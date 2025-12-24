Senace reducirá en 80% los plazos para aprobar estudios ambientales en 2026: los millonarios proyectos que aprobó en Perú este año

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental certificó 200 proyectos en 2025, impulsando inversiones sostenibles por USD 18.000 millones en Perú.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) cerró el año 2025 con la certificación de 200 proyectos de inversión por un monto total de US$18.000 millones, reafirmando su rol como entidad clave para el desarrollo sostenible del Perú.

Estos proyectos, evaluados bajo estrictos estándares técnicos y ambientales, representan un impulso significativo para la economía nacional y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Senace proyecta reducir en 80% los plazos para aprobar estudios ambientales

Al celebrar su décimo tercer aniversario, Senace destaca su compromiso con la eficiencia, la innovación tecnológica y la participación ciudadana. Desde su creación en diciembre de 2012 y su entrada en funciones en 2015, la entidad ha transformado el modelo de certificación ambiental en el país, priorizando la transparencia y la escucha activa de las poblaciones involucradas en los procesos de inversión.

Durante 2025, Senace implementó mejoras sustanciales en sus procedimientos internos. Entre los logros más relevantes figura la reducción de hasta 30% en los tiempos de evaluación de las Evaluaciones Preliminares y de 33% en los Informes Técnicos Sustentatorios para el sector minería. Esta optimización ha permitido agilizar la aprobación de proyectos sin sacrificar la rigurosidad técnica.

Mas de 200 proyectos destrabados por US$18.000 millones

La interacción con la ciudadanía y los actores sociales fue otro pilar de la gestión. Se registraron 7.168 atenciones a la ciudadanía y se tramitaron 1.162 solicitudes de acceso a información pública. La digitalización de más de 800.000 documentos, que representa un incremento de 172% respecto a 2024, contribuyó a una gestión documental más eficiente y accesible.

En el marco de su proceso de transformación digital, Senace relanzó la Ventanilla Única de Certificación Ambiental y puso en funcionamiento nuevas herramientas como el portal de Registro de Consultoras Ambientales, Geosenace, el Portal de Uso Compartido de Línea Base, el Portal de Criterios Técnicos de Evaluación y el Simulador de Clasificación de Proyectos.

Además, avanza en la estandarización de impactos y medidas ambientales, y en la integración de inteligencia artificial, como el chatbot BIANCA para consultas sobre normativas y criterios técnicos.

Senace reduce en hasta 33,0% los tiempos de evaluación de proyectos mineros

La gestión social se consolidó como eje transversal de la institución. Más de 9.000 personas participaron en talleres y audiencias públicas, con una presencia femenina del 44%. Se ejecutaron 395 actividades de gestión social en distintas regiones del país, orientadas a la prevención de conflictos socioambientales.

De igual modo, se realizaron 30 acciones interculturales dirigidas a pueblos originarios y 96 acciones de articulación regional, generando espacios de información para autoridades, especialistas, comunidades indígenas y organizaciones sociales.

Senace mantuvo un alto nivel de acompañamiento técnico, con más de 2.350 reuniones de asistencia con titulares de proyectos y consultoras ambientales durante la elaboración y evaluación de los estudios, logrando un índice de satisfacción superior al 95%.

Más de 2.350 reuniones técnicas acompañan la revisión de EIA

Con estos resultados, la entidad se proyecta hacia 2026 con el objetivo de reducir en 80% los plazos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y acelerar el uso de tecnologías avanzadas en sus procesos, manteniendo una gestión transparente y centrada en las personas.

Senace es un organismo público técnico especializado, con autonomía técnica, adscrito al Ministerio del Ambiente. Evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, fortaleciendo la solidez técnica y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible.