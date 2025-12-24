Perú

Patricio Parodi dedica mensaje a sus seguidores tras perder ante Los Combatientes en la final de ‘Esto es Guerra’

El capitán de Los Guerreros estalló contra la producción y se enfrentó con sus compañeros en una noche marcada por la tensión y la derrota frente a Kevin Díaz.

Kevin Díaz se impuso frente a Patricio Parodi y le dio el punto decisivo a su equipo logrando el título de campeones | Instagram

La gran final de “Esto es Guerra” 2025 se vivió con una intensidad sin precedentes el martes 23 de diciembre. Los equipos de Los Guerreros y Los Combatientes llegaron al último programa del año con una rivalidad latente, pero la tensión en el set alcanzó un punto crítico cuando Patricio Parodi, capitán de Los Guerreros, perdió los papeles ante la producción en plena transmisión en vivo, justo antes de ser derrotado por Kevin Díaz.

El duelo decisivo entre Parodi y Díaz mantuvo en vilo a los televidentes. Ambos competidores se enfrentaron en una prueba de fuerza y destreza que definiría al campeón de la temporada. Kevin Díaz, quien fue compañero de Parodi en ediciones anteriores y ahora integra el equipo rival, tomó la delantera en el circuito, aunque encontró serias dificultades para colgar la pesa más pesada en el tramo final. Parodi logró alcanzarlo, pero al llegar a la plataforma, ambos se toparon con el mismo obstáculo: la rueda resultaba imposible de alzar, lo que generó confusión y malestar entre los concursantes.

Mientras el tiempo corría y la presión aumentaba, Parodi discutió acaloradamente con Said Palao, compañero de equipo que intentaba aconsejarlo durante la prueba. La tensión escaló cuando Rosángela Espinoza intervino para defenderlo, pero fue reprendida por Said, lo que dejó en evidencia la crisis interna dentro del equipo. La producción se acercó para evaluar lo que ocurría y, en ese instante, Parodi no contuvo su frustración. Señaló con furia un desperfecto en una de las cadenas del mecanismo y exigió una solución, lo que generó un fuerte cruce de palabras con el staff técnico.

Patricio Parodi expresó su frustración
El staff revisó el mecanismo, pero no halló una respuesta inmediata. Parodi debió reanudar la prueba tras haber perdido segundos valiosos. Del otro lado, los problemas persistían para Kevin Díaz; sin embargo, el participante venezolano logró superar el obstáculo, alzar la pesa y colocarla en el gancho. Con ese movimiento, tocó la campana y aseguró la victoria de Los Combatientes, dejando a Parodi y Los Guerreros sin título en la última temporada del año.

Las cámaras captaron el rostro de frustración de Parodi, que mostró su enojo ante la producción y protagonizó uno de los momentos más tensos de la final.

Final de Esto es Guerra
El mensaje de Patricio Parodi tras la derrota

Pocas horas después del programa, Parodi utilizó sus historias de Instagram para expresar sus sentimientos sobre la final y agradecer el apoyo de los fanáticos, dejando en claro que, pese a los inconvenientes y las lesiones, intentó dar lo mejor hasta el último momento.

“Solo me queda darles las gracias por siempre estar en las buenas y las no tan buenas”, escribió en su mensaje. “A pesar de mis lesiones, siempre doy todo hasta el final, me sentí bien todo el circuito, pero cosas que pasan me impidieron seguir con el mismo ritmo. Arriba Guerreros hoy y siempre. Pasen unas excelentes fiestas”, concluyó, reconociendo las dificultades físicas y técnicas que enfrentó y mostrando gratitud hacia su equipo y seguidores.

Patricio Parodi dedicó un mensaje
Patricio Parodi dedicó un mensaje a sus seguidores tras perder competencia. IG

El desenlace de la temporada no solo estuvo definido por la competencia física, sino también por la tensión emocional y los roces entre los protagonistas. La reacción de Parodi contra la producción generó amplio debate en redes y medios de espectáculos, donde se discutió sobre la transparencia y el manejo de los retos en el reality.

La discusión con Said Palao y la intervención de Rosángela Espinoza sumaron ingredientes a una jornada cargada de emociones, que culminó con la coronación de Kevin Díaz y Los Combatientes como nuevos campeones de “Esto es Guerra”.

Los Combatientes, campeones de la última temporada

Kevin Díaz, tras superar a Patricio Parodi en el reto decisivo, celebró junto a Los Combatientes el triunfo en una temporada que quedará en la memoria de los seguidores del programa. La victoria de Díaz representó la consolidación de un equipo que supo sobreponerse a las adversidades y aprovechar los errores del rival.

La victoria de los ‘Combatientes’ tuvo un amplio eco en las redes sociales, donde los seguidores celebraron el triunfo con mensajes como: “Bien ganado”, “Son los mejores”, “Eres grande, Kevin” y “Te debo la vida, Díaz”. Estas reacciones evidenciaron el vínculo cercano que los integrantes del reality mantienen con su audiencia, que no dudó en expresar su entusiasmo y reconocimiento tras la final.

Final de Esto es Guerra
