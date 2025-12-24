Perú

Romina Gachoy revela cómo lograron con Jean Paul Santa María que sus hijos con Angie Jibaja dejaran la medicación psiquiátrica

La modelo uruguaya compartió cómo apoyó a los adolescentes que, tras convivir con ella y Santa María, debieron enfrentar traumas del pasado y adaptarse a una nueva vida familiar alejada de los problemas

Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, dio a conocer la difícil situación que enfrentaron los hijos de Angie Jibaja tras mudarse con ellos a Lima. En reciente entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, en su programa digital ‘Todos sanamos’, la modelo uruguaya reveló que los adolescentes llegaron a necesitar medicación psiquiátrica para sobrellevar los traumas generados por las adicciones de su madre.

Inicio del tratamiento psiquiátrico: traumas y el rol de Gachoy

Según describió Romina Gachoy, al comenzar la convivencia, detectó el peso emocional que los jóvenes acarreaban desde su vida previa con Jibaja. Señaló que los menores tomaban pastillas psiquiátricas, prescritas a raíz de traumas sufridos antes de integrarse al nuevo núcleo familiar. “Ellos tomaban pastillas, remedios muy fuertes. Pastillas psiquiátricas que les habían mandado para poder sobrellevar la situación de todos los traumas y de todas las cosas que vivieron anteriormente”, detalló.

La uruguaya explicó que los adolescentes consumían hasta tres medicamentos cada seis horas, incluyendo somníferos y ansiolíticos, buscando así calmar la ansiedad y evitar recuerdos dolorosos. En sus palabras, presenciar los efectos de la medicación resultaba devastador: “Me dolía muchísimo”, afirmó. Tanto ella como Santa María decidieron proteger la privacidad de los menores omitiendo detalles delicados y resaltaron la complejidad del proceso de adaptación.

Retiro gradual de pastillas y las advertencias médicas

Ante el sufrimiento generado por el uso continuado de fármacos, la pareja consultó a la psiquiatra tratante. La especialista enfatizó el riesgo que implicaba suspender la medicación sin supervisión profesional: “La psiquiatra nos dijo que bajo nuestra responsabilidad porque es muy peligroso y nos explicó todo lo que podía pasar”, relató Gachoy.

A pesar de la advertencia, se inició un proceso paulatino y riguroso para dejar los medicamentos, evaluando los efectos en los jóvenes paso a paso. El ambiente familiar estable facilitó el bienestar emocional de los adolescentes después de abandonar los fármacos. Gachoy consideró como un logro significativo haber acompañado a los hijos de su pareja en esta superación, expresando satisfacción por haber contribuido a su estabilidad emocional.

La madrastra resaltó el compromiso asumido en el acompañamiento y la importancia de no exponer públicamente aquello que “jamás se ha contado… por protegerlos”. El testimonio de Gachoy refleja el impacto emocional profundo que implicó asumir este desafío familiar.

Reencuentro reciente con Angie Jibaja y nuevas decepciones

La noticia cobró renovado interés ante el reciente reencuentro en Lima entre Angie Jibaja y sus hijos, después de años de distanciamiento. El encuentro solo fue posible gracias a la mediación de Gachoy, quien conversó extensamente tanto con los adolescentes como con la abuela materna, Maggie Liza, para convencerlos de permitir la visita. Sin embargo, Jean Paul Santa María evitó confirmar los detalles del evento, priorizando la protección de la privacidad de los menores.

La esperanza de reconciliación se vio frustrada por comentarios públicos de Jibaja en redes sociales, donde criticó públicamente a Santa María y a Gachoy, situación que —según relató la uruguaya a Trome— causó malestar en los adolescentes: “Nuevamente no quieren verla”, reconoció. Gachoy explicó que los hijos habían solicitado como condición para el reencuentro que su madre no hiciera comentarios negativos públicos sobre la familia, pero esto no se cumplió.

Romina Gachoy rompe su silencio y, a través de un revelador mensaje, confirma que Angie Jibaja pudo reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, advierte que se trataba de una última oportunidad con condiciones. Video: TikTok @riclatorrez

Por otra parte, Jibaja expresó en el pódcast ‘Por no decirlo’ su agradecimiento a la pareja actual de Santa María, evitando referirse a los conflictos generados por su regreso. Al mismo tiempo, días previos, difundió en redes sociales acusaciones contra Santa María y Gachoy, imputándoles responsabilidad por el bienestar de los menores y denunciando supuestos malos tratos, afirmaciones que Gachoy rechazó categóricamente y calificó de infundadas.

Pese a las tensiones, Gachoy manifestó su deseo de que en el futuro pueda restablecerse una relación sana entre Jibaja y sus hijos, poniendo por delante el bienestar de los adolescentes.

