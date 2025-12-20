Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos. TikTok.

El nombre de Angie Jibaja vuelve a hacer noticia en el mundo del espectáculo peruano, esta vez por un mensaje de gratitud dirigido a Romina Gachoy, pareja de su exesposo Jean Paul Santa María.

El motivo: la intervención decisiva de la modelo uruguaya para permitirle ver a sus hijos después de más de cinco años de distanciamiento. La exparticipante de realities y actriz reveló esta experiencia en el pódcast ‘Por no decirlo’, visiblemente conmovida por la oportunidad única de reencontrarse con los menores.

Angie reconoce el esfuerzo y sacrificio de Gachoy

Durante la entrevista, Angie Jibaja confesó sentirse profundamente agradecida por el rol mediador de Romina.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella que hemos estado en comunicación... Me ha permitido poder tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo. No los veía hace más de cinco años. Fue superemotivo y agradecerle muchísimo por todo el trabajo que viene realizando y haciendo en su casa. Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó muy joven y por eso yo siempre la he admirado”, expresó.

Jibaja también manifestó admiración y ternura hacia Romina, afirmando reconocer la dificultad del rol de madrastra en un contexto complejo y mediático. “Nada, un beso para ti hermosa. De verdad, de corazón, siento full love, full amor”, añadió.

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos. IG

El reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos termina en decepción

El proceso para lograr la esperada visita requirió paciencia y diálogo. Gachoy contó que insistió y conversó largamente con los menores para convencerlos de dar una oportunidad a su madre biológica, incluso haciéndolo en coordinación con la abuela materna, Maggie Liza.

Sin embargo, tras el ansiado encuentro, la situación no resultó como se esperaba. Según reveló Romina a medios como Trome, los comentarios y publicaciones que hizo Jibaja en redes sociales después de la visita —criticando nuevamente a Santa María y su esposa— terminaron por decepcionar a los menores. Gachoy lamentó el desenlace y explicó:

“Nuevamente no quieren verla. Una de las condiciones fue que dejara de hablar mal de su familia, fue un pedido de nuestro hijo, pero no fue respetado”.

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy.

La crisis familiar de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

La llegada de Angie Jibaja a Lima se produjo en medio de fuertes rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, aunque ambos negaron que la visita respondiera a algo distinto que el bienestar de los hijos.

Santa María no quiso afirmar mediante un enlace con ‘América Hoy’ acerca de la reunión entre Angie y sus hijos: “Conversamos y, como siempre, que sea lo que los chicos quieran. Hablamos con ellos y así fue”, en referencia a la decisión final de los adolescentes respecto a recibir o no a su madre biológica.

La visita, según la madre de Angie, Maggie Liza, fue breve y con fines enteramente familiares. La exmodelo viajó a Perú sola, únicamente para saludar y buscar el reencuentro con sus hijos, no por cambios en su situación sentimental.

El contexto familiar también se vio influido por la participación de Gachoy en un reality en España, lo que generó tensiones internas. Sin embargo, tanto ella como Santa María negaron una crisis definitiva y priorizaron la estabilidad de los menores.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy en nueva crisis matrimonial: la oferta de un reality en España pone a prueba su relación.