cobre se incrementó 76,7% en octubre. Este resultado contrastó con el desempeño observado en otras regiones mineras del país, que presentaron retrocesos durante el mismo periodo.

Caídas en otras regiones productoras

En Cajamarca, la producción de cobre disminuyó 30,8%, mientras que en Ica se registró una contracción de 22%. Apurímac y Moquegua también reportaron resultados negativos, con caídas de 9,1% y 7%, respectivamente, de acuerdo con las cifras oficiales del INEI.

Estas variaciones reflejan un comportamiento desigual de la actividad cuprífera a nivel territorial durante octubre, con incrementos significativos en algunas regiones y retrocesos en otras, en función del desempeño de las operaciones mineras ubicadas en cada jurisdicción.

Avances en otros metales

Además del cobre, la producción de otros metales también mostró incrementos en octubre. El estaño registró un crecimiento de 31,7%, seguido por el zinc, que aumentó 30,9%, y el molibdeno, con un alza de 16,3%.

Asimismo, se reportaron incrementos en la producción de plata, que creció 13%, hierro, con 5,4%, y plomo, que avanzó 4,9%, según el informe del Panorama Económico Departamental.

También subió la producción del estaño. Foto: Minerales Estratégicos

Mayor generación hidroeléctrica impulsa la electricidad

En cuanto a la producción de energía eléctrica, el crecimiento de 4,1% estuvo sustentado en la mayor generación de origen hidroeléctrico. Entre las centrales que reportaron incrementos figuran Chaglla, Chimay, Yuncán, Ángel (I, II y III), Aricota I, Carhuaquero, Cañón del Pato, Machupicchu, San Gabán II, Cerro del Águila, Yaupi y Santa Teresa.

Este resultado fue parcialmente compensado por una menor generación térmica en centrales como Aguaytía, Refinería Talara, Malacas I y II, Chilca I y II, Kallpa, Santo Domingo de Olleros, Fénix, Las Flores y Ventanilla, entre otras.

Desempeño regional de la producción eléctrica

La producción de electricidad estuvo impulsada principalmente por las regiones andinas. Puno registró un crecimiento de 219%, Arequipa aumentó 138%, Junín 90,9% y Huancavelica 24%. Estas regiones aportan el 31% del total de la producción nacional.

Por el contrario, las regiones amazónicas reportaron caídas durante octubre. Ucayali registró una contracción de 87%, Madre de Dios de 6,4% y Loreto de 5,5%. Lima, pese a concentrar el 42,3% de la producción total del país, también mostró una disminución de 21,9% en el mes analizado.