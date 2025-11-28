El cobre impulsa las exportaciones peruanas: concentra el 29,9% del total enviado al exterior

Tras el liderazgo del cobre, otros metales como el oro, el zinc y la plata también mostraron un desempeño destacado, con aumentos relevantes en sus resultados. Foto: Coppermetal

La demanda internacional por los minerales peruanos mantiene al sector minero como el principal generador de divisas del país, de acuerdo con la evaluación realizada por el Ministerio de Energía y Minas. Entre enero y agosto del 2025, el comportamiento del comercio exterior minero confirmó el peso estratégico de esta actividad en la economía nacional.

En ese periodo, el cobre volvió a consolidarse como el producto más exportado, concentrando el 29,9% del total de los envíos peruanos al exterior. Detrás del metal rojo se ubicaron el oro, el zinc y la plata, que también registraron avances significativos en valor y demanda internacional, según los registros oficiales.

Oro: segundo producto de mayor valor exportativo

El Boletín Estadístico Minero reportó que las exportaciones de cobre alcanzaron los USD 16.438 millones entre enero y agosto del 2025, lo que representó un crecimiento de 8% frente al mismo periodo del 2024. En el destino de este mineral, China se mantuvo como el principal mercado receptor, concentrando el 76,1% del total exportado, impulsado por su fuerte actividad industrial.

El oro ocupó el segundo lugar en la canasta exportadora peruana, con una participación de 24,5%. El valor acumulado de sus envíos sumó USD 13.471 millones en los primeros ocho meses del 2025, cifra que evidenció un notable incremento de 40,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a destinos, India lideró la recepción con el 24,2%, seguido por Canadá con 19,9% y Emiratos Árabes Unidos con 18,1%.

El metal dorado se ubicó como el segundo producto más vendido al exterior por el Perú, al concentrar cerca de una cuarta parte del total exportado, con el 24,5% de participación. Foto: Goldmarket

Zinc y plata también muestran resultados positivos

Las exportaciones acumuladas de zinc al mes de agosto del 2025 ascendieron a USD 1.676 millones, lo que significó una expansión de 17,6% frente al mismo periodo del 2024. Este desempeño estuvo influido, principalmente, por una mejor percepción del mercado inmobiliario e industrial chino. En el caso de la plata, los envíos sumaron USD 102 millones, con un crecimiento de 22,3% interanual.

El Minem destacó que estos metales cumplen un rol fundamental en la transición energética global, al ser insumos esenciales en la fabricación de infraestructura para energías limpias, tecnología, sistemas eléctricos y almacenamiento de baterías. En ese marco, el sector reafirmó su compromiso de seguir promoviendo una minería sostenible y competitiva que contribuya al desarrollo económico del país.

Usos del cobre y el oro

El cobre se ha convertido en un pilar esencial para el funcionamiento de la infraestructura eléctrica, el transporte, la generación de energía y la electrónica moderna. Gracias a su alta conductividad eléctrica, superior solo a la plata entre los metales comunes, resulta ideal para fabricar cables, motores, generadores y transformadores que mueven la electricidad desde las centrales hasta hogares e industrias.

Su excelente conductividad térmica también lo hace indispensable en dispositivos electrónicos y sistemas que requieren disipación de calor, como computadoras o electrodomésticos, favoreciendo su eficiencia y durabilidad. En el ámbito de las energías renovables, es clave para el cableado de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, donde su eficiencia energética y facilidad para adaptarse a distintas formas mecánicas resultan críticas. Más aún, su maleabilidad y ductilidad permiten extraerlo en finos hilos o bobinas para motores, transformadores y sistemas de distribución, manteniendo su resistencia y conductividad aun cuando se moldee.

El cobre es bastante utilizado para conexiones eléctricas. Foto: Promelsa

Por su parte, el oro —a pesar de ser más famoso por su valor simbólico y decorativo— conserva un papel vital en la industria de alta tecnología y en dispositivos donde la confiabilidad a largo plazo es crucial. Su excepcional resistencia a la corrosión y su notable conductividad lo hacen perfecto para contactos eléctricos, conectores, circuitos impresos y componentes de semiconductores, especialmente en aparatos que demandan conexiones estables y duraderas como teléfonos, computadores, equipos médicos y sistemas de telecomunicaciones.

En sectores como el aeroespacial o la automoción, su uso en sistemas electrónicos asegura que los contactos no fallen ante variaciones de temperatura o exposición ambiental, aspectos en los que muchos otros metales no se mantienen fiables. Además, su maleabilidad permite trabajar el metal en formas muy finas —como en los cables de unión para microchips o en puntos de contacto de circuitos delicados— conservando su integridad eléctrica sin riesgo de oxidación o degradación.