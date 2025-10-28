Perú

Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

Luego de su sorpresiva eliminación del reality, el guerrero reapareció en televisión para revelar que, aunque no considera una traición lo ocurrido, ya no confía plenamente en el ‘Pato’, su compañero y amigo en competencia

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El excompetidor rompió el silencio y reveló cómo la falta de claridad en la eliminación afectó su relación con Patricia Parodi, dejando abierta la puerta a nuevas tensiones en el reality más comentado (América TV)

La inesperada salida de Kevin Díaz de Esto es Guerra continúa generando reacciones. El modelo, conocido por su carisma dentro del reality, se presentó en el programa Mande Quién Mande para contar su versión de los hechos y aclarar su sentir sobre la eliminación que lo dejó fuera de competencia.

Durante la entrevista, el exintegrante del equipo de los guerreros reconoció que no culpa a Patricio Parodi directamente, aunque confesó que su confianza en él ya no es la misma.

Entre reflexiones y pausas, Kevin explicó que entendía las circunstancias del juego, pero que esperaba una mayor claridad de parte de su compañero. Su testimonio dejó abierta la tensión entre ambos.

Kevin Díaz confiesa que su salida lo dejó con sentimientos encontrados

Kevin aseguró que no culpa
Kevin aseguró que no culpa a nadie, pero sus palabras reflejaron la incomodidad que aún siente por lo sucedido. “Confiaba en su palabra”, expresó, dejando entrever una herida emocional no cerrada. (América TV)

El modelo Kevin Díaz reapareció en televisión luego de varios días de silencio. En conversación con María Pía Copello, conductora del espacio Mande Quién Mande, habló sin evasivas sobre lo ocurrido durante su eliminación de Esto es Guerra, uno de los momentos más comentados de la semana.

“En realidad, la culpa no la tiene nadie, porque todos están molestando ahí en el juego”, explicó el participante, intentando restarle dramatismo al incidente. Sin embargo, su voz reflejaba cierto desencanto. “De parte de Patricio, la gente dice que me traicionó, pero no creo que haya sido así. Igual confiaba en su palabra”, añadió, mostrando que, pese a su serenidad, existía una herida emocional tras el desenlace.

María Pía intervino para señalar que quizá faltó claridad entre ambos competidores. Kevin asintió de inmediato. “Sí, obviamente. Tal vez eso fue lo que más me dolió”, reconoció, dejando entrever que la falta de comunicación con Parodi fue el verdadero detonante de su decepción.

Su testimonio causó revuelo entre los seguidores del programa, que interpretaron sus palabras como una indirecta hacia su excompañero de equipo.

Una relación de amistad en duda tras la eliminación

El exguerrero sostuvo que entiende
El exguerrero sostuvo que entiende las circunstancias del juego, pero sus declaraciones dejaron claro que la relación con Patricio Parodi no volverá a ser la misma después de este episodio. (América TV)

La entrevista se desarrolló en un tono pausado, aunque por momentos la voz de Kevin reflejaba emoción contenida. El modelo, que había mostrado un vínculo cercano con Patricio Parodi dentro del reality, admitió que la experiencia lo llevó a replantear la confianza que tenía en él.

Yo me pongo también en su situación”, dijo, tratando de ser empático. “Said es su amigo, pero igual esperaba otra cosa”, agregó, refiriéndose a la decisión que desencadenó su eliminación.

A pesar de su esfuerzo por mostrarse comprensivo, su respuesta dejó claro que algo se había fracturado. “Confiaba en su palabra”, reiteró.

Durante el segmento, las cámaras enfocaron su rostro serio mientras recordaba los momentos previos a su salida. En redes sociales, los seguidores comentaron que sus gestos transmitían una mezcla de decepción y resignación. Muchos lo respaldaron y aseguraron que su salida había sido injusta.

Mientras tanto, Patricio Parodi no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, aunque se especula que su reacción no tardará en llegar.

Reacciones del público y la incertidumbre dentro del programa

Kevin evitó hablar de resentimientos,
Kevin evitó hablar de resentimientos, pero su frase “ya no confío como antes” bastó para desatar una ola de comentarios sobre la lealtad, las alianzas y los conflictos en Esto es Guerra. (América TV)

La participación de Kevin Díaz en Mande Quién Mande provocó una ola de comentarios. Las redes del programa se llenaron de mensajes de apoyo, memes y debates sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.

Algunos usuarios destacaron su madurez al no atacar directamente a Patricio, mientras otros exigieron que el reality aclare si hubo favoritismos. El nombre de Kevin se volvió tendencia, y el episodio revivió una de las discusiones más recurrentes entre los fanáticos de Esto es Guerra: la línea difusa entre la competencia y la amistad.

En el estudio, María Pía Copello intentó que el invitado dejara entrever si habría una reconciliación con Parodi. Kevin evitó responder con firmeza, aunque sonrió con cierta ironía antes de decir: “Espero que todo se aclare con el tiempo”.

Su tono dejó abierta la posibilidad de un reencuentro, pero también confirmó que, por ahora, la distancia entre ambos es real.

Al cierre de la entrevista, el público aplaudió su honestidad y la forma en que habló sin resentimientos. Sin embargo, los seguidores del programa no pasaron por alto su frase más significativa: “Ya no confío como antes”.

Las palabras del modelo quedaron resonando en el ambiente, marcando un nuevo capítulo en la historia de rivalidades, alianzas y desencuentros que caracterizan al reality más popular de la televisión peruana.

Temas Relacionados

Kevin DiazPatricio ParodiEsto es Guerraperu-entretenimiento

Más Noticias

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las mejores series de Netflix

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

No bien el árbitro Kevin Ortega finalizó el partido, que acabó con victoria 2-1 frente a ADT, el entrenador uruguayo realizó un ritual personal de agradecimiento a Dios, en Tarma

Jorge Fossati se arrodilló tras

Prometían ganancias por “sembrar árboles digitales”: la estafa ecológica que afectó a familias en siete regiones del Perú

Durante meses, captó a miles de personas en distintas regiones del país con la promesa de rentabilidad ecológica. Detrás del discurso ambiental se escondía un esquema piramidal que ofrecía “árboles digitales” y desapareció con el dinero de sus inversionistas

Prometían ganancias por “sembrar árboles

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Un total de ocho clubes aseguraron su boleto para disputar el afamado torneo de la FIVB. Sin embargo, uno de ellos ha declinado para darle prioridad a un certamen doméstico

El Mundial de Clubes 2025

Casi mil animales silvestres fueron rescatados en Lima: Serfor recupera tortugas, loros e iguanas del comercio ilegal

Entre enero y octubre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre incautó 987 ejemplares vivos y disecados en distintos distritos de la capital y el aeropuerto Jorge Chávez, donde se hallaron cuadros con mariposas y escarabajos listos para exportación

Casi mil animales silvestres fueron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reniec acatará fallo del PJ

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Rafael López Aliaga señala que podría construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años: “Es muy fácil de hacer”

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores series de Netflix

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

DEPORTES

Jorge Fossati se arrodilló tras

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”