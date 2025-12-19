Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción.

Romina Gachoy rompe su silencio y, a través de un revelador mensaje, confirma que Angie Jibaja pudo reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, advierte que se trataba de una última oportunidad con condiciones. Video: TikTok @riclatorrez

El reciente reencuentro entre Angie Jibaja y sus hijos en Lima ha generado gran sorpresa, pero también algunos cuestionamientos, según confirmó Romina Gachoy. La visita de Jibaja, motivada por su deseo de ver a los menores tras años de distanciamiento, se concretó gracias a la intervención de Gachoy, quien facilitó el acercamiento. Sin embargo, tras el encuentro y las declaraciones públicas de Jibaja, los hijos manifestaron su decepción y expresaron su deseo de no mantener contacto con su madre biológica.

Reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos

La llegada de Angie Jibaja a Lima sorprendió al entorno familiar y a la opinión pública, en un contexto marcado por rumores de crisis matrimonial entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Jibaja, conocida por su trayectoria en la farándula peruana y chilena, compartió en redes sociales un mensaje dirigido a sus hijos, lo que intensificó la atención sobre la posibilidad de un reencuentro.

La principal motivación de Jibaja para regresar a Perú fue la necesidad de restablecer el vínculo con sus hijos, a quienes no veía desde hacía varios años. La madre de la exmodelo, Maggie Liza, confirmó a América Hoy que la visita tenía un carácter estrictamente familiar y temporal: “Angie viajó sola solo para saludar a sus hijos nada más por esta semana”, precisó, descartando cualquier relación con la situación sentimental de Santa María y Gachoy.

El proceso para concretar el encuentro no fue sencillo. Romina Gachoy relató que, tras conversar con los menores y con la abuela materna, logró convencerlos de dar una oportunidad a su madre biológica. “Hablé con ambos y logré convencerlos, después de una larga charla, insistir bastante para que la perdonen y le den una oportunidad”, explicó Gachoy, quien subrayó la importancia de priorizar el bienestar emocional de los niños.

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción.

Por su parte, Jean Paul Santa María evitó confirmar directamente si el reencuentro se realizó, aludiendo a restricciones legales y a la necesidad de proteger la privacidad de los menores. “Conversamos y, como siempre, que sea lo que los chicos quieran. Hablamos con ellos y así fue”, señaló el cantante, quien delegó la decisión final a sus hijos y a Gachoy.

El contexto familiar también se vio influido por la participación de Gachoy en un reality en España, lo que generó tensiones internas. Sin embargo, tanto ella como Santa María negaron una crisis definitiva y priorizaron la estabilidad de los menores.

Decepción de los hijos y declaraciones posteriores

Pese a los esfuerzos de Gachoy y la expectativa generada, el reencuentro no tuvo el desenlace esperado. Según relató Gachoy a Trome, los comentarios de Jibaja en redes sociales, en los que arremetió contra Santa María y su esposa, provocaron una nueva decepción en los menores. “Nuevamente no quieren verla”, afirmó Gachoy, apenada por la situación.

Gachoy también aclaró a Trome que una de las condiciones para el reencuentro era que Jibaja dejara de hablar negativamente de la familia en público, petición que, según la madrastra, no fue respetada. “Nuestro hijo le pidió que deje de hablar mal de su familia, fue una de las condiciones que le puso para verla y es lo primero que hace”, lamentó.

Hace algunas semanas, en una transmisión en vivo a través de TikTok, Jibaja responsabilizó públicamente a Santa María y Gachoy de cualquier daño que pudieran sufrir sus hijos, acusándolos de exponer a los menores a situaciones de inseguridad.

En una entrevista exclusiva, Jean Paul Santa María reacciona a los mensajes de su expareja Angie Jibaja. Aclara si se concretó la visita a sus hijos y expresa su preocupación por la estabilidad emocional de la modelo. Video: América Hoy

“Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y su esposa”, declaró la exmodelo. Además, sugirió que los niños serían castigados por haber conversado con ella y denunció supuestos malos tratos, afirmaciones que Gachoy desmintió categóricamente: “Nunca jamás han ido o regresado caminando, eso es un total invento. De hecho, no tiene ni tendrá jamás pruebas de lo que dice, porque no es verdad. Ha mencionado un montón de incoherencias sin pruebas”, respondió la uruguaya en aquel entonces.

A pesar de la tensión, Gachoy expresó su deseo de que Jibaja pueda reconstruir la relación con sus hijos y superar los conflictos actuales.