Melissa Loza se quiebra al hablar de la delicada salud de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

Madre de Melissa Loza se encuentra delicada de salud. Modelo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras. Video: América TV

La última edición de ‘Esto es guerra’ estuvo marcada por un emotivo momento cuando Melissa Loza, integrante del popular reality, decidió compartir públicamente la delicada situación de salud que atraviesa su madre, María Guadalupe Vigil. La figura televisiva se quebró en vivo al dirigirse a su familia y expresar el profundo amor que siente por su mamá, dejando a un lado su habitual reserva ante las cámaras. Sus palabras generaron solidaridad entre sus compañeros y una ola de apoyo por parte del público que sigue el programa.

Durante la emisión, Renzo Schuller felicitó a Melissa por dedicarle a su madre cada punto que hacía en la comepetencia. Es ahí donde Melissa Loza tomó la iniciativa y se refirió sobre la crisis familiar que afronta. “De esta vamos a salir juntas”, pronunció entre lágrimas, resaltando la esperanza y el compromiso de superar junto a su madre la adversidad.

Melissa Loza no suele abordar asuntos personales en público, pero consideró necesario brindar un mensaje de fortaleza a su madre y recalcar el valor irremplazable de la familia en circunstancias difíciles.

“Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella sabe cuánto la amo y las cosas bonitas que vamos a vivir de ahora en adelante, la unión familiar. Madre, de esta vamos a salir juntas”, expresó la competidora, generando un ambiente de empatía en el set y entre los televidentes.

Melissa Loza se quiebra al hablar de su madre, quien está delicada de salud. Foto: Esto es Guerra

Melissa Loza también recurrió a su fe y mencionó su confianza en un futuro mejor, enfatizando la importancia del apoyo espiritual frente a los desafíos personales. “Dios está con nosotros, camina delante de nosotros y nos abre los caminos”, aseguró Loza, quien también agradeció a sus hermanos y familia directa, resaltando la unión como pilar fundamental ante los momentos de incertidumbre.

“Los amo, amo a mis hermanos, amo a mi familia. Yo creo que en estos momentos tenemos que estar fuertes y acá todo el equipo de ‘Esto es guerra’ está contigo, mamá. Te amo hasta el infinito y más allá”, dijo, mientras compañeros de programa la abrazaban.

Resalta la fortaleza de su madre

La competidora reveló que el proceso vivido junto a su madre le sirvió para reconocer una fortaleza interna que desconocía, aprendizaje que ahora abraza con gratitud. “Tienes una fortaleza que no conocía y ahora entiendo de dónde la saqué. Mamá, te amo con toda mi vida y quiero que sepas que estoy contigo en cada momento”, manifestó.

La intervención de Loza en ‘Esto es guerra’ no solo conmovió a quienes estaban presentes en el set, sino que provocó un amplio eco en redes sociales, donde usuarios y seguidores enviaron mensajes de ánimo, resaltando la sinceridad de la participante y el ejemplo de apoyo familiar mostrado en televisión nacional.

Melissa Loza recibió el apoyo de sus compañeros de Esto es Guerra. América TV