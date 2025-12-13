Perú

Melissa Loza se quiebra al hablar de la delicada salud de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

La participante conmovió a sus compañeros y al público al expresar su apoyo incondicional a su madre María Guadalupe Vigil, quien se encuentra delicada de salud. La modelo aseguró que van a salir de esta situación juntas

Guardar
Madre de Melissa Loza se encuentra delicada de salud. Modelo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras. Video: América TV

La última edición de ‘Esto es guerra’ estuvo marcada por un emotivo momento cuando Melissa Loza, integrante del popular reality, decidió compartir públicamente la delicada situación de salud que atraviesa su madre, María Guadalupe Vigil. La figura televisiva se quebró en vivo al dirigirse a su familia y expresar el profundo amor que siente por su mamá, dejando a un lado su habitual reserva ante las cámaras. Sus palabras generaron solidaridad entre sus compañeros y una ola de apoyo por parte del público que sigue el programa.

Durante la emisión, Renzo Schuller felicitó a Melissa por dedicarle a su madre cada punto que hacía en la comepetencia. Es ahí donde Melissa Loza tomó la iniciativa y se refirió sobre la crisis familiar que afronta. “De esta vamos a salir juntas”, pronunció entre lágrimas, resaltando la esperanza y el compromiso de superar junto a su madre la adversidad.

Melissa Loza no suele abordar asuntos personales en público, pero consideró necesario brindar un mensaje de fortaleza a su madre y recalcar el valor irremplazable de la familia en circunstancias difíciles.

“Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella sabe cuánto la amo y las cosas bonitas que vamos a vivir de ahora en adelante, la unión familiar. Madre, de esta vamos a salir juntas”, expresó la competidora, generando un ambiente de empatía en el set y entre los televidentes.

Melissa Loza se quiebra al
Melissa Loza se quiebra al hablar de su madre, quien está delicada de salud. Foto: Esto es Guerra

Melissa Loza también recurrió a su fe y mencionó su confianza en un futuro mejor, enfatizando la importancia del apoyo espiritual frente a los desafíos personales. “Dios está con nosotros, camina delante de nosotros y nos abre los caminos”, aseguró Loza, quien también agradeció a sus hermanos y familia directa, resaltando la unión como pilar fundamental ante los momentos de incertidumbre.

“Los amo, amo a mis hermanos, amo a mi familia. Yo creo que en estos momentos tenemos que estar fuertes y acá todo el equipo de ‘Esto es guerra’ está contigo, mamá. Te amo hasta el infinito y más allá”, dijo, mientras compañeros de programa la abrazaban.

Resalta la fortaleza de su madre

La competidora reveló que el proceso vivido junto a su madre le sirvió para reconocer una fortaleza interna que desconocía, aprendizaje que ahora abraza con gratitud. “Tienes una fortaleza que no conocía y ahora entiendo de dónde la saqué. Mamá, te amo con toda mi vida y quiero que sepas que estoy contigo en cada momento”, manifestó.

La intervención de Loza en ‘Esto es guerra’ no solo conmovió a quienes estaban presentes en el set, sino que provocó un amplio eco en redes sociales, donde usuarios y seguidores enviaron mensajes de ánimo, resaltando la sinceridad de la participante y el ejemplo de apoyo familiar mostrado en televisión nacional.

Melissa Loza recibió el apoyo
Melissa Loza recibió el apoyo de sus compañeros de Esto es Guerra. América TV

Temas Relacionados

Melissa Lozaperu-entretenimientoEsto es Guerra

Más Noticias

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “de por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

PEn diálogo con Infobae Perú, el vicesecretario general nacional de Acción Popular, Rolando Velasco, dijo que en Acción Popular necesitan “gente que sume, no que reste”

Dirigente de Acción Popular pide

Defensoría pide reforzar vigilancia en aeropuertos por alerta de ingreso de nueva variante de gripe H3N2 al Perú

La institución instó a las autoridades sanitarias a poner énfasis en viajeros provenientes de Europa y Estados Unidos. La recomendación alcanza también a terminales terrestres

Defensoría pide reforzar vigilancia en

Retiro de AFP: Las ultimas fechas para solicitar hasta S/21.400 en diciembre

Estas son las fechas en que podrás registrar efectivamente la solicitud antes y luego de Navidad

Retiro de AFP: Las ultimas

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

El excanciller fujimorista figuraba en una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades de Albania por un presunto fraude financiero

Exministro de Alberto Fujimori fue

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Arrancaron las semifinales y ya se conoció al primer finalista de la cita mundialista: Savino Del Bene le ganó a Dentil Praia y espera rival entre Imoco Conegliano vs Osasco. Entérate todos los detalles

Resultados de las semifinales del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro de Alberto Fujimori fue

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

Salvemos al Perú definirá a su candidato presidencial hoy por sorteo de ‘moneda al aire’ tras empate en las elecciones primarias

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

Pedro Castillo denuncia asalto a su hermano y cree que ataque es por “amedrentamiento político” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Diego Bertie conmueve

Imitador de Diego Bertie conmueve al público al cantar a dúo con el original en el ‘reto del espejo’ de Yo Soy

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel y las redes explotan: así fue como los usuarios se enteraron

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

DEPORTES

Resultados de las semifinales del

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026