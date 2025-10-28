Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

El excompetidor rompió el silencio y reveló cómo la falta de claridad en la eliminación afectó su relación con Patricia Parodi, dejando abierta la puerta a nuevas tensiones en el reality más comentado (América TV)

La inesperada salida de Kevin Díaz de Esto es Guerra continúa generando reacciones. El modelo, conocido por su carisma dentro del reality, se presentó en el programa Mande Quién Mande para contar su versión de los hechos y aclarar su sentir sobre la eliminación que lo dejó fuera de competencia.

Durante la entrevista, el exintegrante del equipo de los guerreros reconoció que no culpa a Patricio Parodi directamente, aunque confesó que su confianza en él ya no es la misma.

Entre reflexiones y pausas, Kevin explicó que entendía las circunstancias del juego, pero que esperaba una mayor claridad de parte de su compañero. Su testimonio dejó abierta la tensión entre ambos.

Kevin Díaz confiesa que su salida lo dejó con sentimientos encontrados

Kevin aseguró que no culpa a nadie, pero sus palabras reflejaron la incomodidad que aún siente por lo sucedido. “Confiaba en su palabra”, expresó, dejando entrever una herida emocional no cerrada. (América TV)

El modelo Kevin Díaz reapareció en televisión luego de varios días de silencio. En conversación con María Pía Copello, conductora del espacio Mande Quién Mande, habló sin evasivas sobre lo ocurrido durante su eliminación de Esto es Guerra, uno de los momentos más comentados de la semana.

“En realidad, la culpa no la tiene nadie, porque todos están molestando ahí en el juego”, explicó el participante, intentando restarle dramatismo al incidente. Sin embargo, su voz reflejaba cierto desencanto. “De parte de Patricio, la gente dice que me traicionó, pero no creo que haya sido así. Igual confiaba en su palabra”, añadió, mostrando que, pese a su serenidad, existía una herida emocional tras el desenlace.

María Pía intervino para señalar que quizá faltó claridad entre ambos competidores. Kevin asintió de inmediato. “Sí, obviamente. Tal vez eso fue lo que más me dolió”, reconoció, dejando entrever que la falta de comunicación con Parodi fue el verdadero detonante de su decepción.

Su testimonio causó revuelo entre los seguidores del programa, que interpretaron sus palabras como una indirecta hacia su excompañero de equipo.

Una relación de amistad en duda tras la eliminación

El exguerrero sostuvo que entiende las circunstancias del juego, pero sus declaraciones dejaron claro que la relación con Patricio Parodi no volverá a ser la misma después de este episodio. (América TV)

La entrevista se desarrolló en un tono pausado, aunque por momentos la voz de Kevin reflejaba emoción contenida. El modelo, que había mostrado un vínculo cercano con Patricio Parodi dentro del reality, admitió que la experiencia lo llevó a replantear la confianza que tenía en él.

“Yo me pongo también en su situación”, dijo, tratando de ser empático. “Said es su amigo, pero igual esperaba otra cosa”, agregó, refiriéndose a la decisión que desencadenó su eliminación.

A pesar de su esfuerzo por mostrarse comprensivo, su respuesta dejó claro que algo se había fracturado. “Confiaba en su palabra”, reiteró.

Durante el segmento, las cámaras enfocaron su rostro serio mientras recordaba los momentos previos a su salida. En redes sociales, los seguidores comentaron que sus gestos transmitían una mezcla de decepción y resignación. Muchos lo respaldaron y aseguraron que su salida había sido injusta.

Mientras tanto, Patricio Parodi no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, aunque se especula que su reacción no tardará en llegar.

Reacciones del público y la incertidumbre dentro del programa

Kevin evitó hablar de resentimientos, pero su frase “ya no confío como antes” bastó para desatar una ola de comentarios sobre la lealtad, las alianzas y los conflictos en Esto es Guerra. (América TV)

La participación de Kevin Díaz en Mande Quién Mande provocó una ola de comentarios. Las redes del programa se llenaron de mensajes de apoyo, memes y debates sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.

Algunos usuarios destacaron su madurez al no atacar directamente a Patricio, mientras otros exigieron que el reality aclare si hubo favoritismos. El nombre de Kevin se volvió tendencia, y el episodio revivió una de las discusiones más recurrentes entre los fanáticos de Esto es Guerra: la línea difusa entre la competencia y la amistad.

En el estudio, María Pía Copello intentó que el invitado dejara entrever si habría una reconciliación con Parodi. Kevin evitó responder con firmeza, aunque sonrió con cierta ironía antes de decir: “Espero que todo se aclare con el tiempo”.

Su tono dejó abierta la posibilidad de un reencuentro, pero también confirmó que, por ahora, la distancia entre ambos es real.

Al cierre de la entrevista, el público aplaudió su honestidad y la forma en que habló sin resentimientos. Sin embargo, los seguidores del programa no pasaron por alto su frase más significativa: “Ya no confío como antes”.

Las palabras del modelo quedaron resonando en el ambiente, marcando un nuevo capítulo en la historia de rivalidades, alianzas y desencuentros que caracterizan al reality más popular de la televisión peruana.