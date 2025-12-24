“Navidad sin Inca Kola”: Trabajadores de embotelladora de Coca Cola en huelga en plena víspera de Nochebuena

Los trabajadores de la Corporación Lindley, la creadora de la Inca Kola y que embotella la Coca Cola, agua San Luis y otras bebidas en Perú, llevan ya seis días de huelga en cuatro regiones del país. - Crédito Captura de Sinatrel

Desde el pasado viernes 19 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel) ha parado actividades y ha empezado una huelga indefinida a nivel nacional. Como se sabe, estos son los trabajadores de la empresa Arca Continental Lindley (Corporación Lindley), la empresa detrás de la Inca Kola y embotelladora oficial de bebidas como la Coca Cola, el agua San Luis y otras.

Ya en su sexto día de huelga, que ha llegado a ser inclusive en esta víspera de Navidad, los trabajadores protestan por mejoras salariales y mayores beneficios. Asimismo, denuncian una discriminación de sueldos, señalando que mientras a otros sindicatos les han ofrecido un aumento de S/7 diarios, para el Sinatrel la empresa le plantea un aumento de S/5 diarios, sin considerar las otras mejoras que pide el sindicato.

Mientras, según el Sinatrel, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha reconocido la legalidad y procedencia de la huelga. A pesar de esto, “la empresa ha manifestado que quiere un plazo para negociar la próxima semana y luego el 2 de enero de 2026, minimizando la gravedad del escenario y desatendiendo la etapa final de la negociación colectiva en la que nos encontramos”.

Sindicato de Coca Cola en huelga

En cinco regiones del Perú, las bases de Lima, Cusco, Pucusana, Trujillo y Arequipa del Sinatrel se encuentra en pie de huelga afuera de la instalaciones de la gran empresa embotelladora de Coca Cola. Mientras, la empresa no se pronuncia públicamente y cuenta con seguridad, presencia de policías, para resguardar la zona.

Pero no solo el MTPE ha reconocido la huelga, también el congresista Jaime Quito Sarmiento estuvo presente en el sexto día de huelga indefinida del Sindicato Nacional de Trabajadores de Arca Continental Lindley en Arequipa. “Ellos denuncian discriminación salarial, al no cumplirse con el aumento acordado, y exigen una negociación colectiva justa. Exigimos atención a las reivindicaciones y pedidos de los trabajadores”, aclaró en su cuenta de Facebook y compartió fotos.

“Navidad sin Inca Kola”, ha sido una de las consignas de esta huelga, que se realiza inclusive en estos días cerca a Navidad. Este 24 de diciembre, en la víspera de la Nochebuena, los trabajadores siguen protestando.

Como ha informado la Sinatrel anteriormente, Alfredo Palacios Huamán, el gerente BP de Capital Humano Técnica y Relaciones Laborales de la empresa Arca Continental Lindley le informó al sindicato que “la empresa no negocia en huelga”

Esta es una postura que para los trabajadores “evidencia un claro acto de presión y condicionamiento contrario al derecho de negociación y al derecho de huelga reconocido en nuestra legislación”. “Esta actitud demuestra un abuso de poder, una falta de voluntad de diálogo real y un intento de trasladar la solución del conflicto hacia enero de 2026, desconociendo los plazos legales y el contexto atual de la negociación colectiva”, agregaron.

¿Qué pasa durante la huelga?

El Sinatrel ha inforado además que, durante un huelga declarada procedente, se cumple lo siguiente

Corresponde respetar el derecho de huelga de los trabajadores que decidan ejercerlo

Deben evitarse actos que implique reemplazo directo o indirecto de trabajadores en huelga, práctica conocida como esquirolaje, la cual está prohibida

No corresponder asignar labores extraordinarias, horas extras o sobretiempos con la finalidad de neutralizar los efectos de la huelga

Los trabajadores indispensables deben limitarse a cumplir exclusivamente las labores estrictamente indispensables y no realizar labores ordinarias, ya que ellos puede afectar el ejercicio efectivo del derecho de huelga

Es recomendable mantener un clima de respeto entre compañeros, evitando provocaciones, enfretamientos o descalificaciones.