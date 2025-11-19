Perú

Perú aumenta su producción de cobre, pero 6 principales compañías muestran descensos en sus operaciones

La producción cuprífera nacional cerró septiembre al alza gracias al impulso de cuatro grandes operaciones, mientras que otras compañías enfrentaron caídas que evidencian un desempeño desigual en la industria minera

En la actualidad, el cobre
En la actualidad, el cobre resulta imprescindible, especialmente para el desarrollo de actividades vinculadas a la energía y a las tecnologías modernas. Foto: difusión

La actividad cuprífera nacional cerró septiembre con un repunte, impulsado por mejores resultados metalúrgicos en algunas de las mayores operaciones del país. La producción llegó a 240.995 toneladas, lo que significó un avance de 3,7% frente al mismo mes del 2024, de acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas. El buen rendimiento de Antamina y Anglo American Quellaveco fue determinante para ese incremento puntual.

Con este resultado, el acumulado entre enero y septiembre sumó 2.048.395 toneladas, equivalente a un aumento de 2,7%. No obstante, el impulso provino especialmente de cuatro compañías que sostuvieron el desempeño general, en un escenario en el que otras grandes productoras enfrentaron caídas en sus operaciones.

Las Bambas sostiene el avance del sector

Compañía Minera Las Bambas volvió a encabezar la producción nacional al registrar 313.506 toneladas en los primeros nueve meses del año, cifra que representó una expansión de 45,6% y que la mantiene como líder del sector durante varios periodos consecutivos.

A este resultado se sumaron los incrementos de Anglo American Quellaveco (11,0%), Chinalco (27,0%) y Marcobre (18,1%), empresas que tienen un peso relevante en la estructura productiva del cobre a nivel nacional.

La operación de Las Bambas
La operación de Las Bambas retomó el liderazgo en el país al cerrar los primeros nueve meses del año con una producción acumulada de 313.506 toneladas. Foto: Tecnología Minera

Seis grandes mineras registran retrocesos

El panorama no fue uniforme entre las 10 principales cupríferas del país. Cerro Verde (-8,6%), Southern Perú (-2,5%), Antamina (-18,8%), Antapaccay (-14,1%), Hudbay (-10,5%) y Brocal (-10,5%) cerraron septiembre con disminuciones en sus volúmenes de extracción, lo que evidencia dificultades operativas y menor aporte al total nacional.

La producción aurífera formal disminuyó 1,0% en septiembre, con 9,3 millones de gramos finos, y solo acumuló 0,1% de crecimiento en los primeros tres trimestres del año. La mayoría de las minas relevantes registró descensos en ese periodo: Poderosa (-3,3%), Boroo Misquichilca (-18,8%), Aurífera Retamas (-4,0%), Consorcio Minero Horizonte (-15,9%), Minera Ares (-5,2%), Shahuindo (-0,8%) y La Veta Dorada (-10,8%).

Solo Yanacocha (48,2%), Gold Fields La Cima (43,5%) y Paltarumi (16,7%) lograron elevar su producción en el acumulado de enero a septiembre, convirtiéndose en las únicas operaciones que evitaron el retroceso generalizado del subsector aurífero.

¿Cuánto está el cobre actualmente?

El precio del cobre se mantiene en niveles elevados. En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el contrato a tres meses llegó a cotizar alrededor de USD 10.454 por tonelada, según datos recientes. Además, fuentes especializadas reportan que los precios al contado (grado A) rondan los USD 10.600 por tonelada, impulsados por interrupciones en la oferta y un dólar más débil.

Continúa el alto precio del
Continúa el alto precio del cobre. Foto: Mine Class

Desde el punto de vista de los analistas, se espera que esta tendencia se sostenga: UBS proyecta que el precio promedio del cobre para el 2025 será de USD 10.500 por tonelada, dadas las restricciones en la producción minera y una demanda creciente por su rol en la transición energética.

¿Qué usos se le dan al cobre?

El cobre es fundamental hoy día, sobre todo en el sector eléctrico y tecnológico. Gracias a su excepcional conductividad eléctrica, cerca del 70% del cobre que se produce se usa en aplicaciones vinculadas con la generación, transmisión o conducción de energía, según datos recientes de la Copper Alliance. Se emplea en redes eléctricas para llevar electricidad a hogares y empresas, así como en equipos eléctricos, transformadores, motores y calefacción, por su estabilidad, durabilidad y capacidad de conducir grandes volúmenes de corriente sin degradarse.

Además, el cobre es clave en la construcción moderna: se usa en tuberías, sistemas de fontanería, calefacción y conductos para climatización, aprovechando su resistencia a la corrosión y su larga vida útil. En el transporte, su uso crece con la electrificación: los vehículos eléctricos contienen muchísimo más cobre que los tradicionales para alimentar sus motores, baterías y sistemas de carga.

Angie Jibaja envuelta en nuevo

¿Cuál es la diferencia entre

Heladero se vuelve viral en

SUNEDU reconocerá de manera excepcional

"Disparé, pero no directo al
Angie Jibaja envuelta en nuevo

Alianza Lima planea el regreso

