Perú

“Navidad sin Inca Kola”: Trabajadores de embotelladora de Coca Cola en huelga en plena víspera de Nochebuena

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel) se encuentra en su sexto día en huelga pidiendo mejoras salariales y mayores beneficios

Guardar
Los trabajadores de la Corporación
Los trabajadores de la Corporación Lindley, la creadora de la Inca Kola y que embotella la Coca Cola, agua San Luis y otras bebidas en Perú, llevan ya seis días de huelga en cuatro regiones del país. - Crédito Captura de Sinatrel

Desde el pasado viernes 19 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel) ha parado actividades y ha empezado una huelga indefinida a nivel nacional. Como se sabe, estos son los trabajadores de la empresa Arca Continental Lindley (Corporación Lindley), la empresa detrás de la Inca Kola y embotelladora oficial de bebidas como la Coca Cola, el agua San Luis y otras.

Ya en su sexto día de huelga, que ha llegado a ser inclusive en esta víspera de Navidad, los trabajadores protestan por mejoras salariales y mayores beneficios. Asimismo, denuncian una discriminación de sueldos, señalando que mientras a otros sindicatos les han ofrecido un aumento de S/7 diarios, para el Sinatrel la empresa le plantea un aumento de S/5 diarios, sin considerar las otras mejoras que pide el sindicato.

Mientras, según el Sinatrel, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha reconocido la legalidad y procedencia de la huelga. A pesar de esto, “la empresa ha manifestado que quiere un plazo para negociar la próxima semana y luego el 2 de enero de 2026, minimizando la gravedad del escenario y desatendiendo la etapa final de la negociación colectiva en la que nos encontramos”.

En plena víspera de Navidad
En plena víspera de Navidad los trabajadores de Coca Cola están en pie de huelga. - Crédito Sinatrel

Sindicato de Coca Cola en huelga

En cinco regiones del Perú, las bases de Lima, Cusco, Pucusana, Trujillo y Arequipa del Sinatrel se encuentra en pie de huelga afuera de la instalaciones de la gran empresa embotelladora de Coca Cola. Mientras, la empresa no se pronuncia públicamente y cuenta con seguridad, presencia de policías, para resguardar la zona.

Pero no solo el MTPE ha reconocido la huelga, también el congresista Jaime Quito Sarmiento estuvo presente en el sexto día de huelga indefinida del Sindicato Nacional de Trabajadores de Arca Continental Lindley en Arequipa. “Ellos denuncian discriminación salarial, al no cumplirse con el aumento acordado, y exigen una negociación colectiva justa. Exigimos atención a las reivindicaciones y pedidos de los trabajadores”, aclaró en su cuenta de Facebook y compartió fotos.

Navidad sin Inca Kola”, ha sido una de las consignas de esta huelga, que se realiza inclusive en estos días cerca a Navidad. Este 24 de diciembre, en la víspera de la Nochebuena, los trabajadores siguen protestando.

La empresa de Coca Cola
La empresa de Coca Cola e Inca Kola, las bebidas protagonistas en esta Navidad, afronta una huelga de trabajadores.

Como ha informado la Sinatrel anteriormente, Alfredo Palacios Huamán, el gerente BP de Capital Humano Técnica y Relaciones Laborales de la empresa Arca Continental Lindley le informó al sindicato que “la empresa no negocia en huelga”

Esta es una postura que para los trabajadores “evidencia un claro acto de presión y condicionamiento contrario al derecho de negociación y al derecho de huelga reconocido en nuestra legislación”. “Esta actitud demuestra un abuso de poder, una falta de voluntad de diálogo real y un intento de trasladar la solución del conflicto hacia enero de 2026, desconociendo los plazos legales y el contexto atual de la negociación colectiva”, agregaron.

¿Qué pasa durante la huelga?

El Sinatrel ha inforado además que, durante un huelga declarada procedente, se cumple lo siguiente

  • Corresponde respetar el derecho de huelga de los trabajadores que decidan ejercerlo
  • Deben evitarse actos que implique reemplazo directo o indirecto de trabajadores en huelga, práctica conocida como esquirolaje, la cual está prohibida
  • No corresponder asignar labores extraordinarias, horas extras o sobretiempos con la finalidad de neutralizar los efectos de la huelga
  • Los trabajadores indispensables deben limitarse a cumplir exclusivamente las labores estrictamente indispensables y no realizar labores ordinarias, ya que ellos puede afectar el ejercicio efectivo del derecho de huelga
  • Es recomendable mantener un clima de respeto entre compañeros, evitando provocaciones, enfretamientos o descalificaciones.

Temas Relacionados

SindicatosHuelgasCoca ColaCoca Cola Companyperu-economia

Más Noticias

Excesos en la cena de Navidad podía afectar gravemente varios órganos sin presentar síntomas, advierte Minsa

El Ministerio de Salud advierte sobre el peligro de consumir grandes cantidades de grasas y azúcares durante las celebraciones, ya que pueden desencadenar enfermedades silenciosas en la población

Excesos en la cena de

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “No aplicó el reglamento”

La jefa de equipo ‘blanquiazul’ fue enfática en mencionar que no deben ser sancionadas a pesar de la falta reglamentaria que cometieron en el clásico

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro

Romina Gachoy revela cómo lograron con Jean Paul Santa María que sus hijos con Angie Jibaja dejaran la medicación psiquiátrica

La modelo uruguaya compartió cómo apoyó a los adolescentes que, tras convivir con ella y Santa María, debieron enfrentar traumas del pasado y adaptarse a una nueva vida familiar alejada de los problemas

Romina Gachoy revela cómo lograron

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

El periodista deportivo habló del próximo rival de los ‘victorianos’ en el torneo de Conmebol y consideró que una eventual eliminación no debe interpretarse como un fracaso absoluto

La reacción de Pedro García

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero advirtió: “El fútbol es muy dinámico”

El DT argentino dejó Universidad de Chile y respondió sobre las versiones que lo colocan en la ‘bicolor’ para el 2026. También mencionó si negoció con la FPF mientras dirigía a los ‘azules’

Gustavo Álvarez reveló que no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Jorge Montoya postulará al

Congresista Jorge Montoya postulará al Senado por SíCreo, partido de Carlos Espá

Aprueban solicitar la extradición de Miguel Angel Miranda, presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

ONPE descarta el uso del voto digital para las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

ENTRETENIMIENTO

Adiós a Cinescape: el espacio

Adiós a Cinescape: el espacio de Bruno Pinasco se despide de la TV después de 25 años

Magaly Medina recuerda su fallido tutorial de pavo a vísperas de Navidad: “Siempre esperan que cometa un error”

Romina Gachoy revela cómo lograron con Jean Paul Santa María que sus hijos con Angie Jibaja dejaran la medicación psiquiátrica

Yaco Eskenazi sorprende al revelar que gastó más de 15 mil soles en un regalo para Natalie Vértiz

Laura Bozzo explota y casi se va a los golpes contra participante en reality chileno: “Tú no eres nadie, muerto de hambre”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs San

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “No aplicó el reglamento”

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero advirtió: “El fútbol es muy dinámico”

Talía Azcárate confesó que fue víctima de machismo en canal de televisión: “Ninguna mujer sabe de fútbol”