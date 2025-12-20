Perú

Magaly lanza dura crítica a Angie Jibaja por opinar sobre Romina Gachoy y Jean Paul: “Ahora sí se preocupa por sus hijos”

La conductora de 'Magaly TV La Firme' cuestionó la actitud de la modelo, quien llegó a Lima para ver a sus hijos en medio de una crisis de Santa María con su pareja, que se ha llegado a resolver

La conductora Magaly Medina analiza las declaraciones de Angie Jibaja, quien se mostró preocupada en redes sociales por cómo la crisis de pareja entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María podría afectar a sus hijos. Video: Magaly TV La Firme

La reciente intervención de Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme reavivó la polémica en torno a la crisis matrimonial que enfrentaban Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, así como el papel de Angie Jibaja en la controversia.

La conductora cuestionó abiertamente la legitimidad de los comentarios de Jibaja sobre la situación familiar, subrayando la exposición pública de los hijos de la expareja y la dinámica interna del grupo familiar. “Hay que tener la cara bien dura para eso”, sentenció Medina en referencia a la preocupación manifestada por Jibaja hacia sus hijos, una declaración que marcó el tono del debate mediático.

La reacción de Magaly Medina surgió después de que Angie Jibaja publicara en redes sociales un mensaje en el que expresó su inquietud por el bienestar de sus hijos tras la crisis que atravesaron Gachoy y Santa María. “Aquí estoy yo y vine por ellos. Una familia? En cinco años una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los nueve y ocho años, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando un reencuentro. Ellos no están bien, qué pena, pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”, escribió Jibaja.

Medina no tardó en responder desde su espacio televisivo: “Resulta que ahora, Angie Jibaja está preocupada por sus hijos y no se ha preocupado todos estos años en enmendar su conducta, la enfermedad que dice que padece, en que esté en centros de rehabilitación”, afirmó la periodista en Magaly TV La Firme.

La conductora también puso en duda la madurez de Jibaja para manejar la situación familiar. “Fue una de las condiciones que no hable mal de su familia, y es lo primero que hace. ¿Cómo vas a llegar a una negociación así con Angie? La inmadurez de ella no cambia de un día para otro”, sostuvo Medina. La periodista remarcó que, pese a los esfuerzos de Gachoy por facilitar el reencuentro entre Jibaja y sus hijos, los menores terminaron decepcionados por los comentarios de su madre en redes sociales.

Romina Gachoy aclara rumores de crisis matrimonial con Jean Paul Santa María y realiza sesión de fotos navideña

Por su parte, Romina Gachoy confirmó que la relación con Jean Paul Santa María no atravesó una crisis sentimental, sino un conflicto profesional vinculado a una oferta laboral en España. “No estamos mal, lo que yo deseaba era viajar con mi familia a España para poder estar en un reality donde me convocaron, y ya decidí que sin mi familia no me voy a otro país”, declaró Gachoy.

La modelo uruguaya explicó que la controversia surgió por la frustración de no poder concretar el viaje en familia, descartando cualquier ruptura. Gachoy también relató el proceso de mediación con los hijos de Jibaja: “Hablé con ambos y logré convencerlos, después de una larga charla, insistir bastante para que la perdonen y le den una oportunidad, y el resultado es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Nuevamente no quieren verla”, afirmó la uruguaya.

La modelo uruguaya aclara que no existe una crisis con Jean Paul Santa María y anuncia que canceló su viaje a España para priorizar a su familia. Video: Magaly TV La Firme

La modelo subrayó que la condición para el reencuentro era que Jibaja evitara hablar negativamente de la familia, algo que no se cumplió. Por otro lado, como respuesta a los rumores y para reafirmar la estabilidad familiar, la pareja realizó una sesión de fotos navideñas junto a sus hijos. Medina compartió imágenes del evento y destacó la unión familia.

Ellos han formado una familia muy unida, que como cualquiera tendrá sus problemas, pero saben afrontarla y resolverla con muchísimo amor. Esta sesión de fotos debería acabar con cualquier rumor de crisis que hubo entre ellos, que además lo hablaron públicamente”, señaló la conductora en Magaly TV La Firme.

